Nacionales
Él era William Alonso Guardado Alvarado, quien falleció tras accidente en moto en Chalatenango
Un joven falleció el jueves tras un lamentable accidente cuando circulaba sobre su motocicleta en el departamento de Chalatenango.
El siniestro vial ocurrió enfrente de Reubicación I. La víctima fue identificada por sus familiares como William Alonso Guardado Alvarado.
Será la investigación de la Policía Nacional Civil la que determine las responsabilidades en este fatal choque. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.
Principal
Conductora se accidenta en Opico tras sufrir un paro cardíaco, aclara amigo
Una conductora identificada como Flor Menéndez falleció la tarde del jueves luego de accidentarse en la carretera que conduce hacia San Juan Opico, en el municipio de La Libertad Centro.
Un amigo de la víctima se pronunció en redes sociales para aclarar que el percance no se debió al uso del celular ni a exceso de velocidad, como circularon en algunas publicaciones. Según afirmó, “lo que provocó que Flor perdiera el control del vehículo fue un paro cardíaco”.
El joven pidió respeto hacia la familia y criticó las versiones que, según él, tergiversaron lo ocurrido. El hecho se registró en San Juan Opico y las autoridades correspondientes realizan las diligencias del caso.
Nacionales
Dos hombres son hospitalizados tras intoxicarse en una fosa séptica en Santa Rosa de Lima
Dos hombres terminaron hospitalizados luego de sufrir una intoxicación por inmersión en una fosa séptica mientras realizaban trabajos de limpieza en el barrio Las Delicias, en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.
Las víctimas tienen 39 y 43 años y fueron trasladadas de emergencia a un hospital después del incidente ocurrido durante las labores de limpieza en la fosa séptica. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron para brindarles asistencia y realizar el traslado hospitalario de ambos afectados.
El hecho dejó a los dos trabajadores bajo atención médica tras la intoxicación sufrida en el barrio Las Delicias. Hasta el momento no se han reportado más detalles sobre su estado de salud.
Judicial
Condenado a 20 años de prisión por asaltar a uno de sus vecinos en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a 20 años de prisión a Émerson Alexander Álvarez Rivas, quien asaltó a uno de sus vecinos en ese distrito de San Salvador Sur.
Según la Fiscalía, Álvarez Rivas interceptó a la víctima y, mediante amenazas y violencia, le robó su teléfono celular y 200 dólares en efectivo. La persona afectada lo reconoció de inmediato porque se trataba de su propio vecino y alertó a las autoridades.
Gracias a la rápida denuncia, la Policía capturó al imputado minutos después del hecho. Tras valorar las pruebas, el juzgado determinó su responsabilidad penal y le impuso la condena de dos décadas de cárcel.