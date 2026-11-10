«El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando» celebra su preestreno y llega a los cines este 12 de noviembre

El documental El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando, producido por la compañía brasileña Brasil Paralelo, tuvo su preestreno en el país la noche del lunes 9 de noviembre, antes de su llegada a la cartelera comercial este jueves 12. La película presenta una mirada sobre las políticas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y los cambios experimentados por comunidades antes sometidas al control de las pandillas.

La presentación anticipada precede al lanzamiento anunciado mediante una alianza entre Brasil Paralelo, Traim Films y Yelmo Distribución. Con esta etapa de exhibición, la producción llevará su relato a las salas salvadoreñas después de haber circulado en plataformas digitales.

Dirigida por Lucas Ferrugem y Henrique Zingano, la cinta reúne testimonios de habitantes, funcionarios, analistas y otras voces sobre la transformación de la seguridad en El Salvador. El recorrido incluye comunidades afectadas por la violencia y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los principales escenarios de la política penitenciaria del Gobierno.

El largometraje aborda el combate a las estructuras criminales y las repercusiones sociales de las medidas adoptadas. También plantea una discusión sobre el alcance del modelo salvadoreño y las preguntas que genera su posible aplicación en otros países de América Latina.

Según Brasil Paralelo, el documental superó los cinco millones de espectadores en YouTube y registró otras 244,000 visualizaciones en su plataforma de streaming. Estas cifras, proporcionadas por la productora, anteceden a su llegada a la cartelera nacional.

Para esta exhibición se anunciaron seis complejos: Cinépolis Galerías Escalón, Cinépolis Metrocentro Santa Ana, Cinépolis Multiplaza Panamericana, Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metrocentro San Salvador y Cinemark San Miguel.

Leobardo Cisneros, CEO de Yelmo Distribución, informó que las cadenas ofrecerán diferentes horarios y la posibilidad de reservar salas para grupos especiales. La disponibilidad de funciones y los precios de las entradas deberán consultarse directamente en las carteleras de los establecimientos participantes.

La ficha de Cinépolis anuncia una duración de 96 minutos, proyección en formato 2D y clasificación para mayores de 15 años. A partir del jueves 12 de noviembre, los espectadores podrán conocer en pantalla grande la propuesta documental de Brasil Paralelo sobre la historia reciente del país.

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