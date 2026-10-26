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CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A GOBERNADORES Y DIRECTORES DE BANDESAL 2026
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Fallece Sandra Yanira Martínez, pionera de la meteorología y ex diputada salvadoreña
La comunidad científica y la sociedad salvadoreña se encuentran de luto tras el fallecimiento de Sandra Yanira Martínez, una reconocida meteoróloga con más de 40 años de trayectoria profesional, quien también incursionó en la política nacional como legisladora.
Martínez dejó una huella imborrable en el país al convertirse en la primera mujer en formar parte del Servicio Meteorológico Nacional, especializándose en meteorología aeronáutica, marítima e hidrología. A lo largo de su carrera, se capacitó en instituciones internacionales de renombre como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos y cumplió una destacada labor técnica en aeropuertos y ministerios de Estado.
En los últimos años, su perfil científico trascendió a la pantalla chica, donde se ganó el cariño de los televidentes al explicar el pronóstico del tiempo con gran cercanía y claridad. En 2017 se volvió tendencia en redes sociales bajo el fenómeno de «la chica del clima», lo cual asumió con humor para visibilizar su sólida formación técnica. Posteriormente, en 2020, cuando el presidente Nayib Bukele anunció el lanzamiento de Noticiero El Salvador, ella respondió públicamente: «Señor Presidente, me apunto para ser la chica del clima», integrándose al espacio informativo para acercar la ciencia meteorológica a la ciudadanía.
Además de su rigurosa carrera científica y su labor en televisión, Martínez expandió su servicio al país desde el ámbito público. En las elecciones de febrero de 2021, fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el departamento de La Libertad bajo la bandera del partido Nuevas Ideas (periodo 2021-2024), llegando a presidir la Comisión de Medio Ambiente.
Su partida enluta a la ciencia, a la televisión y a la política salvadoreña, recordando a una profesional apasionada que dedicó su vida tanto al estudio atmosférico como al servicio de los salvadoreños. Descanse en paz.
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Santa Tecla corona un año de inclusión social con el cierre definitivo de los festivales del Florecimiento Salvadoreño
Santa Tecla se convirtió en el epicentro de la convivencia comunitaria tras albergar en el Parque El Cafetalón la gran final que marcó el cierre oficial del ciclo de festivales del Florecimiento Salvadoreño. La jornada del 25 de octubre convocó a una cifra récord de más de 22,000 asistentes, transformándose en el punto de encuentro final para dar por concluidas las actividades intergeneracionales de la Dirección de Integración.
La clausura del programa se estructuró a través del denominado Festival de Abuelos, Recursos Maravillosos, una iniciativa diseñada para poner fin a meses de trabajo territorial mediante la vinculación activa de adultos mayores, jóvenes becados y familias procedentes de diversas comunidades del país. Este cierre del año tuvo como eje principal revalorizar el papel de los adultos mayores dentro del proceso de desarrollo social, permitiéndoles interactuar de forma directa con las nuevas generaciones enfocadas en su formación educativa.
La agenda de finalización del festival incluyó la culminación de múltiples talleres prácticos, dinámicas recreativas y presentaciones musicales colectivas.
El núcleo del evento lo constituyó la gran final de las competencias anuales de arte, cultura y deportes. En estas instancias decisivas, miles de participantes de distintas localidades del país concluyeron sus procesos de preparación y entrenamiento del año, representando a sus comunidades en el cierre definitivo de esta edición de los festivales institucionales.
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Fallece Pablo Torres, reconocido estatuista viviente
La cultura urbana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pablo Torres, un querido y respetado artista conocido por su labor como estatua viviente en los espacios públicos, ganándose el cariño y la admiración de la ciudadanía por su talento y constancia.
La noticia de su deceso fue confirmada públicamente por su hermana, Daniela Torres, a través de un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y compartió los detalles sobre sus honras fúnebres Facebook. De acuerdo con los reportes preliminares, su muerte se habría producido a causa de un trágico accidente de tránsito.
En los últimos meses, el nombre de Torres había estado en el centro de la atención mediática y las redes sociales tras verse involucrado en un sonado incidente con un creador de contenido. En dicha ocasión, el artista fue provocado públicamente, un episodio que generó un fuerte rechazo social y abrió un amplio debate sobre el respeto, la dignidad y las precarias condiciones que enfrentan los trabajadores del arte callejero.
Más allá de aquella controversia, quienes lo conocieron recuerdan su dedicación y el valor de su arte. Hoy la comunidad artística despide a uno de sus referentes más entrañables.