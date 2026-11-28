Nacionales
El Salvador registra 24 días sin homicidios en noviembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el viernes 27 de noviembre sin homicidios registrados a escala nacional. Con ese resultado, el país sumó 24 jornadas sin homicidios en los primeros 27 días del mes.
El gráfico diario de la PNC muestra cuatro homicidios en ese período. La corporación registró uno el 16 de noviembre, dos el 22 y uno el 25.
Con el corte del 27 de noviembre, el recuento de 2026 llegó a 282 días sin homicidios registrados. Entre enero y octubre se habían contabilizado 258 jornadas de ese tipo.
Junio es el mes con más días sin homicidios registrados en lo que va del año, con 28. Enero, abril, julio y octubre cerraron con 27 jornadas cada uno.
Nacionales
MARN prevé un sábado sin lluvias en El Salvador y hasta 38 °C en San Miguel
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias en El Salvador este sábado 28 de noviembre. El ambiente será cálido durante la tarde y más fresco por la noche y durante la madrugada del domingo.
Los vientos soplarán del noreste y del este, con velocidades de 10 a 25 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Según el MARN, el aire que llega desde el este trae poca humedad, lo que favorece las condiciones secas.
Para la mañana, el pronóstico estimó temperaturas de entre 9 y 22 °C en las zonas altas y de entre 17 y 30 °C en los valles interiores. En la costa se previeron valores de 24 a 32 °C, mientras que en el oriente podrían alcanzar los 34 °C antes del mediodía.
En el pronóstico para toda la jornada, San Miguel registra la máxima prevista más alta, con 38 °C. Le siguen La Unión y Nueva Concepción con 36 °C, Acajutla y La Libertad con 33 °C, San Salvador con 31 °C y Santa Ana con 30 °C.
Principal
Choque en la carretera de Oro deja dos hombres lesionados cerca del puente Ticsa
Dos hombres resultaron lesionados en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 27 de noviembre en la carretera de Oro, a la altura del retorno del puente Ticsa, en Ilopango, San Salvador Este.
Tras recibir la alerta, voluntarios de Comandos de Salvamento de la seccional de Ilopango acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres.
Los socorristas reportaron deformidades en la zona de la clavícula y el hombro, además de varias laceraciones. Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de San Bartolo.
El informe inicial no precisó la causa del choque ni identificó a los lesionados. Tampoco detalló cuántos vehículos estuvieron involucrados.
Nacionales
Derrape de motocicleta deja dos lesionados en la autopista a Comalapa
Un motociclista y la persona que lo acompañaba resultaron con lesiones leves en un accidente reportado este sábado 28 de noviembre en la autopista a Comalapa, en el distrito de San Marcos.
El percance ocurrió en el kilómetro 12, a la altura de la colonia 10 de Octubre, en San Salvador Sur. Según la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la motocicleta y derrapado sobre la vía.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar, atendieron a los dos lesionados y los estabilizaron en el sitio.
El reporte inicial no precisó qué provocó la pérdida de control. Tampoco se divulgaron las identidades de los lesionados ni se informó si fueron trasladados a un centro asistencial.