ENTREGA ESPECIAL
Imagen de la tumba de Alfredo Pacheco revive el recuerdo del exjugador de FAS y la Selecta
Una fotografía de la tumba de Alfredo Pacheco, exfutbolista de FAS y de la selección salvadoreña, circula en redes sociales y ha generado mensajes de recuerdo entre aficionados. Sus restos descansan en Santa Ana, departamento donde nació y desarrolló parte de su carrera deportiva.
Conocido como «el Chele», Pacheco destacó como lateral izquierdo por su técnica y su golpeo de balón. Las reacciones a la imagen han resaltado especialmente su zurda y su paso por el conjunto tigrillo, con el que construyó una estrecha relación con la afición santaneca.
Nacido el 1 de diciembre de 1982, disputó 86 encuentros con la selección mayor y anotó siete goles, de acuerdo con los registros estadísticos internacionales. Su trayectoria también incluyó una etapa en el fútbol estadounidense.
Pacheco fue asesinado el 27 de diciembre de 2015 en una gasolinera de Santa Ana, cuando tenía 33 años. A casi once años de su muerte, la fotografía de su sepultura ha vuelto a despertar recuerdos sobre su participación en el fútbol salvadoreño.
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Exfutbolista de Águila y Alianza, “el Chino” Rosales, capturado por presunto maltrato animal
Héctor Alejandro Rosales Bonilla, conocido en el fútbol salvadoreño como “el Chino” Rosales, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una denuncia por presunto maltrato animal. El exjugador, de 64 años, aparece en imágenes difundidas en redes sociales sosteniendo a un perro por las patas y dejándolo suspendido desde el balcón de su apartamento en San Salvador.
Rosales militó en equipos de la Liga Mayor como Águila, Independiente y Alianza, y también representó a la selección nacional. Después de retirarse del fútbol profesional, se dedicó a la odontología, profesión en la que se graduó en el año 2000.
El hecho denunciado ocurrió en el quinto piso del condominio Torre del Sol, ubicado sobre la calle El Mirador. La PNC informó que el detenido será remitido por el delito de maltrato animal y expresó que no tolerará este tipo de acciones contra las mascotas.
La Alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con la Policía y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, rescató al perro involucrado y a otro que permanecía en el apartamento. Ambos quedaron bajo resguardo preventivo; la información disponible no detalla un diagnóstico veterinario sobre su condición.
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Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a crear conciencia sobre esta enfermedad, promover la detección temprana y recordar la importancia de los controles médicos periódicos. La jornada también busca brindar apoyo a las mujeres y sus familias que enfrentan el diagnóstico, así como fomentar el acceso oportuno a la atención y los tratamientos.
El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre las mujeres a nivel mundial. En 2024 se estimaron alrededor de 2,4 millones de nuevos casos y cerca de 694 mil fallecimientos por esta causa. La detección temprana puede facilitar el tratamiento y mejorar significativamente las posibilidades de recuperación. Por ello se recomienda acudir a evaluaciones médicas periódicas, conocer los cambios habituales del cuerpo y consultar con un profesional de salud ante la presencia de bultos, alteraciones en la piel, cambios en el pezón o secreciones inusuales.
Durante octubre, conocido como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el lazo rosa se convierte en un símbolo de prevención, esperanza y solidaridad con quienes viven esta enfermedad. Aunque la mayoría de los casos ocurre en mujeres sin factores de riesgo específicos más allá del sexo y la edad, la mamografía y la autoexploración oportuna permiten identificar lesiones en etapas iniciales, cuando las opciones terapéuticas suelen ser más efectivas y menos agresivas.
En El Salvador, al igual que en otros países de la región, el cáncer de mama representa una de las principales amenazas para la salud femenina y las autoridades y organizaciones de salud enfatizan la necesidad de fortalecer la detección precoz y el acceso a los servicios. La conmemoración de este día invita a la población a mantenerse informada, realizar controles y acompañar a quienes enfrentan el diagnóstico.
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¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.