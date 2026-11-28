El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias en El Salvador este sábado 28 de noviembre. El ambiente será cálido durante la tarde y más fresco por la noche y durante la madrugada del domingo.

Los vientos soplarán del noreste y del este, con velocidades de 10 a 25 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Según el MARN, el aire que llega desde el este trae poca humedad, lo que favorece las condiciones secas.

Para la mañana, el pronóstico estimó temperaturas de entre 9 y 22 °C en las zonas altas y de entre 17 y 30 °C en los valles interiores. En la costa se previeron valores de 24 a 32 °C, mientras que en el oriente podrían alcanzar los 34 °C antes del mediodía.

En el pronóstico para toda la jornada, San Miguel registra la máxima prevista más alta, con 38 °C. Le siguen La Unión y Nueva Concepción con 36 °C, Acajutla y La Libertad con 33 °C, San Salvador con 31 °C y Santa Ana con 30 °C.

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