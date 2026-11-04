Nacionales
El Salvador firma acuerdo con Cambridge para fortalecer el aprendizaje en la primera infancia
El Salvador y Cambridge University Press & Assessment suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la educación de la primera infancia y estudiar los resultados del nuevo modelo educativo nacional. El acuerdo fue firmado el martes 3 de noviembre en Cambridge, Inglaterra, por la primera dama Gabriela de Bukele y Michael McGarvey, director general de Partnership for Education de la institución británica.
La cooperación contempla tres prioridades: investigar el impacto de la Estrategia Nacional del Juego en el aprendizaje y el bienestar socioemocional de la niñez; facilitar la transición de primero a segundo grado; y avanzar hacia un reconocimiento académico formal de los fundamentos conceptuales y pedagógicos del Nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia.
El componente de investigación permitirá evaluar los resultados del aprendizaje mediante el juego, mientras que el trabajo sobre la transición escolar busca dar continuidad a los conocimientos adquiridos por los estudiantes. El reconocimiento académico del currículo figura como un objetivo de la colaboración, sin que el anuncio implique que esa validación ya haya sido otorgada.
Durante el encuentro, Gabriela de Bukele destacó que la cobertura de educación inicial pasó del 4.7 % al 15.8 % y la de parvularia del 55.4 % al 73.8 %, según las cifras que presentó. El memorando también contempla intercambios de conocimientos sobre reformas educativas y la identificación de nuevas oportunidades de cooperación con Cambridge University Press & Assessment, entidad que forma parte de la Universidad de Cambridge.
Migración
Capturan a alias “La Diablita” tras ser deportada de Estados Unidos
La Policía Nacional Civil detuvo a Jessica Lisseth Orellana Arévalo, de 36 años, alias “La Diablita”, inmediatamente después de que llegara deportada desde Estados Unidos. Según el sistema ONI, está fichada como homegirl de la pandilla 18 Sureños y pertenecía a la clica Izalco Locos Dieciochos, donde cumplía funciones de vendedora de droga.
Las autoridades detallaron que la mujer registra antecedentes delictivos desde 2007 por los delitos de posesión y tenencia de drogas, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado. Además, presenta tatuajes alusivos a la estructura pandilleril en ambos brazos, elementos que confirman su vinculación con la organización.
Tras su arribo al país, Orellana Arévalo fue capturada de forma inmediata y será procesada por el delito de pertenencia a organización terrorista, como se califica a las pandillas en El Salvador. Este tipo de capturas forma parte de las acciones permanentes de la PNC contra estructuras que operaban en la venta de drogas y otros delitos.
La detención se da en el marco de la coordinación entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas para la deportación y posterior judicialización de personas con historial delictivo vinculado a pandillas. La PNC ha reiterado que continuará con estos procedimientos para enfrentar a quienes formaron parte de estas organizaciones.
ENTREGA ESPECIAL
Imagen de la tumba de Alfredo Pacheco revive el recuerdo del exjugador de FAS y la Selecta
Una fotografía de la tumba de Alfredo Pacheco, exfutbolista de FAS y de la selección salvadoreña, circula en redes sociales y ha generado mensajes de recuerdo entre aficionados. Sus restos descansan en Santa Ana, departamento donde nació y desarrolló parte de su carrera deportiva.
Conocido como «el Chele», Pacheco destacó como lateral izquierdo por su técnica y su golpeo de balón. Las reacciones a la imagen han resaltado especialmente su zurda y su paso por el conjunto tigrillo, con el que construyó una estrecha relación con la afición santaneca.
Nacido el 1 de diciembre de 1982, disputó 86 encuentros con la selección mayor y anotó siete goles, de acuerdo con los registros estadísticos internacionales. Su trayectoria también incluyó una etapa en el fútbol estadounidense.
Pacheco fue asesinado el 27 de diciembre de 2015 en una gasolinera de Santa Ana, cuando tenía 33 años. A casi once años de su muerte, la fotografía de su sepultura ha vuelto a despertar recuerdos sobre su participación en el fútbol salvadoreño.
Judicial
Cobró $630 por un rancho de playa y cortó contacto: recibe cinco años de prisión por estafa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Douglas Ernesto Gómez Gómez a cinco años de prisión por estafar a una persona que pagó por reservar un rancho de playa en San Blas, La Libertad Costa. Además, le ordenó pagar $630 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos comenzaron el 29 de abril de 2025, cuando la víctima encontró en una red social una publicación que ofrecía ranchos de playa en alquiler. Tras comunicarse al número anunciado, acordó reservar uno de los inmuebles durante dos días.
Para asegurar la reserva, la persona depositó $630 en una cuenta bancaria a nombre de Gómez Gómez. Después de recibir el anticipo, el hombre dejó de responder las llamadas y eliminó la publicación, lo que motivó a la víctima a interponer una denuncia.
Durante la vista pública, el tribunal examinó pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. La sentencia incluyó tanto la pena de cárcel como la obligación de responder económicamente por el dinero defraudado.