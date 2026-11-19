Nacionales
Estados Unidos entrega equipo a DoctorSV para fortalecer la atención médica en El Salvador
La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador entregó equipo y asistencia técnica a DoctorSV con el objetivo de fortalecer la atención médica y mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante posibles amenazas sanitarias en el país.
La entrega incluyó recursos destinados a un laboratorio de simulación médica, un centro de capacitación y un centro especializado de monitoreo epidemiológico. Esta contribución forma parte del apoyo estadounidense que, durante el último año, ascendió a cerca de un millón de dólares en equipo y asistencia técnica.
El respaldo contempló licencias para la visualización y el análisis de datos, computadoras portátiles, monitores, infraestructura de red, estaciones de trabajo y materiales de instalación. Asimismo, incluyó asesoría para desarrollar flujos de trabajo, protocolos clínicos y procesos de formación del personal, como parte de la expansión de DoctorSV como plataforma nacional de atención clínica.
En el acto participaron David Kryzwda, ministro consejero en funciones de la Embajada de EE.UU., y Manuel Bello, director de DoctorSV.
Nacionales
Dos hombres son hospitalizados tras intoxicarse en una fosa séptica en Santa Rosa de Lima
Dos hombres terminaron hospitalizados luego de sufrir una intoxicación por inmersión en una fosa séptica mientras realizaban trabajos de limpieza en el barrio Las Delicias, en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.
Las víctimas tienen 39 y 43 años y fueron trasladadas de emergencia a un hospital después del incidente ocurrido durante las labores de limpieza en la fosa séptica. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron para brindarles asistencia y realizar el traslado hospitalario de ambos afectados.
El hecho dejó a los dos trabajadores bajo atención médica tras la intoxicación sufrida en el barrio Las Delicias. Hasta el momento no se han reportado más detalles sobre su estado de salud.
Judicial
Condenado a 20 años de prisión por asaltar a uno de sus vecinos en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a 20 años de prisión a Émerson Alexander Álvarez Rivas, quien asaltó a uno de sus vecinos en ese distrito de San Salvador Sur.
Según la Fiscalía, Álvarez Rivas interceptó a la víctima y, mediante amenazas y violencia, le robó su teléfono celular y 200 dólares en efectivo. La persona afectada lo reconoció de inmediato porque se trataba de su propio vecino y alertó a las autoridades.
Gracias a la rápida denuncia, la Policía capturó al imputado minutos después del hecho. Tras valorar las pruebas, el juzgado determinó su responsabilidad penal y le impuso la condena de dos décadas de cárcel.
Principal
Mujer pierde la vida después de que camioneta chocó contra muro en Opico
Una mujer falleció esta tarde luego de que una camioneta se estrelló contra un muro en el distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron de inmediato a la escena para auxiliar a las víctimas. Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
El accidente se registró en horas de la tarde y las circunstancias exactas del percance se mantienen en desarrollo. Las autoridades correspondientes realizan las diligencias en el lugar.