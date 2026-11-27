ENTREGA ESPECIAL
Una joven dedica su graduación a su padre, que trabaja como payaso
Una joven identificada como Joselyn dedicó su graduación en Ingeniería en Sistemas a su padre, quien trabaja como payaso, según una historia que circula en redes sociales.
En una de las imágenes difundidas, Joselyn aparece con toga y birrete mientras le acomoda la borla del birrete a su padre, que lleva el traje y el maquillaje con los que trabaja.
Según la versión compartida en redes, la joven le pidió que asistiera a la graduación con su vestuario de trabajo. Con ese gesto quiso reconocer el oficio con el que su padre ayudó a costearle la carrera.
La publicación no precisa en qué universidad estudió Joselyn ni cuándo o dónde se realizó la ceremonia. El relato aún no cuenta con confirmación independiente.
ENTREGA ESPECIAL
David Fernando Martínez muere tras chocar con un camión en Chalchuapa
David Fernando Martínez, originario de Turín, Ahuachapán, falleció la madrugada del martes 24 de noviembre en un accidente de tránsito en el distrito de Chalchuapa. El choque ocurrió sobre la carretera que conduce a Santa Ana.
Martínez conducía un automóvil que impactó contra la parte trasera de un camión. Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar del accidente, el conductor ya no presentaba signos vitales.
La información disponible no precisa si el camión estaba detenido o en movimiento al momento del impacto. Tampoco se ha confirmado qué provocó el choque.
Antes de este accidente, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial había contabilizado 19,368 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026. Esos hechos dejaron 1,327 personas fallecidas y 14,180 lesionadas.
ENTREGA ESPECIAL
Bukele envía vehículos blindados a Haití para reforzar operación de rescate
El presidente Nayib Bukele informó sobre un nuevo refuerzo en el dispositivo militar que la Fuerza Armada de El Salvador ejecuta en Haití para rescatar a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por las pandillas.
En un video publicado por el mandatario se observan al menos 20 vehículos blindados enviados a la nación caribeña. De acuerdo con el analista mexicano Jorge Rojas, creador de Armapedia, los automotores son unos Black Mamba producidos por la empresa TPS Armoring.
«Varios de estos Black Mamba llevarían el paquete de blindaje B7 Plus. Para dimensionarlo, este puede soportar un disparo de una munición 7.62 x 51 milímetros perforante», detalló Rojas. Agregó que ese mismo cristal también tiene que permitir que el conductor vea con claridad.
Los vehículos blindados se suman a los helicópteros enviados recientemente por el presidente Bukele. El pasado 18 de noviembre, el jefe de Estado difundió un video de la destrucción de la Casa de la Muerte, que según la prensa local pertenecía a un jefe de pandilla de la coalición Viv Ansanm.
ENTREGA ESPECIAL
Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes” fundador del Cártel de Guadalajara
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, “El Padrino” y “El Zar de la droga”, falleció este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. Había sido trasladado de emergencia el 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande por problemas de oxigenación y otras complicaciones. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que la causa fue una falla orgánica múltiple.
Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo inició su trayectoria como agente de la Policía Judicial estatal y llegó a trabajar como escolta de la familia del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Tras la muerte de Pedro Avilés Pérez en 1978, asumió el control de importantes rutas de tráfico de marihuana y opio. A finales de los años setenta y principios de los ochenta fundó el Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”). Esta organización se convirtió en la primera gran estructura del narcotráfico moderno en México y controló durante años las principales vías hacia Estados Unidos.
Bajo su liderazgo, el cártel estableció alianzas con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar (a través del hondureño Ramón Matta Ballesteros) y fue pionero en el tráfico masivo de cocaína colombiana por territorio mexicano. El grupo fue antecedente directo de organizaciones posteriores como el Cártel de Sinaloa, el de Tijuana (Arellano Félix) y el de Juárez. Su poder se consolidó en la década de 1980, aunque siempre operó con un perfil relativamente bajo y con protección política e institucional.
Félix Gallardo fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Se le vinculó al secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en febrero de 1985. Recibió una condena de 40 años por delitos de narcotráfico y una segunda de 37 años por los homicidios. Pasó más de 37 años en prisión y murió cumpliendo sentencia, sin haber sido extraditado a Estados Unidos. Su organización se fragmentó tras su detención, dando origen a varios de los cárteles que marcaron las décadas siguientes del narcotráfico mexicano.