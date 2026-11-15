Recluso de Mariona obtiene CUM de 9.5 en Administración de Empresas y se prepara para graduarse

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, “El Padrino” y “El Zar de la droga”, falleció este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. Había sido trasladado de emergencia el 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande por problemas de oxigenación y otras complicaciones. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que la causa fue una falla orgánica múltiple.

Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo inició su trayectoria como agente de la Policía Judicial estatal y llegó a trabajar como escolta de la familia del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Tras la muerte de Pedro Avilés Pérez en 1978, asumió el control de importantes rutas de tráfico de marihuana y opio. A finales de los años setenta y principios de los ochenta fundó el Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”). Esta organización se convirtió en la primera gran estructura del narcotráfico moderno en México y controló durante años las principales vías hacia Estados Unidos.

Bajo su liderazgo, el cártel estableció alianzas con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar (a través del hondureño Ramón Matta Ballesteros) y fue pionero en el tráfico masivo de cocaína colombiana por territorio mexicano. El grupo fue antecedente directo de organizaciones posteriores como el Cártel de Sinaloa, el de Tijuana (Arellano Félix) y el de Juárez. Su poder se consolidó en la década de 1980, aunque siempre operó con un perfil relativamente bajo y con protección política e institucional.

Félix Gallardo fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Se le vinculó al secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en febrero de 1985. Recibió una condena de 40 años por delitos de narcotráfico y una segunda de 37 años por los homicidios. Pasó más de 37 años en prisión y murió cumpliendo sentencia, sin haber sido extraditado a Estados Unidos. Su organización se fragmentó tras su detención, dando origen a varios de los cárteles que marcaron las décadas siguientes del narcotráfico mexicano.

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