Remesas a El Salvador alcanzan $7,619.9 millones hasta septiembre de 2026

El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto representa un aumento de $260.9 millones respecto al mismo período de 2025, cuando ingresaron $7,359 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 3.5 %.

Durante los primeros nueve meses se registraron 20.2 millones de operaciones, un incremento del 0.4 % frente al año anterior. El dinero recibido creció a un ritmo mayor que la cantidad de envíos. El BCR situó la remesa promedio global en $361.5, un indicador que excluye el efectivo y las recargas a teléfonos móviles.

Los datos también muestran cambios en la forma de recibir los fondos: los abonos a cuentas representaron el 36.3 % del total, frente al 32.9 % de 2025. En contraste, los pagos en ventanilla redujeron su participación del 62.5 % al 59 %, lo que refleja un mayor peso de los depósitos directos.

Las billeteras digitales de criptomonedas canalizaron $51.7 millones, por encima de los $40.2 millones del año anterior, aunque su participación se mantuvo por debajo del 1 %. Estados Unidos, España, Italia, Canadá y México figuran entre los países de origen de estos recursos, que constituyen un apoyo económico para los hogares receptores.

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