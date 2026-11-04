Nacionales
Hallan calcinado el vehículo de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití tras emboscada de pandillas
Judicial
Alquiló un carro y lo vendió con documentos falsos: recibe ocho años de prisión en San Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a José Iván Menjívar Díaz, de 44 años, a ocho años de prisión por apropiación indebida de vehículo automotor y falsedad material. Durante el juicio se acreditó que recibió un automóvil en alquiler y posteriormente lo vendió a otra persona utilizando documentación falsa.
Los hechos comenzaron el 29 de agosto de 2023, cuando el propietario anunció el vehículo y acordó con Menjívar Díaz un contrato de arrendamiento con promesa de venta. Aunque el acusado realizó inicialmente los pagos, después acumuló atrasos y dejó de responder las llamadas del dueño.
Las pruebas establecieron que utilizó una compraventa falsa, fechada el 9 de octubre de 2023, para simular que el propietario le había transferido el automotor. La víctima no había firmado ese documento, que posteriormente fue empleado para vender el carro a un tercero.
La Fiscalía General de la República informó que la sentencia también estableció el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Además, indicó que existe otro proceso en Santa Tecla por la presunta estafa cometida contra quien compró el vehículo; esa acusación es distinta de los delitos por los que recibió esta condena.
Judicial
A juicio por presunto contrabando de ganado hacia Guatemala: localizaron 30 semovientes y una mula
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Ernesto Adolfo G. enfrente juicio por el delito de contrabando de mercaderías. La acusación lo señala de intentar trasladar ganado hacia Guatemala mediante un paso fronterizo no habilitado.
Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025 en la Hacienda Santa Catarina, en San Antonio Pajonal, Santa Ana Oeste. Según la investigación, integrantes del Comando Sumpul de la Fuerza Armada intervinieron al procesado y localizaron 30 semovientes y una mula que no contaban con las respectivas cartas de venta.
Como parte de las diligencias, una pericia de rastreabilidad determinó que las marcas de fierro del ganado correspondían a distintos propietarios, ninguno vinculado al acusado. Además, una valoración aduanera estimó que la operación habría representado un posible perjuicio de $60,204.67 para la hacienda pública.
El juzgado mantuvo las medidas sustitutivas a la detención provisional: prohibición de salir del país, presentación periódica para firmar y obligación de mantener su domicilio. La apertura a juicio no constituye una condena; será en esa etapa donde se examinarán las pruebas y se determinará su responsabilidad penal.
Nacionales
El Salvador firma acuerdo con Cambridge para fortalecer el aprendizaje en la primera infancia
El Salvador y Cambridge University Press & Assessment suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la educación de la primera infancia y estudiar los resultados del nuevo modelo educativo nacional. El acuerdo fue firmado el martes 3 de noviembre en Cambridge, Inglaterra, por la primera dama Gabriela de Bukele y Michael McGarvey, director general de Partnership for Education de la institución británica.
La cooperación contempla tres prioridades: investigar el impacto de la Estrategia Nacional del Juego en el aprendizaje y el bienestar socioemocional de la niñez; facilitar la transición de primero a segundo grado; y avanzar hacia un reconocimiento académico formal de los fundamentos conceptuales y pedagógicos del Nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia.
El componente de investigación permitirá evaluar los resultados del aprendizaje mediante el juego, mientras que el trabajo sobre la transición escolar busca dar continuidad a los conocimientos adquiridos por los estudiantes. El reconocimiento académico del currículo figura como un objetivo de la colaboración, sin que el anuncio implique que esa validación ya haya sido otorgada.
Durante el encuentro, Gabriela de Bukele destacó que la cobertura de educación inicial pasó del 4.7 % al 15.8 % y la de parvularia del 55.4 % al 73.8 %, según las cifras que presentó. El memorando también contempla intercambios de conocimientos sobre reformas educativas y la identificación de nuevas oportunidades de cooperación con Cambridge University Press & Assessment, entidad que forma parte de la Universidad de Cambridge.