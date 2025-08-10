Connect with us

Nacionales

FOTOS | PNC captura a mujer por hurto en agromercado de San Martín

Publicado

Hace 1 hora

el

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a una mujer acusada de hurtar una caja con $223 en efectivo en un agromercado del municipio de San Martín, San Salvador.

Según el reporte policial, la detenida aprovechó que la propietaria del puesto de carnes se levantó por un momento para tomar el dinero.

La sospechosa fue sorprendida con la caja en su poder y será puesta a disposición de las autoridades judiciales. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado su identidad ni la hora exacta del incidente.

 

Nacionales

Dos lesionados en accidente de tránsito en Soyapango

Publicado

Hace 9 minutos

el

10 agosto, 2025

Por

Socorristas de Comandos de Salvamento brindaron atención médica prehospitalaria a dos personas heridas en un accidente vial registrado en la calle de la ciudadela Don Bosco, cerca del estadio España y la Universidad Don Bosco, en el distrito de Soyapango.

Las víctimas, un motociclista y su acompañante, fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas a un centro asistencial.

Hasta el momento, se desconoce su identidad y estado de salud, mientras las autoridades investigan las causas del choque entre la motocicleta y un vehículo particular.

Nacionales

Autoridades capturan al responsable de homicidio en San Miguel

Publicado

Hace 6 horas

el

10 agosto, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) aplicó el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO) para detener al presunto autor de un asesinato ocurrido el pasado viernes en el distrito de San Miguel, informó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El detenido fue identificado como José Daniel Centeno López, alias «Mauricio El Chocho», acusado de haber asesinado a un ciudadano nicaragüense.

Villatoro aseguró que ningún homicidio cometido este año quedará impune y resaltó que, a diferencia del pasado, los responsables serán localizados, procesados y condenados a largas penas de prisión. «Todo aquel que atente contra la vida de otro será enviado a prisión por décadas», afirmó el funcionario.

Nacionales

Autoridades emiten alerta sanitaria por crema dental Colgate Total Clean Mint

Publicado

Hace 6 horas

el

10 agosto, 2025

Por

La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) emitió este sábado una alerta sanitaria por un posible riesgo para la salud bucal asociado al uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tras recibir notificaciones internacionales relacionadas con su consumo.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del producto del mercado nacional. Entre los síntomas que podría ocasionar su uso se encuentran ardor en la boca, dolor en encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales, así como hinchazón en la mucosa.

La SRS instó a la población a suspender de inmediato el uso de esta pasta dental y a reportar cualquier síntoma al número 194. Paralelamente, inspectores de la Superintendencia y de la Defensoría del Consumidor se desplegaron en diferentes supermercados del país para retirar el producto.

