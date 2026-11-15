Nacionales
¡Domingo con lluvias y vientos! Pronostican cambios en el clima de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica lluvias y vientos del noreste para este domingo 15 de noviembre, con precipitaciones previstas principalmente durante la tarde y noche.
Durante la mañana se espera un cielo poco nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias breves en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.
Para la noche, las lluvias podrían extenderse a sectores de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Cabañas y otros puntos del territorio nacional. Los vientos alcanzarán velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 25 km/h.
Pese a las precipitaciones, el ambiente continuará cálido, con temperaturas máximas de hasta 35 °C en San Miguel. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.
Principal
¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate
Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.
El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.
🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate
Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros.
@PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata.
El video ya circula en redes.
#ElSalvador #Sonsonate #SeguridadSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026
Principal
Joven pierde la vida tras ser atropellado en Santa Ana
Un joven falleció luego de ser atropellado en el departamento de Santa Ana, en un accidente de tránsito que terminó en tragedia.
El hecho ocurrió cuando la víctima fue arrollada por un vehículo, aunque todavía no se han confirmado las circunstancias exactas del percance.
Por el momento, no se dispone de información verificada sobre la identidad del fallecido ni sobre el conductor involucrado en el accidente.
El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la seguridad vial y la prevención de atropellos en las carreteras y calles del país.
Judicial
Capturan a dos personas con porciones de cocaína en San Miguel Centro
Dos personas fueron capturadas en San Miguel Centro tras ser encontradas en posesión de varias porciones de cocaína, durante un procedimiento de las autoridades.
El hallazgo de la sustancia dio lugar a la detención de ambos involucrados, quienes quedaron bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El caso será investigado para determinar las circunstancias en que los detenidos tenían la droga y establecer las posibles responsabilidades penales.
Las autoridades deberán definir los delitos que se les atribuirán, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la legislación vigente.