Nacionales
El Salvador lleva su patrimonio cultural al Museo Nacional del Folclore de Corea
La Embajada de El Salvador en Corea del Sur presenta una exposición sobre el patrimonio cultural salvadoreño en el Museo Nacional del Folclore de Corea, en Seúl. La iniciativa busca acercar las tradiciones del país al público surcoreano.
Según el anuncio de la muestra, El Salvador es el primer país cuya embajada acreditada en Seúl presenta una exposición en este museo. El hito se refiere a la participación de una sede diplomática en ese recinto.
El museo se dedica a preservar y divulgar el patrimonio folclórico, incluidas las costumbres y prácticas de la vida cotidiana. En ese espacio, la muestra salvadoreña ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer expresiones culturales del país centroamericano.
La exposición se suma a los esfuerzos de promoción del patrimonio salvadoreño en Asia. La iniciativa también busca fortalecer el intercambio cultural entre El Salvador y Corea del Sur.
🇸🇻🤝🇰🇷 El Salvador hace historia al convertirse en el primer país cuya Embajada acreditada en Seúl presenta una exhibición en el Museo Nacional del Folclore de Corea, referente en la preservación y difusión del patrimonio cultural y las tradiciones de los pueblos. https://t.co/FLdnorKuZo
— El Salvador en Asia (@ESAenAsia) November 9, 2026
Judicial
Inicia audiencia contra 132 presuntos integrantes y colaboradores de la MS-13 en Chalatenango
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes 9 de noviembre la audiencia única contra 132 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con una estructura de la MS-13 que habría operado en Chalatenango.
El caso incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y amenazas. Según la Fiscalía, las 132 personas fueron detenidas en distintos operativos realizados durante el régimen de excepción.
La investigación fiscal atribuye distintas funciones a los procesados. Entre ellos identifica a personas con el rango de homeboy, así como a presuntos colaboradores, paros, chequeos y observadores, a quienes señala de cumplir tareas de vigilancia y apoyo a la estructura.
Durante la audiencia, la Fiscalía prevé presentar documentos, peritajes y testimonios para sustentar sus acusaciones. El tribunal deberá valorar esas pruebas y determinar la responsabilidad de cada persona procesada.
Nacionales
Hombre fallece en Izalco tras participar en una carrera de cintas
Un hombre identificado preliminarmente como Miguel Barrientos falleció en el caserío Las Marías, cantón San Isidro, en el distrito de Izalco, Sonsonate. Los primeros reportes indican que había participado en una carrera de cintas realizada en el sector.
Tras el fallecimiento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar junto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto de Medicina Legal.
Las instituciones realizaron diligencias en la escena para establecer las circunstancias en las que murió Barrientos.
Los reportes preliminares señalan que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales. La causa de muerte sigue sin confirmación oficial.
Judicial
Capturan a hombre acusado de golpear a otro durante una discusión en Panchimalco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Carlos Martínez Flores, de 26 años, señalado de agredir a otro hombre durante una discusión en el caserío El Centro, distrito de Panchimalco, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, ambos hombres consumían bebidas alcohólicas cuando comenzó la discusión. La PNC señaló que, durante el altercado, Martínez Flores presuntamente golpeó al otro hombre con los puños.
El hombre agredido sufrió lesiones en distintas partes del rostro y fue trasladado a un centro hospitalario. De acuerdo con el reporte, su estado de salud era estable.
La PNC informó que Martínez Flores será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.