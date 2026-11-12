Economia
El Salvador recibe 3,9 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2026
El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026, según el Ministerio de Turismo (Mitur). La cifra representa cerca del 93 % de la meta anual de 4,2 millones de llegadas e incluye tanto a quienes pernoctaron en el país como a quienes lo visitaron por un día.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que 1,6 millones de visitantes procedieron de Guatemala. También señaló que las llegadas desde Honduras registraron un crecimiento superior al 20 % durante el año.
Valdez destacó los eventos deportivos como parte de la estrategia para atraer viajeros. Entre las actividades de noviembre figuran la 32.ª edición del Torneo Internacional de Pesca del Marlín, en San Luis La Herradura, y el campeonato mundial juvenil de la Liga Mundial de Surf, en La Bocana, La Libertad Costa.
El Gobierno proyecta cerrar 2026 con más de 3.600 millones de dólares en divisas por turismo. Hasta septiembre, el sector había generado 3.098 millones de dólares, un 12 % más que en el mismo período de 2025, según datos del Mitur.
Economia
Terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía sus horarios de atención de forma permanente para potenciar el comercio exterior
Como parte del plan integral para optimizar las cadenas de suministro y agilizar el intercambio comercial, ADIMEX El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunciaron la ampliación permanente de los horarios de atención 24/7 en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Esta medida estratégica se implementará a partir de este lunes 9 de noviembre para garantizar una operatividad continua en la recepción, custodia y despacho de mercancías, brindando mayor flexibilidad operativa a importadores, exportadores, agencias aduanales y aerolíneas de carga.
La disposición afianza los avances obtenidos por el país para convertir al principal aeropuerto nacional en el hub logístico de referencia en Centroamérica, facilitando el acceso a nuevos mercados globales.
Con este paso, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de generar un clima de negocios favorable que continúe atrayendo inversión extranjera directa y capital estratégico al país.
La articulación eficiente entre las instituciones del Estado y el sector privado demuestra que la modernización de los activos logísticos nacionales es un motor activo para dinamizar la economía, generar empleo calificado e insertar plenamente a El Salvador en las dinámicas del comercio global.
Economia
Precios de combustibles en El Salvador se mantienen sin cambios por cuarta quincena hasta el 23 de noviembre de 2026
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció que los precios de referencia de los combustibles no tendrán variaciones del 10 al 23 de noviembre de 2026, sumando la cuarta quincena consecutiva de estabilidad en el mercado nacional.
En la zona central, el galón de gasolina superior se mantiene en $5.13, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior queda en $5.14, la regular en $4.81 y el diésel continúa en $4.86. Estos valores son idénticos a los de la quincena anterior (27 de octubre al 9 de noviembre) y constituyen el precio de referencia que incluye impuestos; el valor final en estaciones puede variar ligeramente según el establecimiento.
La estabilidad se logra a pesar de la incertidumbre internacional: interrupciones en el suministro por el estrecho de Ormuz, ataques estadounidenses a la isla de Qeshm que elevan tensiones con Irán y las reducciones continuas de inventarios de crudo en Estados Unidos durante octubre. La DGEHM destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, que ha permitido contener alzas regionales y ofrecer alivio a los consumidores, especialmente con el diésel entre los precios más bajos de la región.
Esta prolongada estabilidad llega tras incrementos registrados en septiembre y ofrece previsibilidad a transportistas, comerciantes y familias en un entorno petrolero global volátil.
Economia
Remesas a El Salvador alcanzan $7,619.9 millones hasta septiembre de 2026
El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto representa un aumento de $260.9 millones respecto al mismo período de 2025, cuando ingresaron $7,359 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 3.5 %.
Durante los primeros nueve meses se registraron 20.2 millones de operaciones, un incremento del 0.4 % frente al año anterior. El dinero recibido creció a un ritmo mayor que la cantidad de envíos. El BCR situó la remesa promedio global en $361.5, un indicador que excluye el efectivo y las recargas a teléfonos móviles.
Los datos también muestran cambios en la forma de recibir los fondos: los abonos a cuentas representaron el 36.3 % del total, frente al 32.9 % de 2025. En contraste, los pagos en ventanilla redujeron su participación del 62.5 % al 59 %, lo que refleja un mayor peso de los depósitos directos.
Las billeteras digitales de criptomonedas canalizaron $51.7 millones, por encima de los $40.2 millones del año anterior, aunque su participación se mantuvo por debajo del 1 %. Estados Unidos, España, Italia, Canadá y México figuran entre los países de origen de estos recursos, que constituyen un apoyo económico para los hogares receptores.