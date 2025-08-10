Nacionales
FOTOS | PNC captura a mujer por hurto en agromercado de San Martín
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a una mujer acusada de hurtar una caja con $223 en efectivo en un agromercado del municipio de San Martín, San Salvador.
Según el reporte policial, la detenida aprovechó que la propietaria del puesto de carnes se levantó por un momento para tomar el dinero.
La sospechosa fue sorprendida con la caja en su poder y será puesta a disposición de las autoridades judiciales. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado su identidad ni la hora exacta del incidente.
Dos lesionados en accidente de tránsito en Soyapango
Socorristas de Comandos de Salvamento brindaron atención médica prehospitalaria a dos personas heridas en un accidente vial registrado en la calle de la ciudadela Don Bosco, cerca del estadio España y la Universidad Don Bosco, en el distrito de Soyapango.
Las víctimas, un motociclista y su acompañante, fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas a un centro asistencial.
Hasta el momento, se desconoce su identidad y estado de salud, mientras las autoridades investigan las causas del choque entre la motocicleta y un vehículo particular.
Autoridades capturan al responsable de homicidio en San Miguel
Autoridades emiten alerta sanitaria por crema dental Colgate Total Clean Mint
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) emitió este sábado una alerta sanitaria por un posible riesgo para la salud bucal asociado al uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tras recibir notificaciones internacionales relacionadas con su consumo.
Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del producto del mercado nacional. Entre los síntomas que podría ocasionar su uso se encuentran ardor en la boca, dolor en encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales, así como hinchazón en la mucosa.
La SRS instó a la población a suspender de inmediato el uso de esta pasta dental y a reportar cualquier síntoma al número 194. Paralelamente, inspectores de la Superintendencia y de la Defensoría del Consumidor se desplegaron en diferentes supermercados del país para retirar el producto.