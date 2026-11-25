La Asamblea Legislativa aprobó el martes 24 de noviembre, con 59 votos, una reforma que permitirá a los viajeros ingresar a El Salvador con hasta $3,500 en bienes nuevos en su equipaje durante diciembre y enero, sin pagar derechos ni impuestos de importación.

La reforma a la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior eleva de $1,000 a $2,500 el límite general, que se aplicará de febrero a noviembre. Cada diciembre y enero se añadirán $1,000 a ese monto para facilitar el ingreso de viajeros durante la temporada de fin de año.

El límite se calcula sobre el valor total de los bienes nuevos que determine Aduanas. La exención cubre artículos para uso personal y regalos que cumplan las condiciones de la ley. Las mercancías destinadas a la venta deberán declararse y seguir el trámite de importación comercial.

La disposición aplicará a quienes ingresen por aeropuertos, puertos o pasos fronterizos habilitados. El decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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