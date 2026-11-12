Nacionales
Corredor Logístico Apopa-Nejapa recibe premio por su aporte al desarrollo metropolitano
El Corredor Logístico Apopa-Nejapa recibió el Premio 2026 en la categoría Proyecto Logístico Industrial. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, recibió la distinción otorgada por el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS y OPAMSS).
El reconocimiento destaca el aporte del corredor al desarrollo urbano en una zona clave para la movilidad, el transporte de mercancías y la actividad industrial. Durante la entrega, Rodríguez señaló que la inversión vial facilita tanto la distribución de productos como los desplazamientos diarios de la población.
El ministro también informó que el bypass de Apopa se encuentra en la fase final del proceso de adjudicación. La obra busca conectar la carretera de Oro con la Troncal del Norte y reducir el tránsito que atraviesa el casco urbano de Apopa.
Rodríguez había estimado que la construcción del bypass podría comenzar en diciembre de 2026 y durar dos años. El proceso de contratación cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, según el funcionario.
Judicial
Condenan a cuatro integrantes de la MS-13 a más de 15 años de prisión por extorsión en Cuscatancingo
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro integrantes de la MS-13 a penas superiores a 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada, cometido en el distrito de Cuscatancingo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los condenados exigían pagos mensuales a la víctima y la amenazaban de muerte para obligarla a entregar el dinero.
La persona afectada realizó los pagos por temor a represalias. Posteriormente, presentó una denuncia ante las autoridades, lo que dio inicio a la investigación.
Los cuatro fueron detenidos durante el régimen de excepción. La Fiscalía indicó que también enfrentan procesos judiciales por otros delitos.
Economia
El Salvador recibe 3,9 millones de visitantes internacionales hasta octubre de 2026
El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026, según el Ministerio de Turismo (Mitur). La cifra representa cerca del 93 % de la meta anual de 4,2 millones de llegadas e incluye tanto a quienes pernoctaron en el país como a quienes lo visitaron por un día.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que 1,6 millones de visitantes procedieron de Guatemala. También señaló que las llegadas desde Honduras registraron un crecimiento superior al 20 % durante el año.
Valdez destacó los eventos deportivos como parte de la estrategia para atraer viajeros. Entre las actividades de noviembre figuran la 32.ª edición del Torneo Internacional de Pesca del Marlín, en San Luis La Herradura, y el campeonato mundial juvenil de la Liga Mundial de Surf, en La Bocana, La Libertad Costa.
El Gobierno proyecta cerrar 2026 con más de 3.600 millones de dólares en divisas por turismo. Hasta septiembre, el sector había generado 3.098 millones de dólares, un 12 % más que en el mismo período de 2025, según datos del Mitur.
Judicial
Fiscalía y PNC reportan la desarticulación de una red de narcomenudeo en el oriente del país
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a varias personas señaladas de integrar una red que presuntamente distribuía cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión.
Según la investigación fiscal, la estructura estaba conformada por tres grupos vinculados entre sí que se repartían las tareas de abastecimiento, almacenamiento y venta de droga. La Fiscalía señala a Diógenes de Jesús Benítez Escobar como presunto dirigente y principal proveedor de la red.
Las autoridades sostienen que la estructura utilizaba negocios como fachada para ocultar sus actividades. Durante el operativo, los agentes incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos serán procesados por tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer ese delito y agrupaciones ilícitas, según el reporte del operativo.