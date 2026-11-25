Economia
El Salvador eleva a $3,500 la exención de impuestos para viajeros en diciembre y enero
La Asamblea Legislativa aprobó el martes 24 de noviembre, con 59 votos, una reforma que permitirá a los viajeros ingresar a El Salvador con hasta $3,500 en bienes nuevos en su equipaje durante diciembre y enero, sin pagar derechos ni impuestos de importación.
La reforma a la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior eleva de $1,000 a $2,500 el límite general, que se aplicará de febrero a noviembre. Cada diciembre y enero se añadirán $1,000 a ese monto para facilitar el ingreso de viajeros durante la temporada de fin de año.
El límite se calcula sobre el valor total de los bienes nuevos que determine Aduanas. La exención cubre artículos para uso personal y regalos que cumplan las condiciones de la ley. Las mercancías destinadas a la venta deberán declararse y seguir el trámite de importación comercial.
La disposición aplicará a quienes ingresen por aeropuertos, puertos o pasos fronterizos habilitados. El decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Economia
¡Crece el comercio marítimo! Puerto de Acajutla aumenta un 11.2 % su movimiento de carga durante 2025
El Puerto de Acajutla, en Sonsonate, registró un crecimiento del 11.2 % en el movimiento de carga durante 2025, consolidándose como la principal terminal marítima de El Salvador para el transporte de mercancías. Los resultados reflejan un incremento de las operaciones de importación y exportación, según estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
El crecimiento también se reflejó en otros indicadores operativos: las unidades movilizadas aumentaron un 10.79 %, mientras que el movimiento de contenedores alcanzó un incremento del 12.07 %. Asimismo, las toneladas métricas de carga contenerizada crecieron un 4.91 %, evidenciando una mayor actividad en las operaciones portuarias.
Entre los productos que destacaron en las importaciones se encuentran acero, maíz, clinker, trigo y cemento, insumos fundamentales para diferentes sectores de la industria y la construcción. En cuanto a las exportaciones, sobresalió el movimiento de azúcar, tanto a granel como en sacos, además de otros productos industriales destinados a mercados internacionales.
CEPA atribuyó estos resultados a la modernización de la infraestructura logística y al fortalecimiento de la eficiencia operativa mediante la Unión Portuaria del Pacífico. Estas cifras refuerzan la importancia estratégica de Acajutla para el comercio exterior y la economía salvadoreña, en medio de los proyectos de inversión destinados a ampliar su capacidad y competitividad.
Economia
El Salvador recibe 3,9 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2026
El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026, según el Ministerio de Turismo (Mitur). La cifra representa cerca del 93 % de la meta anual de 4,2 millones de llegadas e incluye tanto a quienes pernoctaron en el país como a quienes lo visitaron por un día.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que 1,6 millones de visitantes procedieron de Guatemala. También señaló que las llegadas desde Honduras registraron un crecimiento superior al 20 % durante el año.
Valdez destacó los eventos deportivos como parte de la estrategia para atraer viajeros. Entre las actividades de noviembre figuran la 32.ª edición del Torneo Internacional de Pesca del Marlín, en San Luis La Herradura, y el campeonato mundial juvenil de la Liga Mundial de Surf, en La Bocana, La Libertad Costa.
El Gobierno proyecta cerrar 2026 con más de 3.600 millones de dólares en divisas por turismo. Hasta septiembre, el sector había generado 3.098 millones de dólares, un 12 % más que en el mismo período de 2025, según datos del Mitur.
Economia
Terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía sus horarios de atención de forma permanente para potenciar el comercio exterior
Como parte del plan integral para optimizar las cadenas de suministro y agilizar el intercambio comercial, ADIMEX El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunciaron la ampliación permanente de los horarios de atención 24/7 en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Esta medida estratégica se implementará a partir de este lunes 9 de noviembre para garantizar una operatividad continua en la recepción, custodia y despacho de mercancías, brindando mayor flexibilidad operativa a importadores, exportadores, agencias aduanales y aerolíneas de carga.
La disposición afianza los avances obtenidos por el país para convertir al principal aeropuerto nacional en el hub logístico de referencia en Centroamérica, facilitando el acceso a nuevos mercados globales.
Con este paso, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de generar un clima de negocios favorable que continúe atrayendo inversión extranjera directa y capital estratégico al país.
La articulación eficiente entre las instituciones del Estado y el sector privado demuestra que la modernización de los activos logísticos nacionales es un motor activo para dinamizar la economía, generar empleo calificado e insertar plenamente a El Salvador en las dinámicas del comercio global.