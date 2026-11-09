Denuncian abandono de una gata y sus cinco crías bajo la lluvia en la colonia Libertad

Usuarios de redes sociales denunciaron que un taxista dejó a una gata y sus cinco crías bajo la lluvia en la colonia Libertad, cerca del Instituto Ricaldone, en San Salvador.

En el video difundido junto con la denuncia se observa a un conductor estacionar el vehículo y sacar una caja del baúl. Según los denunciantes, dentro de la caja estaban la gata y sus crías. Una de ellas quedó fuera, cerca del resto de la camada.

La mañana del lunes 9 de noviembre, residentes de la zona encontraron a la gata y a cuatro crías empapadas dentro de la caja. Los vecinos también localizaron a la quinta cría en un punto cercano.

El reporte inicial no precisó si los animales recibieron atención veterinaria ni si el caso fue denunciado ante las autoridades.

🚨 DESALMADO 🚨 Taxista abandona bajo la lluvia a una mamá gatita recién parida y a sus 5 cachorritos. Los sacó del baúl en una caja y los dejó empapados en la colonia Libertad, cerca del Instituto Ricaldone. Vecinos los rescataron esta mañana. ¿Hasta cuándo el maltrato animal? #MaltratoAnimal #SanSalvador #ColoniaLibertad — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026

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