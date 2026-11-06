«VOLVIÓ EL HEREDERO»: Hijo de Jovenel Moïse regresa a Haití después de 5 años en el exilio

Medios caribeños reportan que el presunto líder pandillero haitiano conocido como «Kenken», identificado como Jean Saint-Louis, habría sido capturado la mañana de este jueves 5 de noviembre cuando intentaba escapar hacia las Bahamas a bordo de una pequeña embarcación. Según esas publicaciones, la detención se habría producido durante un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Haití y personal militar de El Salvador, quienes interceptaron la embarcación en altamar y luego lo trasladaron a tierra firme.

Presunto líder de banda haitiana es interceptado cuando intentaba huir hacia Bahamas

El detenido es señalado por las publicaciones de enfrentar cargos por asociación delictuosa, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas, aunque hasta el momento no se han divulgado documentos judiciales que respalden esas imputaciones. La supuesta captura se da en medio del incremento de la presencia militar salvadoreña en Haití, donde a principios de noviembre se desplegaron más de 2,000 soldados salvadoreños, principalmente para participar en las labores de búsqueda de cuatro integrantes de su contingente que habían desaparecido tras una emboscada.

Sin embargo, las autoridades haitianas no han ofrecido una confirmación pública sobre la detención, ni sobre las circunstancias del operativo ni su situación judicial, y persiste la duda sobre la identidad del capturado por la coincidencia con un obituario de 2024 de un hombre con el mismo nombre y apodo. Por ello, el caso sigue en calidad de reportado por medios caribeños, a la espera de una confirmación oficial que permita establecer si se trata de la misma persona y cuáles serán los procedimientos judiciales que enfrentará.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...