Judicial
Alquiló un carro y lo vendió con documentos falsos: recibe ocho años de prisión en San Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a José Iván Menjívar Díaz, de 44 años, a ocho años de prisión por apropiación indebida de vehículo automotor y falsedad material. Durante el juicio se acreditó que recibió un automóvil en alquiler y posteriormente lo vendió a otra persona utilizando documentación falsa.
Los hechos comenzaron el 29 de agosto de 2023, cuando el propietario anunció el vehículo y acordó con Menjívar Díaz un contrato de arrendamiento con promesa de venta. Aunque el acusado realizó inicialmente los pagos, después acumuló atrasos y dejó de responder las llamadas del dueño.
Las pruebas establecieron que utilizó una compraventa falsa, fechada el 9 de octubre de 2023, para simular que el propietario le había transferido el automotor. La víctima no había firmado ese documento, que posteriormente fue empleado para vender el carro a un tercero.
La Fiscalía General de la República informó que la sentencia también estableció el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Además, indicó que existe otro proceso en Santa Tecla por la presunta estafa cometida contra quien compró el vehículo; esa acusación es distinta de los delitos por los que recibió esta condena.
Judicial
A juicio por presunto contrabando de ganado hacia Guatemala: localizaron 30 semovientes y una mula
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Ernesto Adolfo G. enfrente juicio por el delito de contrabando de mercaderías. La acusación lo señala de intentar trasladar ganado hacia Guatemala mediante un paso fronterizo no habilitado.
Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025 en la Hacienda Santa Catarina, en San Antonio Pajonal, Santa Ana Oeste. Según la investigación, integrantes del Comando Sumpul de la Fuerza Armada intervinieron al procesado y localizaron 30 semovientes y una mula que no contaban con las respectivas cartas de venta.
Como parte de las diligencias, una pericia de rastreabilidad determinó que las marcas de fierro del ganado correspondían a distintos propietarios, ninguno vinculado al acusado. Además, una valoración aduanera estimó que la operación habría representado un posible perjuicio de $60,204.67 para la hacienda pública.
El juzgado mantuvo las medidas sustitutivas a la detención provisional: prohibición de salir del país, presentación periódica para firmar y obligación de mantener su domicilio. La apertura a juicio no constituye una condena; será en esa etapa donde se examinarán las pruebas y se determinará su responsabilidad penal.
Judicial
Cobró $630 por un rancho de playa y cortó contacto: recibe cinco años de prisión por estafa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Douglas Ernesto Gómez Gómez a cinco años de prisión por estafar a una persona que pagó por reservar un rancho de playa en San Blas, La Libertad Costa. Además, le ordenó pagar $630 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos comenzaron el 29 de abril de 2025, cuando la víctima encontró en una red social una publicación que ofrecía ranchos de playa en alquiler. Tras comunicarse al número anunciado, acordó reservar uno de los inmuebles durante dos días.
Para asegurar la reserva, la persona depositó $630 en una cuenta bancaria a nombre de Gómez Gómez. Después de recibir el anticipo, el hombre dejó de responder las llamadas y eliminó la publicación, lo que motivó a la víctima a interponer una denuncia.
Durante la vista pública, el tribunal examinó pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. La sentencia incluyó tanto la pena de cárcel como la obligación de responder económicamente por el dinero defraudado.
Judicial
Fiscalía registra 10,561 condenas contra pandilleros: balance incluye 9,213 adultos y 1,348 menores
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 10,561 condenas contra integrantes de estructuras criminales procesados durante el régimen de excepción. El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó el balance ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, con cifras actualizadas al 16 de octubre de 2026.
Delgado precisó que el 98 % de los imputados cuyos casos llegaron a juicio y obtuvieron sentencia recibió una resolución condenatoria. Ese porcentaje corresponde exclusivamente a los procesos resueltos en esa etapa y no representa la proporción de condenados respecto de todas las personas capturadas durante el régimen.
El desglose comprende 9,213 adultos y 1,348 menores de edad. Según la Fiscalía, 7,765 condenas corresponden a integrantes de la MS-13, 1,791 al Barrio 18 Sureños y 725 al Barrio 18 Revolucionarios. Las restantes se distribuyen entre otras estructuras, incluidas Mirada Loca, Mao Mao y Máquina.
En cuanto a las sanciones, Delgado indicó que el 79 % de los condenados recibió penas de entre 15 y 45 años, mientras 62 personas fueron sentenciadas a más de 75 años y otras 13 a prisión perpetua. El funcionario señaló que el balance aumentará conforme los tribunales programen y resuelvan las audiencias pendientes; estas cifras fueron expuestas en octubre y no constituyen un nuevo corte de noviembre.