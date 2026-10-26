Economia
Remesas a El Salvador alcanzan $7,619.9 millones hasta septiembre de 2026
El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto representa un aumento de $260.9 millones respecto al mismo período de 2025, cuando ingresaron $7,359 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 3.5 %.
Durante los primeros nueve meses se registraron 20.2 millones de operaciones, un incremento del 0.4 % frente al año anterior. El dinero recibido creció a un ritmo mayor que la cantidad de envíos. El BCR situó la remesa promedio global en $361.5, un indicador que excluye el efectivo y las recargas a teléfonos móviles.
Los datos también muestran cambios en la forma de recibir los fondos: los abonos a cuentas representaron el 36.3 % del total, frente al 32.9 % de 2025. En contraste, los pagos en ventanilla redujeron su participación del 62.5 % al 59 %, lo que refleja un mayor peso de los depósitos directos.
Las billeteras digitales de criptomonedas canalizaron $51.7 millones, por encima de los $40.2 millones del año anterior, aunque su participación se mantuvo por debajo del 1 %. Estados Unidos, España, Italia, Canadá y México figuran entre los países de origen de estos recursos, que constituyen un apoyo económico para los hogares receptores.
Economia
Muelle de isla Conchagüita avanza para fortalecer la pesca y el turismo en La Unión
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa la construcción del muelle artesanal en la isla Conchagüita, departamento de La Unión. La infraestructura busca mejorar las condiciones para las actividades pesqueras y el traslado de personas, además de facilitar la llegada de visitantes a la zona.
El proyecto fue diseñado para atender tanto la pesca como el turismo. Según las especificaciones divulgadas por el MOP en 2022, contempla una plataforma principal de 12 por 11.50 metros, un puente de acceso y embarcaderos flotantes destinados a ambos usos.
Para los pescadores, el diseño incluye dos módulos flotantes de cuatro por diez metros, mientras que el área turística contempla estructuras más estrechas y una pasarela basculante para el embarque. Estas características corresponden al planteamiento original; el reporte reciente no precisa si se han realizado modificaciones.
La obra forma parte de una iniciativa de infraestructura costera que también contempla muelles en isla Zacatillo y Punta Chiquirín. Con estos proyectos, el MOP busca apoyar la comercialización de productos marinos y las actividades turísticas. La información consultada no detalla un porcentaje actualizado de avance ni una fecha de finalización para el muelle de Conchagüita.
Economia
El Sunzal corona a los campeones del Mundial de Longboard 2026 y Francia domina por equipos
El Salvador cerró el Surf City ISA World Longboard Championship 2026 con la coronación del peruano Benoit Clemente y la francesa Alice Lemoigne en las olas de El Sunzal, La Libertad Costa. El campeonato, celebrado del 16 al 22 de octubre, reunió a representantes de 37 países y volvió a colocar las playas salvadoreñas en el escenario internacional del surf.
Clemente conquistó el título masculino con 17.30 puntos en la final, en la que superó al estadounidense Tony Silvagni, al francés Edouard Delpero y al sudafricano Sam Christianson. En la rama femenina, Lemoigne obtuvo el oro con 14.73 puntos y alcanzó el tercer campeonato mundial de su trayectoria.
Francia también se impuso en la clasificación por equipos con 2,665 puntos y consiguió su quinto título colectivo, una cifra récord en el certamen. Estados Unidos obtuvo la plata, Perú se quedó con el bronce y Brasil completó el podio con el cobre, según los resultados de la Asociación Internacional de Surf (ISA).
Durante la clausura, el director ejecutivo de la ISA, Robert Fasulo, entregó una placa de reconocimiento a la ministra de Turismo, Morena Valdez. La competencia formó parte de la agenda de Surf City, con la que el país busca atraer visitantes y promover sus destinos costeros mediante eventos deportivos internacionales.
❤️🔥🇸🇻☀️
📍Surf City, El Salvador https://t.co/AVpGUUDYjJ
— Surf City (@surfcity) October 23, 2026
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.