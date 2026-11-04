Hallan calcinado el vehículo de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití tras emboscada de pandillas

La Policía Nacional de Haití informó del hallazgo de los restos calcinados del vehículo en el que se desplazaban cuatro técnicos de aviación salvadoreños, desaparecidos desde el pasado 18 de octubre después de sufrir una emboscada perpetrada por grupos armados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

El vehículo fue localizado durante un operativo conjunto realizado en la madrugada del lunes, en el que participaron agentes de la Policía haitiana, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU y tropas salvadoreñas desplegadas en el país. Las autoridades confirmaron que no se encontró resistencia de las pandillas durante la operación, pero tampoco se hallaron rastros de los cuatro hombres.

Según reportes oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador, los aerotécnicos, que formaban parte de la misión internacional contra las pandillas, viajaban en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. Lograron salir del automotor en llamas, pero desde entonces se perdió contacto con ellos. El incidente motivó el envío de refuerzos militares salvadoreños para apoyar las labores de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades haitianas y salvadoreñas mantienen activas las operaciones para localizar a los cuatro desaparecidos. El caso ha generado una fuerte respuesta del Gobierno de El Salvador, que ha exigido el regreso con vida de sus compatriotas y ha advertido a los grupos criminales que controlan gran parte

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