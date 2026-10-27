Explosión de cilindro de gas deja tres lesionados en restaurante de Sonsonate

MARN prevé temperaturas de hasta 9 °C en zonas altas de El Salvador

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 9 grados Celsius en las zonas altas de El Salvador, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La institución prevé que el ambiente fresco continúe hasta el miércoles, en un período marcado por la presencia de vientos nortes.

Para las zonas montañosas se esperan mínimas de entre 9 y 14 °C, mientras que en los valles interiores oscilarán entre 18 y 21 °C. En la zona oriental se pronostican valores de 20 a 23 °C y en la franja costera, de 22 a 24 °C. Los registros más bajos corresponden a sectores elevados y no a todo el territorio nacional.

Los vientos nortes continuarán débiles, con velocidades promedio de 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora. Estas se percibirán principalmente en áreas altas y montañosas, donde el viento puede acentuar la sensación de frío.

El boletín también señala que no se esperan lluvias durante el período pronosticado. La nubosidad se concentrará en la cadena montañosa del norte, mientras que en el resto del país predominará el cielo poco nublado.

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