Judicial
¡Atacó a una mujer para robarle! Hombre es enviado a prisión tras violento asalto en Santa Ana
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Robinson Alberto C. N., de 50 años, acusado de golpear y despojar de sus pertenencias a una mujer en la colonia América, distrito de Santa Ana.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando la víctima caminaba hacia su vivienda y fue interceptada por el sospechoso, quien se desplazaba en una bicicleta.
El sujeto presuntamente se abalanzó sobre la mujer por la espalda, provocando que cayera al suelo durante un forcejeo. Posteriormente, le arrebató su billetera y teléfono celular, además de ocasionarle lesiones en el rostro, cuello y otras partes del cuerpo.
Tras recibir la alerta, agentes policiales localizaron al acusado en el cantón El Ranchador, donde presuntamente encontraron el celular robado entre sus pertenencias. El tribunal ordenó que permanezca en prisión provisional mientras se desarrolla una investigación sumaria de 60 días hábiles.
Judicial
¡Cobraban hasta $15,000 por persona! Procesan a 17 sujetos por tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una audiencia única abierta contra 17 sujetos acusados de integrar una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, que presuntamente cobraba entre $10,000 y $15,000 por cada traslado.
De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía facilitar el ingreso irregular de personas a territorio estadounidense a cambio de elevadas cantidades de dinero. Entre quienes buscaban sus servicios se encontraban presuntos integrantes de la pandilla MS-13.
Las autoridades explicaron que las investigaciones comenzaron en 2021, cuando daban seguimiento a diferentes clicas de dicha estructura criminal. Durante las pesquisas detectaron que algunos de sus miembros intentaban contactar a los traficantes para abandonar El Salvador.
Según la acusación fiscal, varios pandilleros pretendían utilizar estas rutas clandestinas para evadir las acciones de seguridad implementadas en el país y llegar ilegalmente a Estados Unidos.
La red operaba principalmente desde el distrito de Metapán, en sectores cercanos al lago de Güija, así como desde el cantón Cara Sucia, en la zona occidental del territorio salvadoreño.
La Fiscalía sostiene que cuenta con suficientes elementos probatorios para establecer la participación de los 17 imputados en los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Durante la audiencia, la representación fiscal presentará las pruebas recopiladas para sustentar las acusaciones. Los procesados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en las actividades de esta organización.
El caso continúa en desarrollo y será el tribunal correspondiente el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de cada acusado.
Judicial
¡Más de 15 años de cárcel! Pandilleros de la 18 extorsionaron durante dos años a comerciante en Apopa
Integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron condenados a más de 15 años de prisión por extorsión agravada contra un comerciante del distrito de Apopa, San Salvador Oeste, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Según las investigaciones, los delincuentes llegaron al establecimiento de la víctima para exigirle una cuota semanal a cambio de permitirle mantener abierto su negocio y continuar trabajando sin sufrir represalias.
Durante aproximadamente dos años, el comerciante fue obligado a entregar dinero bajo amenazas. Sin embargo, tras la implementación del régimen de excepción, decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades, lo que permitió identificar y capturar a los responsables.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso las condenas correspondientes por extorsión agravada. Además, la Fiscalía informó que los pandilleros enfrentarán otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
Judicial
¡30 años de cárcel! Mujer asesinó a su pareja con un cuchillo e intentó alterar la escena del crimen
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 30 años de prisión a Sandra Jeanette Flores Bermúdez, tras encontrarla culpable de asesinar a su compañero de vida en el cantón Santa Cruz, distrito de La Libertad, municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 27 de agosto de 2025, cuando la mujer sostuvo una fuerte discusión con su pareja y posteriormente lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el tórax y el cuello que le causaron la muerte.
Tras cometer el homicidio, la condenada intentó alterar la escena colocando el arma blanca en una de las manos de la víctima, con la intención de hacer creer que el hombre se había quitado la vida.
Sin embargo, las investigaciones y pruebas presentadas durante el juicio permitieron esclarecer lo ocurrido. El tribunal determinó la responsabilidad penal de Flores Bermúdez y le impuso una condena de tres décadas de prisión por homicidio agravado.