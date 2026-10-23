Economia
El Sunzal corona a los campeones del Mundial de Longboard 2026 y Francia domina por equipos
El Salvador cerró el Surf City ISA World Longboard Championship 2026 con la coronación del peruano Benoit Clemente y la francesa Alice Lemoigne en las olas de El Sunzal, La Libertad Costa. El campeonato, celebrado del 16 al 22 de octubre, reunió a representantes de 37 países y volvió a colocar las playas salvadoreñas en el escenario internacional del surf.
Clemente conquistó el título masculino con 17.30 puntos en la final, en la que superó al estadounidense Tony Silvagni, al francés Edouard Delpero y al sudafricano Sam Christianson. En la rama femenina, Lemoigne obtuvo el oro con 14.73 puntos y alcanzó el tercer campeonato mundial de su trayectoria.
Francia también se impuso en la clasificación por equipos con 2,665 puntos y consiguió su quinto título colectivo, una cifra récord en el certamen. Estados Unidos obtuvo la plata, Perú se quedó con el bronce y Brasil completó el podio con el cobre, según los resultados de la Asociación Internacional de Surf (ISA).
Durante la clausura, el director ejecutivo de la ISA, Robert Fasulo, entregó una placa de reconocimiento a la ministra de Turismo, Morena Valdez. La competencia formó parte de la agenda de Surf City, con la que el país busca atraer visitantes y promover sus destinos costeros mediante eventos deportivos internacionales.
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— Surf City (@surfcity) October 23, 2026
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Economia
Sorteo Lotra N°470 dedicado a “60 Años Al Servicio de los Trabajadores” AGEPYM
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA n.º 470 a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM), que cumple 60 años de trayectoria desde su fundación, el 1 de octubre de 1966.
Impulsada por Oscar Ofilio Martínez, la gremial nació con el propósito de defender los derechos laborales, las prestaciones y la estabilidad de los trabajadores públicos y municipales del país.
Entre los logros de AGEPYM destacan la atención médica y odontológica, la asesoría jurídica, el acceso a espacios recreativos y los programas de seguros y asistencia dirigidos a sus miembros y sus familias.
Durante la fase previa al sorteo, Génesis Martínez, del Departamento de Secretaría y Archivo de AGEPYM, participó en la presentación de los Premios Mayores y de los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, Roswal Gregorio Solórzano, presidente de AGEPYM, recibió el enmarcado conmemorativo del sorteo de manos de Héctor Aguiar, gerente general de la Lotería, y expresó su agradecimiento por este reconocimiento.
Resultados del sorteo LOTRA n.º 470
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Primer premio: $380,000, billete n.º 27921, vendido.
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Segundo premio: $20,000, billete n.º 24678, vendido.
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Tercer premio: $10,000, billete n.º 27655, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web oficial: www.lnb.gob.sv.