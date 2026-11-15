ENTREGA ESPECIAL
Recluso de Mariona obtiene CUM de 9.5 en Administración de Empresas y se prepara para graduarse
Rafael Tula, un privado de libertad del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, logró completar la licenciatura en Administración de Empresas con un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) de 9.5, convirtiéndose en uno de los estudiantes destacados del programa universitario que funciona dentro del recinto penitenciario. A sus 40 años, Tula retomó sus estudios en 2021, después de permanecer 16 años alejado de las aulas, y ahora se prepara para recibir su título profesional en mayo de 2027, junto a aproximadamente 40 compañeros.
Su formación académica se desarrolló durante cinco años consecutivos, en los que cursó 48 asignaturas con clases de lunes a sábado. El proceso representó un desafío adicional debido a las restricciones tecnológicas del centro penitenciario: los estudiantes no tienen acceso libre a internet y deben apoyarse en libros impresos, apuntes manuscritos y computadoras conectadas a una intranet local. La carrera es impartida mediante una sede de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), instalada en Mariona como parte del Plan Cero Ocio y con apoyo de cooperación internacional.
Además de sus estudios, Tula participa en actividades de alfabetización dentro del penal, donde enseña lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas a otros internos. El proyecto educativo cuenta actualmente con 318 estudiantes inscritos en la carrera de Administración de Empresas y contempla formación complementaria mediante diplomados técnicos y de idiomas. La iniciativa también incluye actividades de proyección social para que los universitarios compartan sus conocimientos con otros privados de libertad.
Tras completar su formación, Rafael Tula proyecta utilizar los conocimientos adquiridos para desarrollar una empresa distribuidora enfocada en facilitar la comercialización de productos de pequeños artesanos y emprendedores salvadoreños. Aunque todavía le restan aproximadamente dos años y medio de condena, su objetivo es construir una oportunidad laboral cuando recupere su libertad. Su historia pone de relieve el papel que puede desempeñar la educación superior en los procesos de formación y preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad.
ENTREGA ESPECIAL
Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes” fundador del Cártel de Guadalajara
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, “El Padrino” y “El Zar de la droga”, falleció este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. Había sido trasladado de emergencia el 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande por problemas de oxigenación y otras complicaciones. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que la causa fue una falla orgánica múltiple.
Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo inició su trayectoria como agente de la Policía Judicial estatal y llegó a trabajar como escolta de la familia del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Tras la muerte de Pedro Avilés Pérez en 1978, asumió el control de importantes rutas de tráfico de marihuana y opio. A finales de los años setenta y principios de los ochenta fundó el Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”). Esta organización se convirtió en la primera gran estructura del narcotráfico moderno en México y controló durante años las principales vías hacia Estados Unidos.
Bajo su liderazgo, el cártel estableció alianzas con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar (a través del hondureño Ramón Matta Ballesteros) y fue pionero en el tráfico masivo de cocaína colombiana por territorio mexicano. El grupo fue antecedente directo de organizaciones posteriores como el Cártel de Sinaloa, el de Tijuana (Arellano Félix) y el de Juárez. Su poder se consolidó en la década de 1980, aunque siempre operó con un perfil relativamente bajo y con protección política e institucional.
Félix Gallardo fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Se le vinculó al secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en febrero de 1985. Recibió una condena de 40 años por delitos de narcotráfico y una segunda de 37 años por los homicidios. Pasó más de 37 años en prisión y murió cumpliendo sentencia, sin haber sido extraditado a Estados Unidos. Su organización se fragmentó tras su detención, dando origen a varios de los cárteles que marcaron las décadas siguientes del narcotráfico mexicano.
ENTREGA ESPECIAL
«VOLVIÓ EL HEREDERO»: Hijo de Jovenel Moïse regresa a Haití después de 5 años en el exilio
Joverlain Moïse, hijo mayor del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Pétion-Ville, regresó a Haití el miércoles 4 de noviembre de 2026, llegando a Cabo Haitiano después de permanecer varios años en el extranjero.
El regreso ocurre en un contexto de alta tensión. Tras el magnicidio, Haití entró en un colapso institucional y las pandillas tomaron el control de gran parte de Puerto Príncipe. La familia Moïse, que ya desde 2019 mantenía a sus hijos viajando entre Haití, República Dominicana y Canadá por seguridad, se vio obligada al exilio permanente. Hoy, el retorno coincide con el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití, enviados para buscar a 4 aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre y combatir a las pandillas, un despliegue que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé agradeció públicamente al presidente Nayib Bukele.
Joverlain no llega con anuncio de candidatura. Según las informaciones difundidas, promueve el movimiento «La Jeunesse aux Commandes», para incentivar la participación juvenil en decisiones públicas y procesos electorales. Su agenda incluye visitar Trou-du-Nord, pueblo natal de su padre. Sobre el asesinato de su padre, la justicia de Estados Unidos ya condenó a 9 implicados, entre ellos Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, por la conspiración que involucró a 17 exmilitares colombianos. La duda que queda en Haití es si este regreso es solo un impulso juvenil o el inicio de una carrera política propia.
ENTREGA ESPECIAL
REPORTAN CAPTURA DE PRESUNTO LÍDER PANDILLERO HAITIANO EN OPERATIVO CON MILITARES SALVADOREÑOS
Medios caribeños reportan que el presunto líder pandillero haitiano conocido como «Kenken», identificado como Jean Saint-Louis, habría sido capturado la mañana de este jueves 5 de noviembre cuando intentaba escapar hacia las Bahamas a bordo de una pequeña embarcación. Según esas publicaciones, la detención se habría producido durante un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Haití y personal militar de El Salvador, quienes interceptaron la embarcación en altamar y luego lo trasladaron a tierra firme.
Presunto líder de banda haitiana es interceptado cuando intentaba huir hacia Bahamas
El detenido es señalado por las publicaciones de enfrentar cargos por asociación delictuosa, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas, aunque hasta el momento no se han divulgado documentos judiciales que respalden esas imputaciones. La supuesta captura se da en medio del incremento de la presencia militar salvadoreña en Haití, donde a principios de noviembre se desplegaron más de 2,000 soldados salvadoreños, principalmente para participar en las labores de búsqueda de cuatro integrantes de su contingente que habían desaparecido tras una emboscada.
Sin embargo, las autoridades haitianas no han ofrecido una confirmación pública sobre la detención, ni sobre las circunstancias del operativo ni su situación judicial, y persiste la duda sobre la identidad del capturado por la coincidencia con un obituario de 2024 de un hombre con el mismo nombre y apodo. Por ello, el caso sigue en calidad de reportado por medios caribeños, a la espera de una confirmación oficial que permita establecer si se trata de la misma persona y cuáles serán los procedimientos judiciales que enfrentará.