Nacionales
El CNR reúne trámites de propiedad y catastro en un solo módulo en San Salvador
El Centro Nacional de Registros (CNR) reunió los servicios del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y de Catastro en el renovado Módulo 1 de su sede central en San Salvador. Con el cambio, los usuarios pueden hacer gestiones de ambas áreas en un mismo espacio.
El director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, presentó el módulo durante el encuentro «Avances que transforman a El Salvador». La institución también dio a conocer mejoras en sus oficinas centrales y departamentales como parte de un plan para simplificar los trámites y reducir los tiempos de atención.
El CNR informó que ofrece 163 servicios en línea, de los cuales 29 están automatizados y disponibles las 24 horas. En lo que va de 2026, la institución ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes de servicio.
La sede central está en la 1.ª calle Poniente, entre la 43.ª y la 45.ª avenida Norte, número 2310, en San Salvador. Las ventanillas atienden de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., sin cerrar al mediodía.
Sucesos
Bus de la ruta 210 atropella mortalmente a un peatón cerca del redondel El Colón, en Santa Ana
Un hombre murió la madrugada del miércoles 25 de noviembre tras ser atropellado por un autobús de la ruta 210 en las inmediaciones del redondel El Colón, en el distrito de Santa Ana.
Según el reporte preliminar, el hombre cruzaba la vía cuando fue impactado por la unidad del transporte colectivo. La ruta 210 conecta Santa Ana con Ahuachapán.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar y encontró al peatón sin signos vitales.
Las autoridades realizaron diligencias en el sector para esclarecer las circunstancias del atropello. Al cierre de esta nota, la identidad del fallecido seguía sin divulgarse y se desconocía si el conductor había sido detenido.
Judicial
Condenan a 49 integrantes del Barrio 18 a penas de hasta 60 años por agrupaciones ilícitas en La Paz
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó el martes 24 de noviembre a 49 integrantes del Barrio 18 por agrupaciones ilícitas. Las penas van de 25 a 60 años de prisión. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo operaba en colonias y cantones de La Paz Este.
La pena de 60 años recayó en el principal cabecilla de los Nilo Locos Revolucionarios, una célula del Barrio 18 con presencia en Zacatecoluca. Entre los demás sentenciados, 20 miembros activos recibieron penas de 30 años y 20 colaboradores fueron condenados a 25 años.
La investigación fiscal estableció que la célula tenía presencia en sectores como las colonias El Nilo, Quinto Palo y Los Almendros, así como en los cantones Los Reyes y El Despoblado. Las autoridades capturaron a los condenados durante el régimen de excepción.
La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentan procesos penales por otros delitos. En su anuncio, la institución no identificó por nombre a los condenados.
Judicial
Tribunal impone penas de hasta 40 años a miembros de la MS-13 por delitos en Chalchuapa
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de entre siete y 40 años de prisión a integrantes de la MS-13 por delitos cometidos en el distrito de Chalchuapa. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló 11 condenas por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
La pena más alta fue para Brandon Edgardo Hernández Ascencio, alias «Fresa». El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y otros 20 por agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía, Hernández Ascencio disparó y mató a una persona en Chalchuapa en marzo de 2022.
Sandra Susana Rivera Lemus y Luis Ángel Díaz Rodríguez, alias «El Chino», recibieron 27 años de cárcel cada uno por privación de libertad agravada y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía estableció que el 13 de octubre de 2018 ambos participaron en el traslado por la fuerza de una adolescente de 16 años a un terreno apartado, donde desapareció.
El tribunal también impuso 20 años por homicidio agravado a Genaro Alberto Martínez Henríquez, David Isaac Leiva López y Néstor Antonio Martínez Gochez. Ana Isabel López Flores, Carlos Martínez Santa Cruz y Mario Antonio Arévalo Liborio recibieron 20 años por agrupaciones ilícitas. Daniel Alfredo Aguirre y Ernesto Guzmán Sandoval fueron condenados a siete años por privación de libertad.