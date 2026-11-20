Una conductora identificada como Flor Menéndez falleció la tarde del jueves luego de accidentarse en la carretera que conduce hacia San Juan Opico, en el municipio de La Libertad Centro.

Un amigo de la víctima se pronunció en redes sociales para aclarar que el percance no se debió al uso del celular ni a exceso de velocidad, como circularon en algunas publicaciones. Según afirmó, “lo que provocó que Flor perdiera el control del vehículo fue un paro cardíaco”.

El joven pidió respeto hacia la familia y criticó las versiones que, según él, tergiversaron lo ocurrido. El hecho se registró en San Juan Opico y las autoridades correspondientes realizan las diligencias del caso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...