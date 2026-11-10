Nacionales
«El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando» celebra su preestreno y llega a los cines este 12 de noviembre
El documental El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando, producido por la compañía brasileña Brasil Paralelo, tuvo su preestreno en el país la noche del lunes 9 de noviembre, antes de su llegada a la cartelera comercial este jueves 12. La película presenta una mirada sobre las políticas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y los cambios experimentados por comunidades antes sometidas al control de las pandillas.
La presentación anticipada precede al lanzamiento anunciado mediante una alianza entre Brasil Paralelo, Traim Films y Yelmo Distribución. Con esta etapa de exhibición, la producción llevará su relato a las salas salvadoreñas después de haber circulado en plataformas digitales.
Dirigida por Lucas Ferrugem y Henrique Zingano, la cinta reúne testimonios de habitantes, funcionarios, analistas y otras voces sobre la transformación de la seguridad en El Salvador. El recorrido incluye comunidades afectadas por la violencia y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los principales escenarios de la política penitenciaria del Gobierno.
El largometraje aborda el combate a las estructuras criminales y las repercusiones sociales de las medidas adoptadas. También plantea una discusión sobre el alcance del modelo salvadoreño y las preguntas que genera su posible aplicación en otros países de América Latina.
Según Brasil Paralelo, el documental superó los cinco millones de espectadores en YouTube y registró otras 244,000 visualizaciones en su plataforma de streaming. Estas cifras, proporcionadas por la productora, anteceden a su llegada a la cartelera nacional.
Para esta exhibición se anunciaron seis complejos: Cinépolis Galerías Escalón, Cinépolis Metrocentro Santa Ana, Cinépolis Multiplaza Panamericana, Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metrocentro San Salvador y Cinemark San Miguel.
Leobardo Cisneros, CEO de Yelmo Distribución, informó que las cadenas ofrecerán diferentes horarios y la posibilidad de reservar salas para grupos especiales. La disponibilidad de funciones y los precios de las entradas deberán consultarse directamente en las carteleras de los establecimientos participantes.
La ficha de Cinépolis anuncia una duración de 96 minutos, proyección en formato 2D y clasificación para mayores de 15 años. A partir del jueves 12 de noviembre, los espectadores podrán conocer en pantalla grande la propuesta documental de Brasil Paralelo sobre la historia reciente del país.
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» EL SALVADOR» – SOLO EN CINES, 12 DE NOVIEMBRE
Un país marcado por el miedo. Una decisión que transformó su historia. El país que resolvió lo imposible.
Llega a los cines el documental que cuenta cómo El Salvador pasó de ser el país más temido del mundo a ser ejemplo para el mundo. Imágenes reales, testimonios, operativos, el CECOT, y la historia que nos cambió la vida a todos.
Esto no es una película más. Es nuestra historia.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026
Social
CAM interviene en parque de Santa Tecla tras denuncia por consumo de alcohol
Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Santa Tecla acudieron al parque de Jardines del Volcán, en el sector E, tras recibir una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Según la municipalidad, vecinos del sector alertaron sobre la presencia de varias personas que ingerían alcohol en el parque. Los agentes se desplazaron al lugar para verificar el reporte.
La comuna indicó que la intervención buscó mantener el orden y la convivencia en el espacio que frecuentan las familias de la zona.
La municipalidad informó que el parque quedó en orden tras la intervención. En su reporte no mencionó detenciones ni sanciones.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a dos mujeres por cobrar cuotas de extorsión en Apopa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jennifer Isamar Paz Granados, de 35 años, y a Brenda Verónica Guevara Monterrosa, de 44, a 10 años de prisión cada una por el delito de extorsión. La víctima, que tenía un negocio en Apopa, se encuentra bajo régimen de protección.
Según la denuncia presentada en agosto de 2024, la extorsión comenzó en febrero de 2022. La víctima relató que un hombre le exigió por teléfono $600 en nombre de la pandilla 18 y amenazó con matarla o cerrar su negocio si se negaba a pagar. Por temor a represalias, aceptó entregar el dinero en cuotas mensuales de $50.
Durante el juicio se estableció que Guevara Monterrosa llegó al negocio el 5 de abril de 2022 para recoger el dinero. El 30 de mayo de ese mismo año, Paz Granados acudió al establecimiento y exigió el pago de otra cuota.
El tribunal determinó la responsabilidad penal de ambas mujeres a partir de las pruebas que acreditaron su participación en los cobros.
Principal
Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.