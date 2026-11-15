¡Domingo con lluvias y vientos! Pronostican cambios en el clima de El Salvador

Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.

El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.

Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.

🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros. @PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata. El video ya circula en redes. #ElSalvador #Sonsonate #SeguridadSV #CronioSV — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026

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