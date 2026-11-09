El Salvador lleva su patrimonio cultural al Museo Nacional del Folclore de Corea

La Embajada de El Salvador en Corea del Sur presenta una exposición sobre el patrimonio cultural salvadoreño en el Museo Nacional del Folclore de Corea, en Seúl. La iniciativa busca acercar las tradiciones del país al público surcoreano.

Según el anuncio de la muestra, El Salvador es el primer país cuya embajada acreditada en Seúl presenta una exposición en este museo. El hito se refiere a la participación de una sede diplomática en ese recinto.

El museo se dedica a preservar y divulgar el patrimonio folclórico, incluidas las costumbres y prácticas de la vida cotidiana. En ese espacio, la muestra salvadoreña ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer expresiones culturales del país centroamericano.

La exposición se suma a los esfuerzos de promoción del patrimonio salvadoreño en Asia. La iniciativa también busca fortalecer el intercambio cultural entre El Salvador y Corea del Sur.

🇸🇻🤝🇰🇷 El Salvador hace historia al convertirse en el primer país cuya Embajada acreditada en Seúl presenta una exhibición en el Museo Nacional del Folclore de Corea, referente en la preservación y difusión del patrimonio cultural y las tradiciones de los pueblos. https://t.co/FLdnorKuZo — El Salvador en Asia (@ESAenAsia) November 9, 2026

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