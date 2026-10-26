Nacionales
Dos colombianos mueren ahogados en Costa del Sol y buscan a una tercera persona
Dos personas de nacionalidad colombiana fallecieron ahogadas este lunes 26 de octubre tras ser arrastradas por una corriente marina en la playa Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz Centro. Una tercera persona permanece desaparecida, según informó Comandos de Salvamento, seccional Los Nonualcos.
Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Yilbey Montoya Sánchez, de 50 años, y Gloria Aleyda Meza Rico, de 57. La emergencia ocurrió en el sector del cantón El Zapote, cerca del kilómetro 73 del bulevar Costa del Sol, donde las víctimas se encontraban bañándose.
Guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos y confirmaron que ambos carecían de signos vitales. En la búsqueda de la tercera persona participan elementos de Protección Civil, la Marina Nacional, Comandos de Salvamento y el Sistema de Emergencias Médicas.
El incidente coincide con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para esta semana, con advertencias sobre corrientes de retorno capaces de arrastrar bañistas. Las autoridades recomiendan atender las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar al mar en sectores señalados como peligrosos.
Judicial
Condenan hasta 45 años de cárcel a 154 pandilleros del Barrio 18 que operaban en San Salvador
Judicial
A juicio importador de vehículos acusado de recibir $8,000 y no entregar los automóviles
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que un hombre acusado de estafar a dos personas mediante la supuesta importación y venta de vehículos enfrente juicio. Según la acusación, los afectados entregaron anticipos que suman $8,000, pero no recibieron los automóviles ni recuperaron su dinero.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y septiembre de 2023. Durante ese período, las víctimas contactaron al procesado, quien presuntamente se dedicaba a importar automotores, y acordaron las características y los precios de los vehículos que deseaban adquirir.
Cada comprador firmó un contrato de promesa de venta y entregó $4,000 como anticipo. Sin embargo, al vencer los plazos de entrega, el acusado habría respondido con distintas excusas. Cuando los afectados solicitaron el reintegro del dinero, presuntamente interrumpió la comunicación sin cumplir lo pactado.
Las denuncias dieron paso al proceso penal y, tras evaluar los elementos presentados, el juzgado decretó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional del imputado. En la siguiente etapa se examinarán las pruebas para determinar su responsabilidad; la resolución todavía no constituye una condena.
Judicial
Condenan a seis años de prisión a mujer por evasión de impuestos en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Luz Yesenia Palma Martínez por el delito de defraudación al fisco, en la modalidad de evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública. Además, la obligó al pago de $303,270.99 en concepto de responsabilidad civil para resarcir al Estado.
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, Palma Martínez, en su calidad de propietaria de una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas, omitió de forma deliberada la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes ante el Ministerio de Hacienda durante los meses de enero, febrero, abril y noviembre de 2012. La pericia contable acreditó que estas acciones fueron intencionales y dirigidas a evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La condenada enfrentó la vista pública en ausencia, por lo que la pena de prisión se hará efectiva una vez que sea capturada. El juez ordenó su inmediata detención para que cumpla tanto la sanción penal como la responsabilidad civil impuesta.
El caso forma parte de las acciones judiciales orientadas a perseguir la evasión tributaria en el país. Las autoridades subrayan que este tipo de resoluciones buscan proteger las finanzas públicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.