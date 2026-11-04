El Salvador firma acuerdo con Cambridge para fortalecer el aprendizaje en la primera infancia

El Salvador y Cambridge University Press & Assessment suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la educación de la primera infancia y estudiar los resultados del nuevo modelo educativo nacional. El acuerdo fue firmado el martes 3 de noviembre en Cambridge, Inglaterra, por la primera dama Gabriela de Bukele y Michael McGarvey, director general de Partnership for Education de la institución británica.

La cooperación contempla tres prioridades: investigar el impacto de la Estrategia Nacional del Juego en el aprendizaje y el bienestar socioemocional de la niñez; facilitar la transición de primero a segundo grado; y avanzar hacia un reconocimiento académico formal de los fundamentos conceptuales y pedagógicos del Nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia.

El componente de investigación permitirá evaluar los resultados del aprendizaje mediante el juego, mientras que el trabajo sobre la transición escolar busca dar continuidad a los conocimientos adquiridos por los estudiantes. El reconocimiento académico del currículo figura como un objetivo de la colaboración, sin que el anuncio implique que esa validación ya haya sido otorgada.

Durante el encuentro, Gabriela de Bukele destacó que la cobertura de educación inicial pasó del 4.7 % al 15.8 % y la de parvularia del 55.4 % al 73.8 %, según las cifras que presentó. El memorando también contempla intercambios de conocimientos sobre reformas educativas y la identificación de nuevas oportunidades de cooperación con Cambridge University Press & Assessment, entidad que forma parte de la Universidad de Cambridge.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...