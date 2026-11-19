La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció que los precios de referencia de los combustibles no tendrán variaciones del 10 al 23 de noviembre de 2026, sumando la cuarta quincena consecutiva de estabilidad en el mercado nacional.

En la zona central, el galón de gasolina superior se mantiene en $5.13, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior queda en $5.14, la regular en $4.81 y el diésel continúa en $4.86. Estos valores son idénticos a los de la quincena anterior (27 de octubre al 9 de noviembre) y constituyen el precio de referencia que incluye impuestos; el valor final en estaciones puede variar ligeramente según el establecimiento.

La estabilidad se logra a pesar de la incertidumbre internacional: interrupciones en el suministro por el estrecho de Ormuz, ataques estadounidenses a la isla de Qeshm que elevan tensiones con Irán y las reducciones continuas de inventarios de crudo en Estados Unidos durante octubre. La DGEHM destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, que ha permitido contener alzas regionales y ofrecer alivio a los consumidores, especialmente con el diésel entre los precios más bajos de la región.

Esta prolongada estabilidad llega tras incrementos registrados en septiembre y ofrece previsibilidad a transportistas, comerciantes y familias en un entorno petrolero global volátil.

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