Dos hombres terminaron hospitalizados luego de sufrir una intoxicación por inmersión en una fosa séptica mientras realizaban trabajos de limpieza en el barrio Las Delicias, en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.

Las víctimas tienen 39 y 43 años y fueron trasladadas de emergencia a un hospital después del incidente ocurrido durante las labores de limpieza en la fosa séptica. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron para brindarles asistencia y realizar el traslado hospitalario de ambos afectados.

El hecho dejó a los dos trabajadores bajo atención médica tras la intoxicación sufrida en el barrio Las Delicias. Hasta el momento no se han reportado más detalles sobre su estado de salud.

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