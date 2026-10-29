Judicial
A juicio por amenazar de muerte a su padre e intentar quitarle el arma a un policía en Santa Ana
William Enrique Z. B., de 44 años, enfrentará juicio por los delitos de amenazas y resistencia, tras una resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana. El hombre es acusado de amenazar de muerte a su padre y de intentar arrebatar un arma de fuego durante la intervención policial.
Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 22 de marzo de 2024 en la colonia Lomas del Tecana, cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana. El padre solicitó ayuda a las autoridades y manifestó que su hijo había intentado agredirlo físicamente y amenazado con quitarle la vida.
Cuando los agentes intervinieron, el imputado presuntamente se abalanzó contra ellos e intentó quitarles el arma. Durante el forcejeo, uno de los policías logró someterlo y procedieron a detenerlo en flagrancia.
El juzgado ratificó las medidas sustitutivas a la detención provisional: presentarse mensualmente a firmar, no acercarse ni comunicarse con la víctima y mantener su domicilio. El expediente pasará a un Tribunal de Sentencia de Santa Ana, donde se determinará su responsabilidad; la apertura a juicio todavía no constituye una condena.
Judicial
Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de José Enrique H. B., de 37 años, acusado de conducción peligrosa. El proceso se originó después de que presuntamente chocara contra un automóvil estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
Según la acusación, el accidente ocurrió la noche del 16 de octubre de 2026 sobre la 25.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. La colisión ocasionó daños materiales al vehículo que se encontraba estacionado.
Los agentes que intervinieron al conductor advirtieron señales de consumo de bebidas alcohólicas. El hombre accedió voluntariamente a realizarse una prueba de alcotest, que, según el reporte, registró 211 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, por lo que fue detenido en flagrancia.
La resolución judicial dispone que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso; todavía no constituye una condena. La información disponible no precisa el valor de los daños materiales ni detalla otras medidas relacionadas con el caso.
Judicial
Hasta 42 años de cárcel para 14 miembros de la MS-13 en San Miguel; enfrentarán otro proceso
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado C de San Miguel condenó a 14 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas de entre 40 y 42 años de prisión por agrupaciones ilícitas, según la información atribuida a Centros Judiciales El Salvador.
Las condenas de 42 años corresponden a Fidel Ángel Cortez Mejicanos, Cristian Alberto Monzón López, Herberth Luis Portillo, Cristian Alberto Martínez Medrano y José Luis Alvarado Segovia. El reporte judicial señala que los cinco tenían rango de homeboys dentro de la estructura criminal.
Los otros nueve recibieron 40 años de cárcel: José Adelso Centeno Hernández, Ervin José Álvarez Turcios, Wilfredo Canizalez Orellana, Willian Ernesto Villanueva Álvarez, Fredis Tomas Chicas Pereira, Elvis de Jesús Cortez González, José Misael García Sorto, Carlos Joel Coreas Vásquez e Ismael Francisco Hernández.
Además de estas sentencias, Centros Judiciales informó que los condenados enfrentarán otro proceso relacionado con el homicidio del jefe del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Moncagua, ocurrido en noviembre de 2016. Las penas aquí detalladas corresponden a agrupaciones ilícitas y deben distinguirse de las responsabilidades que se determinen en ese otro expediente.
Judicial
Vecinos frustran presunto hurto en San Miguel y entregan a sospechoso a la PNC
Vecinos de una vivienda en San Miguel retuvieron a un hombre señalado de sustraer objetos del inmueble y lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC). El detenido fue identificado como Reynaldo Miguel Anduray López, de 27 años y nacionalidad nicaragüense.
Según el reporte policial, Anduray López ingresó a la casa cuando sus propietarios estaban ausentes y presuntamente tomó varias pertenencias. Los vecinos advirtieron lo ocurrido e intervinieron antes de la llegada de los agentes.
Durante el procedimiento, la Policía decomisó una mochila en la que, de acuerdo con la institución, el sospechoso llevaba los objetos que pretendía sustraer. No se detalló qué artículos fueron recuperados ni su valor económico.
La PNC informó que el detenido será remitido por el delito de hurto. La información divulgada no precisa la colonia o comunidad donde ocurrió el hecho ni reporta una resolución judicial sobre el caso.