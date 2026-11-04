Alquiló un carro y lo vendió con documentos falsos: recibe ocho años de prisión en San Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a José Iván Menjívar Díaz, de 44 años, a ocho años de prisión por apropiación indebida de vehículo automotor y falsedad material. Durante el juicio se acreditó que recibió un automóvil en alquiler y posteriormente lo vendió a otra persona utilizando documentación falsa.

Los hechos comenzaron el 29 de agosto de 2023, cuando el propietario anunció el vehículo y acordó con Menjívar Díaz un contrato de arrendamiento con promesa de venta. Aunque el acusado realizó inicialmente los pagos, después acumuló atrasos y dejó de responder las llamadas del dueño.

Las pruebas establecieron que utilizó una compraventa falsa, fechada el 9 de octubre de 2023, para simular que el propietario le había transferido el automotor. La víctima no había firmado ese documento, que posteriormente fue empleado para vender el carro a un tercero.

La Fiscalía General de la República informó que la sentencia también estableció el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Además, indicó que existe otro proceso en Santa Tecla por la presunta estafa cometida contra quien compró el vehículo; esa acusación es distinta de los delitos por los que recibió esta condena.

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