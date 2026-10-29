A juicio por amenazar de muerte a su padre e intentar quitarle el arma a un policía en Santa Ana

William Enrique Z. B., de 44 años, enfrentará juicio por los delitos de amenazas y resistencia, tras una resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana. El hombre es acusado de amenazar de muerte a su padre y de intentar arrebatar un arma de fuego durante la intervención policial.

Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 22 de marzo de 2024 en la colonia Lomas del Tecana, cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana. El padre solicitó ayuda a las autoridades y manifestó que su hijo había intentado agredirlo físicamente y amenazado con quitarle la vida.

Cuando los agentes intervinieron, el imputado presuntamente se abalanzó contra ellos e intentó quitarles el arma. Durante el forcejeo, uno de los policías logró someterlo y procedieron a detenerlo en flagrancia.

El juzgado ratificó las medidas sustitutivas a la detención provisional: presentarse mensualmente a firmar, no acercarse ni comunicarse con la víctima y mantener su domicilio. El expediente pasará a un Tribunal de Sentencia de Santa Ana, donde se determinará su responsabilidad; la apertura a juicio todavía no constituye una condena.

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