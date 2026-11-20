Ya es una realidad: El Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior para el Florecimiento Salvadoreño. Son una serie de eventos en las tres zonas departamentales del país que reunirán a los nuevos becados. Iniciaron el 18 de noviembre, en el Multigimnasio Don Bosco (donde se reunió a alrededor de 4 mil personas), al día siguiente, el 19 de noviembre, el evento se traslada al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda (San Salvador) en el cual se reunirá a más de 7 mil personas.

Y casi un mes después, el 11 de diciembre, se traslada hacia Palenque (Santa Ana) donde se reunirá a más de 4 mil personas, para finalizar con esta gira de celebración de los nuevos becados el 13 de diciembre, en FUSALMO San Miguel, donde se reunirá a más de 7 mil personas, en dos jornadas. En cada jornada, acompañan padres de familia, autoridades educativas, entre otros invitados especiales.

Son más de 18 mil jóvenes (de los cuales, más de 10 mil son mujeres) que ya formalizaron su inscripción para el ciclo 01/2027 en las 46 instituciones de educación superior (universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnica vocacional) que los eligieron. Esto representa un crecimiento del 70% respecto al 2026, cuando ingresaron alrededor de 11 mil becados que ya están conquistando sus sueños.

Estos resultados preliminares son un hecho sin precedentes para El Salvador. En años anteriores, solo entre el 1% y el 3% de los jóvenes de institutos nacionales lograba acceder a la universidad. Ahora, a través del Programa Proceso Formativo, se llegó a 663 instituciones en las zonas rurales y urbanas del país. Del total de la matrícula, el 40% de los jóvenes obtuvo una certificación DI y ya está en una de las 600 carreras en modalidad presencial, semipresencial y virtual. Dentro de esa amplia oferta académica destaca un incremento estratégico en carreras STEAM, donde se tienen inscritos para el 2027 a más de 7 mil jóvenes -con una representación de 3,475 mujeres- en áreas que responden a las demandas de desarrollo e innovación del mercado actual.

Se está pasando de un sistema selectivo de becas a un sistema de acceso a la educación superior para todos. Es una verdadera y extraordinaria construcción que nos permite a los salvadoreños creer más en nosotros y nos está mostrando lo que somos capaces. Esta es una nueva política pública basada en un nuevo modelo de desarrollo social que tiene como fundamento la Cultura de la Integración, y representa una transformación cultural y educativa que ha podido romper embudos históricos y ha generado accesos a decenas de miles de familias. Gracias a ello, hoy la educación superior es un derecho de todos. De hecho, este año se ha iniciado con la incorporación de alumnos de colegios privados con bajos aranceles.

El que se haya pasado de 11 mil a más de 18 mil estudiantes que ingresaron a una institución de educación superior demuestra, por un lado, el enorme entusiasmo que los jóvenes tienen por transformar su futuro y el de sus familias. Por otro lado, el gran acompañamiento de los maestros y directores de centros educativos, quienes están vez más comprometidos en fortalecer las capacidades de los jóvenes. De igual manera, representa el compromiso de miles de familias salvadoreñas, que ahora sueñan con que sus hijos puedan hacer lo que ellos y sus padres no pudieron hacer antes, y que están más involucradas y dispuestas a apoyar a sus jóvenes. Asimismo, demuestra el compromiso que las instituciones de educación superior tienen hacia su pueblo y su país, como ejemplo: el año pasado se unieron a este esfuerzo de país 37 universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnica vocacional que ofrecieron más de 21,400 cupos con becas. Para 2027, esa cifra se incrementó a 46 instituciones de educación superior dispuestas a ofrecer más de 46 mil cupos con becas.

Los más de 18 mil nuevos becados se sumarán a los 13,500 jóvenes que ya están conquistando su futuro a través de la educación, lo que representará para el 2027 más de 31,500 becados. La cifra total se dará a conocer el próximo mes de diciembre.

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