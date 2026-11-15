2

Connect with us

Nacionales

¡Domingo con lluvias y vientos! Pronostican cambios en el clima de El Salvador

Publicado

hace 43 minutos

el

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica lluvias y vientos del noreste para este domingo 15 de noviembre, con precipitaciones previstas principalmente durante la tarde y noche.

Durante la mañana se espera un cielo poco nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias breves en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.

Para la noche, las lluvias podrían extenderse a sectores de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Cabañas y otros puntos del territorio nacional. Los vientos alcanzarán velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 25 km/h.

Pese a las precipitaciones, el ambiente continuará cálido, con temperaturas máximas de hasta 35 °C en San Miguel. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Principal

¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate

Publicado

hace 39 minutos

el

15 noviembre, 2026

Por

Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.

El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.

Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.

Continue Reading

Principal

Joven pierde la vida tras ser atropellado en Santa Ana

Publicado

hace 3 horas

el

15 noviembre, 2026

Por

Un joven falleció luego de ser atropellado en el departamento de Santa Ana, en un accidente de tránsito que terminó en tragedia.

El hecho ocurrió cuando la víctima fue arrollada por un vehículo, aunque todavía no se han confirmado las circunstancias exactas del percance.

Por el momento, no se dispone de información verificada sobre la identidad del fallecido ni sobre el conductor involucrado en el accidente.

El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la seguridad vial y la prevención de atropellos en las carreteras y calles del país.

Continue Reading

Judicial

Capturan a dos personas con porciones de cocaína en San Miguel Centro

Publicado

hace 20 horas

el

14 noviembre, 2026

Por

Dos personas fueron capturadas en San Miguel Centro tras ser encontradas en posesión de varias porciones de cocaína, durante un procedimiento de las autoridades.

El hallazgo de la sustancia dio lugar a la detención de ambos involucrados, quienes quedaron bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El caso será investigado para determinar las circunstancias en que los detenidos tenían la droga y establecer las posibles responsabilidades penales.

Las autoridades deberán definir los delitos que se les atribuirán, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la legislación vigente.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído