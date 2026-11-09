Nacionales
Denuncian abandono de una gata y sus cinco crías bajo la lluvia en la colonia Libertad
Usuarios de redes sociales denunciaron que un taxista dejó a una gata y sus cinco crías bajo la lluvia en la colonia Libertad, cerca del Instituto Ricaldone, en San Salvador.
En el video difundido junto con la denuncia se observa a un conductor estacionar el vehículo y sacar una caja del baúl. Según los denunciantes, dentro de la caja estaban la gata y sus crías. Una de ellas quedó fuera, cerca del resto de la camada.
La mañana del lunes 9 de noviembre, residentes de la zona encontraron a la gata y a cuatro crías empapadas dentro de la caja. Los vecinos también localizaron a la quinta cría en un punto cercano.
El reporte inicial no precisó si los animales recibieron atención veterinaria ni si el caso fue denunciado ante las autoridades.
🚨 DESALMADO 🚨
Taxista abandona bajo la lluvia a una mamá gatita recién parida y a sus 5 cachorritos.
Los sacó del baúl en una caja y los dejó empapados en la colonia Libertad, cerca del Instituto Ricaldone.
Vecinos los rescataron esta mañana.
¿Hasta cuándo el maltrato animal?
#MaltratoAnimal #SanSalvador #ColoniaLibertad
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026
Judicial
Condenan a 26 años de prisión a hombre por abuso sexual contra una niña en Santa Ana
Óscar Enrique Marín Sandoval fue condenado a 26 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de nueve años en el departamento de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, los abusos comenzaron en 2023 y ocurrieron en varias ocasiones. La Fiscalía indicó que Marín Sandoval cometió los hechos cuando estaba a cargo del cuidado de la niña.
La niña contó lo sucedido a un familiar, quien informó a su madre. Ella presentó la denuncia ante la Fiscalía.
Tras la denuncia, las autoridades capturaron a Marín Sandoval. El proceso judicial concluyó con la condena de 26 años de prisión.
Principal
Motociclista choca contra bicicleta de un vendedor de minutas en Ciudad Merliot
Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.
Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.
Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.
El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.
🚨 Accidente en Ciudad Merliot
Un motociclista embistió por detrás a un vendedor de minutas que circulaba en bicicleta sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector El Platillo.
Según testigos, el conductor de la moto iba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo.
Unidades de rescate acudieron de inmediato para atender a la persona lesionada.
📍 Calle Chiltiupán, Ciudad Merliot#CiudadMerliot #Accidente #ElSalvador #Merliot #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026
Principal
Ordenan detención provisional para acusado de tráfico de drogas en Santa Tecla
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla ordenó que Alfredo Magaña Vargas permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas. La medida se dictó al finalizar la audiencia inicial.
Según la acusación fiscal, el caso se originó el 16 de octubre de 2026, cuando agentes de la División Antinarcóticos registraron una vivienda en la senda San Rafael, sobre la 10.ª avenida Norte de Santa Tecla, La Libertad Sur. La Policía había recibido información sobre la presunta venta de drogas en el inmueble.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron 208.78 gramos de marihuana y 25.66 gramos de cocaína, según el análisis de las sustancias decomisadas. También encontraron dos balanzas digitales, una trituradora, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.
El juzgado consideró que existen indicios suficientes para que el caso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y Magaña Vargas permanecerá detenido hasta la audiencia preliminar.
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