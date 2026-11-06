ENTREGA ESPECIAL
«VOLVIÓ EL HEREDERO»: Hijo de Jovenel Moïse regresa a Haití después de 5 años en el exilio
Joverlain Moïse, hijo mayor del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Pétion-Ville, regresó a Haití el miércoles 4 de noviembre de 2026, llegando a Cabo Haitiano después de permanecer varios años en el extranjero.
El regreso ocurre en un contexto de alta tensión. Tras el magnicidio, Haití entró en un colapso institucional y las pandillas tomaron el control de gran parte de Puerto Príncipe. La familia Moïse, que ya desde 2019 mantenía a sus hijos viajando entre Haití, República Dominicana y Canadá por seguridad, se vio obligada al exilio permanente. Hoy, el retorno coincide con el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití, enviados para buscar a 4 aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre y combatir a las pandillas, un despliegue que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé agradeció públicamente al presidente Nayib Bukele.
Joverlain no llega con anuncio de candidatura. Según las informaciones difundidas, promueve el movimiento «La Jeunesse aux Commandes», para incentivar la participación juvenil en decisiones públicas y procesos electorales. Su agenda incluye visitar Trou-du-Nord, pueblo natal de su padre. Sobre el asesinato de su padre, la justicia de Estados Unidos ya condenó a 9 implicados, entre ellos Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, por la conspiración que involucró a 17 exmilitares colombianos. La duda que queda en Haití es si este regreso es solo un impulso juvenil o el inicio de una carrera política propia.
ENTREGA ESPECIAL
REPORTAN CAPTURA DE PRESUNTO LÍDER PANDILLERO HAITIANO EN OPERATIVO CON MILITARES SALVADOREÑOS
Medios caribeños reportan que el presunto líder pandillero haitiano conocido como «Kenken», identificado como Jean Saint-Louis, habría sido capturado la mañana de este jueves 5 de noviembre cuando intentaba escapar hacia las Bahamas a bordo de una pequeña embarcación. Según esas publicaciones, la detención se habría producido durante un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Haití y personal militar de El Salvador, quienes interceptaron la embarcación en altamar y luego lo trasladaron a tierra firme.
Presunto líder de banda haitiana es interceptado cuando intentaba huir hacia Bahamas
El detenido es señalado por las publicaciones de enfrentar cargos por asociación delictuosa, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas, aunque hasta el momento no se han divulgado documentos judiciales que respalden esas imputaciones. La supuesta captura se da en medio del incremento de la presencia militar salvadoreña en Haití, donde a principios de noviembre se desplegaron más de 2,000 soldados salvadoreños, principalmente para participar en las labores de búsqueda de cuatro integrantes de su contingente que habían desaparecido tras una emboscada.
Sin embargo, las autoridades haitianas no han ofrecido una confirmación pública sobre la detención, ni sobre las circunstancias del operativo ni su situación judicial, y persiste la duda sobre la identidad del capturado por la coincidencia con un obituario de 2024 de un hombre con el mismo nombre y apodo. Por ello, el caso sigue en calidad de reportado por medios caribeños, a la espera de una confirmación oficial que permita establecer si se trata de la misma persona y cuáles serán los procedimientos judiciales que enfrentará.
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Imagen de la tumba de Alfredo Pacheco revive el recuerdo del exjugador de FAS y la Selecta
Una fotografía de la tumba de Alfredo Pacheco, exfutbolista de FAS y de la selección salvadoreña, circula en redes sociales y ha generado mensajes de recuerdo entre aficionados. Sus restos descansan en Santa Ana, departamento donde nació y desarrolló parte de su carrera deportiva.
Conocido como «el Chele», Pacheco destacó como lateral izquierdo por su técnica y su golpeo de balón. Las reacciones a la imagen han resaltado especialmente su zurda y su paso por el conjunto tigrillo, con el que construyó una estrecha relación con la afición santaneca.
Nacido el 1 de diciembre de 1982, disputó 86 encuentros con la selección mayor y anotó siete goles, de acuerdo con los registros estadísticos internacionales. Su trayectoria también incluyó una etapa en el fútbol estadounidense.
Pacheco fue asesinado el 27 de diciembre de 2015 en una gasolinera de Santa Ana, cuando tenía 33 años. A casi once años de su muerte, la fotografía de su sepultura ha vuelto a despertar recuerdos sobre su participación en el fútbol salvadoreño.
ENTREGA ESPECIAL
Exfutbolista de Águila y Alianza, “el Chino” Rosales, capturado por presunto maltrato animal
Héctor Alejandro Rosales Bonilla, conocido en el fútbol salvadoreño como “el Chino” Rosales, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una denuncia por presunto maltrato animal. El exjugador, de 64 años, aparece en imágenes difundidas en redes sociales sosteniendo a un perro por las patas y dejándolo suspendido desde el balcón de su apartamento en San Salvador.
Rosales militó en equipos de la Liga Mayor como Águila, Independiente y Alianza, y también representó a la selección nacional. Después de retirarse del fútbol profesional, se dedicó a la odontología, profesión en la que se graduó en el año 2000.
El hecho denunciado ocurrió en el quinto piso del condominio Torre del Sol, ubicado sobre la calle El Mirador. La PNC informó que el detenido será remitido por el delito de maltrato animal y expresó que no tolerará este tipo de acciones contra las mascotas.
La Alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con la Policía y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, rescató al perro involucrado y a otro que permanecía en el apartamento. Ambos quedaron bajo resguardo preventivo; la información disponible no detalla un diagnóstico veterinario sobre su condición.