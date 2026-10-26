CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A GOBERNADORES Y DIRECTORES DE BANDESAL 2026

La comunidad científica y la sociedad salvadoreña se encuentran de luto tras el fallecimiento de Sandra Yanira Martínez, una reconocida meteoróloga con más de 40 años de trayectoria profesional, quien también incursionó en la política nacional como legisladora.

Martínez dejó una huella imborrable en el país al convertirse en la primera mujer en formar parte del Servicio Meteorológico Nacional, especializándose en meteorología aeronáutica, marítima e hidrología. A lo largo de su carrera, se capacitó en instituciones internacionales de renombre como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos y cumplió una destacada labor técnica en aeropuertos y ministerios de Estado.

En los últimos años, su perfil científico trascendió a la pantalla chica, donde se ganó el cariño de los televidentes al explicar el pronóstico del tiempo con gran cercanía y claridad. En 2017 se volvió tendencia en redes sociales bajo el fenómeno de «la chica del clima», lo cual asumió con humor para visibilizar su sólida formación técnica. Posteriormente, en 2020, cuando el presidente Nayib Bukele anunció el lanzamiento de Noticiero El Salvador, ella respondió públicamente: «Señor Presidente, me apunto para ser la chica del clima», integrándose al espacio informativo para acercar la ciencia meteorológica a la ciudadanía.

Además de su rigurosa carrera científica y su labor en televisión, Martínez expandió su servicio al país desde el ámbito público. En las elecciones de febrero de 2021, fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el departamento de La Libertad bajo la bandera del partido Nuevas Ideas (periodo 2021-2024), llegando a presidir la Comisión de Medio Ambiente.

Su partida enluta a la ciencia, a la televisión y a la política salvadoreña, recordando a una profesional apasionada que dedicó su vida tanto al estudio atmosférico como al servicio de los salvadoreños. Descanse en paz.

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