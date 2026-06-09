Hondureña busca tratamiento contra el cáncer en el Hospital Rosales

Estados Unidos solicitó a Irán que proporcione información precisa sobre sus reservas de uranio enriquecido y permita al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acceder sin demora a las instalaciones necesarias para verificar dichos datos, según un proyecto de resolución al que tuvo acceso la AFP.

El documento será sometido a votación esta semana ante la junta de gobernadores del OIEA, integrada por 35 miembros, que inició sus reuniones el lunes. La propuesta considera «esencial y urgente» que Teherán facilite información detallada sobre el material nuclear y las instalaciones sujetas a salvaguardias internacionales, además de otorgar acceso completo a los inspectores de la agencia.

La semana pasada, el OIEA reiteró en un informe confidencial su preocupación por la falta de acceso a diversos sitios nucleares iraníes, situación que calificó como un motivo de inquietud en materia de proliferación. El director del organismo, Rafael Grossi, afirmó que los contactos con las autoridades iraníes han sido limitados y que, en términos generales, el canal de comunicación se encuentra interrumpido.

La agencia internacional no ha podido acceder a algunas instalaciones nucleares clave desde el conflicto de 12 días iniciado en junio de 2025 entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que incluyó ataques a infraestructuras nucleares. Desde entonces, el OIEA ha solicitado reiteradamente acceso para verificar el estado de dichas instalaciones.

Antes de los ataques de junio de 2025, el organismo estimaba que Irán poseía alrededor de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, una cifra superior al límite del 3.67 % establecido en el acuerdo nuclear de 2015. El paradero actual de estas reservas continúa siendo incierto.

Mientras Israel y Estados Unidos sostienen que Irán busca desarrollar armas nucleares, Teherán rechaza estas acusaciones y defiende su derecho a utilizar tecnología nuclear con fines civiles. El sábado, las autoridades iraníes calificaron el informe del OIEA como un «instrumento de presión política».

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