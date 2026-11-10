Economia
Terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía sus horarios de atención de forma permanente para potenciar el comercio exterior
Como parte del plan integral para optimizar las cadenas de suministro y agilizar el intercambio comercial, ADIMEX El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunciaron la ampliación permanente de los horarios de atención 24/7 en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Esta medida estratégica se implementará a partir de este lunes 9 de noviembre para garantizar una operatividad continua en la recepción, custodia y despacho de mercancías, brindando mayor flexibilidad operativa a importadores, exportadores, agencias aduanales y aerolíneas de carga.
La disposición afianza los avances obtenidos por el país para convertir al principal aeropuerto nacional en el hub logístico de referencia en Centroamérica, facilitando el acceso a nuevos mercados globales.
Con este paso, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de generar un clima de negocios favorable que continúe atrayendo inversión extranjera directa y capital estratégico al país.
La articulación eficiente entre las instituciones del Estado y el sector privado demuestra que la modernización de los activos logísticos nacionales es un motor activo para dinamizar la economía, generar empleo calificado e insertar plenamente a El Salvador en las dinámicas del comercio global.
Economia
Precios de combustibles en El Salvador se mantienen sin cambios por cuarta quincena hasta el 23 de noviembre de 2026
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció que los precios de referencia de los combustibles no tendrán variaciones del 10 al 23 de noviembre de 2026, sumando la cuarta quincena consecutiva de estabilidad en el mercado nacional.
En la zona central, el galón de gasolina superior se mantiene en $5.13, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior queda en $5.14, la regular en $4.81 y el diésel continúa en $4.86. Estos valores son idénticos a los de la quincena anterior (27 de octubre al 9 de noviembre) y constituyen el precio de referencia que incluye impuestos; el valor final en estaciones puede variar ligeramente según el establecimiento.
La estabilidad se logra a pesar de la incertidumbre internacional: interrupciones en el suministro por el estrecho de Ormuz, ataques estadounidenses a la isla de Qeshm que elevan tensiones con Irán y las reducciones continuas de inventarios de crudo en Estados Unidos durante octubre. La DGEHM destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, que ha permitido contener alzas regionales y ofrecer alivio a los consumidores, especialmente con el diésel entre los precios más bajos de la región.
Esta prolongada estabilidad llega tras incrementos registrados en septiembre y ofrece previsibilidad a transportistas, comerciantes y familias en un entorno petrolero global volátil.
Economia
Remesas a El Salvador alcanzan $7,619.9 millones hasta septiembre de 2026
El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto representa un aumento de $260.9 millones respecto al mismo período de 2025, cuando ingresaron $7,359 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 3.5 %.
Durante los primeros nueve meses se registraron 20.2 millones de operaciones, un incremento del 0.4 % frente al año anterior. El dinero recibido creció a un ritmo mayor que la cantidad de envíos. El BCR situó la remesa promedio global en $361.5, un indicador que excluye el efectivo y las recargas a teléfonos móviles.
Los datos también muestran cambios en la forma de recibir los fondos: los abonos a cuentas representaron el 36.3 % del total, frente al 32.9 % de 2025. En contraste, los pagos en ventanilla redujeron su participación del 62.5 % al 59 %, lo que refleja un mayor peso de los depósitos directos.
Las billeteras digitales de criptomonedas canalizaron $51.7 millones, por encima de los $40.2 millones del año anterior, aunque su participación se mantuvo por debajo del 1 %. Estados Unidos, España, Italia, Canadá y México figuran entre los países de origen de estos recursos, que constituyen un apoyo económico para los hogares receptores.
Economia
Muelle de isla Conchagüita avanza para fortalecer la pesca y el turismo en La Unión
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa la construcción del muelle artesanal en la isla Conchagüita, departamento de La Unión. La infraestructura busca mejorar las condiciones para las actividades pesqueras y el traslado de personas, además de facilitar la llegada de visitantes a la zona.
El proyecto fue diseñado para atender tanto la pesca como el turismo. Según las especificaciones divulgadas por el MOP en 2022, contempla una plataforma principal de 12 por 11.50 metros, un puente de acceso y embarcaderos flotantes destinados a ambos usos.
Para los pescadores, el diseño incluye dos módulos flotantes de cuatro por diez metros, mientras que el área turística contempla estructuras más estrechas y una pasarela basculante para el embarque. Estas características corresponden al planteamiento original; el reporte reciente no precisa si se han realizado modificaciones.
La obra forma parte de una iniciativa de infraestructura costera que también contempla muelles en isla Zacatillo y Punta Chiquirín. Con estos proyectos, el MOP busca apoyar la comercialización de productos marinos y las actividades turísticas. La información consultada no detalla un porcentaje actualizado de avance ni una fecha de finalización para el muelle de Conchagüita.
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