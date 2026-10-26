Judicial
A juicio importador de vehículos acusado de recibir $8,000 y no entregar los automóviles
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que un hombre acusado de estafar a dos personas mediante la supuesta importación y venta de vehículos enfrente juicio. Según la acusación, los afectados entregaron anticipos que suman $8,000, pero no recibieron los automóviles ni recuperaron su dinero.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y septiembre de 2023. Durante ese período, las víctimas contactaron al procesado, quien presuntamente se dedicaba a importar automotores, y acordaron las características y los precios de los vehículos que deseaban adquirir.
Cada comprador firmó un contrato de promesa de venta y entregó $4,000 como anticipo. Sin embargo, al vencer los plazos de entrega, el acusado habría respondido con distintas excusas. Cuando los afectados solicitaron el reintegro del dinero, presuntamente interrumpió la comunicación sin cumplir lo pactado.
Las denuncias dieron paso al proceso penal y, tras evaluar los elementos presentados, el juzgado decretó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional del imputado. En la siguiente etapa se examinarán las pruebas para determinar su responsabilidad; la resolución todavía no constituye una condena.
Judicial
Condenan hasta 45 años de cárcel a 154 pandilleros del Barrio 18 que operaban en San Salvador
Judicial
Condenan a seis años de prisión a mujer por evasión de impuestos en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Luz Yesenia Palma Martínez por el delito de defraudación al fisco, en la modalidad de evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública. Además, la obligó al pago de $303,270.99 en concepto de responsabilidad civil para resarcir al Estado.
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, Palma Martínez, en su calidad de propietaria de una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas, omitió de forma deliberada la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes ante el Ministerio de Hacienda durante los meses de enero, febrero, abril y noviembre de 2012. La pericia contable acreditó que estas acciones fueron intencionales y dirigidas a evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La condenada enfrentó la vista pública en ausencia, por lo que la pena de prisión se hará efectiva una vez que sea capturada. El juez ordenó su inmediata detención para que cumpla tanto la sanción penal como la responsabilidad civil impuesta.
El caso forma parte de las acciones judiciales orientadas a perseguir la evasión tributaria en el país. Las autoridades subrayan que este tipo de resoluciones buscan proteger las finanzas públicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
Judicial
Capturan a trabajador por presunto hurto en construcción y a comprador de los objetos en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres vinculados al presunto hurto y posterior venta de extensiones eléctricas de un inmueble en construcción en San Miguel. Los detenidos son José Benedicto Villalobos, de 48 años, señalado por hurto, y Jesús Sánchez Orellana, de 61, acusado de receptación.
Según el reporte policial, Villalobos trabajaba en la construcción y durante su jornada dejó varias extensiones cerca de una puerta. Después se retiró del inmueble, pero habría regresado horas más tarde para sustraerlas y venderlas.
La PNC señaló que Sánchez Orellana compró los objetos que presuntamente habían sido hurtados. Por esa adquisición fue detenido bajo el señalamiento de receptación, mientras que a Villalobos se le atribuye haber sacado las extensiones del lugar donde laboraba.
La institución indicó que lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia. El reporte no precisó la cantidad ni el valor de las extensiones, y tampoco detalló si fueron recuperadas; la responsabilidad de ambos detenidos deberá determinarse en el proceso correspondiente.
🚨 ¡LO CAPTARON EN CÁMARA!
Hombre se roba extensiones eléctricas en San Miguel y las vende
José Benedicto Villalobos (48) aprovechó que trabajaba en una construcción para llevarse varias extensiones que habían dejado cerca de una puerta. Horas después regresó por ellas… para venderlas.
El comprador, Juan de Jesús Sánchez Orellana (61), también fue capturado.
La PNC informó que Villalobos será remitido por hurto y Sánchez por receptación.
📹 Todo quedó grabado.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 24, 2026