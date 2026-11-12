Corredor Logístico Apopa-Nejapa recibe premio por su aporte al desarrollo metropolitano

El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026, según el Ministerio de Turismo (Mitur). La cifra representa cerca del 93 % de la meta anual de 4,2 millones de llegadas e incluye tanto a quienes pernoctaron en el país como a quienes lo visitaron por un día.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que 1,6 millones de visitantes procedieron de Guatemala. También señaló que las llegadas desde Honduras registraron un crecimiento superior al 20 % durante el año.

Valdez destacó los eventos deportivos como parte de la estrategia para atraer viajeros. Entre las actividades de noviembre figuran la 32.ª edición del Torneo Internacional de Pesca del Marlín, en San Luis La Herradura, y el campeonato mundial juvenil de la Liga Mundial de Surf, en La Bocana, La Libertad Costa.

El Gobierno proyecta cerrar 2026 con más de 3.600 millones de dólares en divisas por turismo. Hasta septiembre, el sector había generado 3.098 millones de dólares, un 12 % más que en el mismo período de 2025, según datos del Mitur.

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