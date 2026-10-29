Nacionales
EE. UU. extradita a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera: un caso sin precedentes, según su embajada
Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.
Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.
Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.
Sucesos
Accidente frente a Termos del Río deja a motociclista lesionado en la Panamericana
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado a primera hora de este jueves 29 de octubre sobre la carretera Panamericana. El percance ocurrió a la altura de la entrada a Termos del Río, en el sentido que conduce hacia San Salvador.
Los reportes preliminares señalan que un automóvil tipo sedán también habría estado involucrado. Su conductor permaneció en el lugar después del incidente, aunque todavía no se han precisado las maniobras que antecedieron al impacto.
La información inicial describe las lesiones del motociclista como graves, pero no incluye un diagnóstico médico ni detalles sobre su evolución. Tampoco se han divulgado su identidad, edad o un traslado confirmado a un centro asistencial.
Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al sector. Hasta la información consultada, no se había establecido públicamente la causa del accidente ni las responsabilidades de los conductores involucrados.
Principal
Capturan a joven en San Luis La Herradura tras hallazgo de presunta droga
Militares capturaron a Nelson Alfredo Palma Orellana, de 25 años, la noche del miércoles 28 de octubre en San Luis La Herradura, La Paz Centro. Según el reporte divulgado, el joven tenía en su poder varias porciones de sustancias señaladas como estupefacientes.
El procedimiento ocurrió en la colonia Bella Mar 2, del barrio Guadalupe. La información disponible atribuye la intervención a elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, aunque no detalla las circunstancias que originaron el registro.
La Policía Nacional Civil informó que Palma Orellana será remitido por el delito de posesión y tenencia. El reporte no precisa el tipo de sustancia, su peso, el número exacto de porciones ni los resultados de posibles análisis.
La captura constituye el inicio de las actuaciones contra el señalado y no equivale a una condena. Hasta la información consultada, no se había divulgado una resolución judicial sobre su situación.
Sucesos
Vehículo vuelca en puente Las Mulas; testigos señalan que el conductor huía de la PNC
Un automóvil volcó en el sector del puente Las Mulas, en el límite entre Soyapango y Ciudad Delgado. Según versiones de testigos, el conductor intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ocurrió el percance.
Los relatos preliminares indican que el automovilista se dirigía hacia Soyapango y presuntamente había desatendido una orden policial de detenerse. Sin embargo, la información consultada no incluye un reporte oficial que confirme la secuencia de lo ocurrido.
También circuló una versión extraoficial sobre la supuesta presencia de sustancias ilícitas en el vehículo. Ese señalamiento no cuenta con confirmación policial ni con detalles sobre un posible decomiso, por lo que no permite establecer el motivo de la presunta huida.
Hasta la información disponible, no se había divulgado la identidad del conductor ni se precisaba si hubo lesionados o detenciones. Las causas del vuelco y las eventuales responsabilidades permanecen pendientes de confirmación.