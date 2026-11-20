Nacionales
El Salvador da un paso histórico y consolida y transforma un sistema de acceso a la educación superior para todos, dejando atrás el sistema selectivo de becas
Ya es una realidad: El Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior para el Florecimiento Salvadoreño. Son una serie de eventos en las tres zonas departamentales del país que reunirán a los nuevos becados. Iniciaron el 18 de noviembre, en el Multigimnasio Don Bosco (donde se reunió a alrededor de 4 mil personas), al día siguiente, el 19 de noviembre, el evento se traslada al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda (San Salvador) en el cual se reunirá a más de 7 mil personas.
Y casi un mes después, el 11 de diciembre, se traslada hacia Palenque (Santa Ana) donde se reunirá a más de 4 mil personas, para finalizar con esta gira de celebración de los nuevos becados el 13 de diciembre, en FUSALMO San Miguel, donde se reunirá a más de 7 mil personas, en dos jornadas. En cada jornada, acompañan padres de familia, autoridades educativas, entre otros invitados especiales.
Son más de 18 mil jóvenes (de los cuales, más de 10 mil son mujeres) que ya formalizaron su inscripción para el ciclo 01/2027 en las 46 instituciones de educación superior (universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnica vocacional) que los eligieron. Esto representa un crecimiento del 70% respecto al 2026, cuando ingresaron alrededor de 11 mil becados que ya están conquistando sus sueños.
Estos resultados preliminares son un hecho sin precedentes para El Salvador. En años anteriores, solo entre el 1% y el 3% de los jóvenes de institutos nacionales lograba acceder a la universidad. Ahora, a través del Programa Proceso Formativo, se llegó a 663 instituciones en las zonas rurales y urbanas del país. Del total de la matrícula, el 40% de los jóvenes obtuvo una certificación DI y ya está en una de las 600 carreras en modalidad presencial, semipresencial y virtual. Dentro de esa amplia oferta académica destaca un incremento estratégico en carreras STEAM, donde se tienen inscritos para el 2027 a más de 7 mil jóvenes -con una representación de 3,475 mujeres- en áreas que responden a las demandas de desarrollo e innovación del mercado actual.
Se está pasando de un sistema selectivo de becas a un sistema de acceso a la educación superior para todos. Es una verdadera y extraordinaria construcción que nos permite a los salvadoreños creer más en nosotros y nos está mostrando lo que somos capaces. Esta es una nueva política pública basada en un nuevo modelo de desarrollo social que tiene como fundamento la Cultura de la Integración, y representa una transformación cultural y educativa que ha podido romper embudos históricos y ha generado accesos a decenas de miles de familias. Gracias a ello, hoy la educación superior es un derecho de todos. De hecho, este año se ha iniciado con la incorporación de alumnos de colegios privados con bajos aranceles.
El que se haya pasado de 11 mil a más de 18 mil estudiantes que ingresaron a una institución de educación superior demuestra, por un lado, el enorme entusiasmo que los jóvenes tienen por transformar su futuro y el de sus familias. Por otro lado, el gran acompañamiento de los maestros y directores de centros educativos, quienes están vez más comprometidos en fortalecer las capacidades de los jóvenes. De igual manera, representa el compromiso de miles de familias salvadoreñas, que ahora sueñan con que sus hijos puedan hacer lo que ellos y sus padres no pudieron hacer antes, y que están más involucradas y dispuestas a apoyar a sus jóvenes. Asimismo, demuestra el compromiso que las instituciones de educación superior tienen hacia su pueblo y su país, como ejemplo: el año pasado se unieron a este esfuerzo de país 37 universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnica vocacional que ofrecieron más de 21,400 cupos con becas. Para 2027, esa cifra se incrementó a 46 instituciones de educación superior dispuestas a ofrecer más de 46 mil cupos con becas.
Los más de 18 mil nuevos becados se sumarán a los 13,500 jóvenes que ya están conquistando su futuro a través de la educación, lo que representará para el 2027 más de 31,500 becados. La cifra total se dará a conocer el próximo mes de diciembre.
Social
Carnaval de San Miguel 2026: revisan precios y alimentos en hoteles y comercios
La Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Regulación Sanitaria iniciaron el jueves 19 de noviembre un operativo en hoteles, restaurantes y comercios de San Miguel. Las inspecciones se realizan de cara a las fiestas patronales y al carnaval, programado para el sábado 28 de noviembre.
Los inspectores verifican que los establecimientos cumplan las normas sanitarias y que los alimentos a la venta estén en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento. La Defensoría también comprueba que los precios estén a la vista y que los negocios respeten las condiciones de las promociones que anuncian.
Para quienes planean quedarse en la ciudad, la Defensoría publicó un sondeo que permite comparar tarifas de hoteles. También ofrecerá atención presencial el miércoles 25 de noviembre en la feria municipal, el jueves 26 en la terminal de buses y el viernes 27 en Metrocentro San Miguel.
Las personas que detecten irregularidades pueden denunciarlas por WhatsApp al 7844-1482 o llamar al 910. El sábado del carnaval, la Defensoría atenderá por WhatsApp de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y por teléfono de 8:00 a. m. a mediodía.
Judicial
Capturan en el aeropuerto a Agustín Martínez Cruz, señalado como integrante de la pandilla 18
La Policía Nacional Civil capturó a Agustín Martínez Cruz, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios con nivel de homeboy. El sujeto fue intervenido en el Aeropuerto Internacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Italia.
Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Martínez Cruz posee múltiples tatuajes alusivos a dicha estructura criminal, visibles en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.
“Nuestra primera Línea de Inteligencias en nuestro aeropuerto intervienen a este sujeto procedente de Italia. Para sus defensores de las ONG son tatuajes artísticos, incluso el de la cabeza. Para nosotros, es un terrorista y asesino serial”, expresó el funcionario.
Villatoro reiteró que “todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado”. El detenido quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Judicial
PNC incauta marihuana y cocaína en Santa Ana y San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hombres e incautó marihuana y cocaína en dos operativos realizados entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre. Uno se llevó a cabo en la carretera que conecta Santa Ana con Sonsonate y el otro en el departamento de San Salvador.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó a los detenidos como Diego Alejandro Vanegas Castillo y José Alfredo Hernández Viana. Según el funcionario, en los procedimientos participaron unidades K9, equipos formados por un agente y un perro entrenado para detectar drogas.
Villatoro describió lo incautado como dos porciones grandes. El reporte público dejó sin precisar el peso de las sustancias y qué se decomisó en cada operativo.
La legislación salvadoreña regula el tráfico ilícito en el artículo 33 y la posesión y tenencia de drogas en el artículo 34. Para acreditar la posesión con fines de tráfico, la jurisprudencia exige probar tanto la tenencia de la sustancia como la intención de transferirla a otra persona.