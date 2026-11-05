Nacionales
Clausuran botadero en Tonacatepeque y advierten sanciones a quienes vuelvan a tirar basura
La Alcaldía de San Salvador Este clausuró un botadero a cielo abierto ubicado en la calle que conduce al cantón El Rosario, en Tonacatepeque. La intervención fue anunciada este jueves 5 de noviembre como parte de las acciones municipales para recuperar espacios públicos y mantenerlos limpios.
Personal de la comuna intervino el lugar y colocó letreros que advierten sobre sanciones para quienes depositen desechos en ese sector. El aviso busca evitar que el punto vuelva a utilizarse para arrojar basura.
La municipalidad no precisó la cantidad de residuos retirados, cuánto tiempo llevaba funcionando el botadero ni el monto de las sanciones aplicables. Tampoco informó si durante el procedimiento se identificó o sancionó a personas responsables de abandonar desechos.
Los habitantes de Tonacatepeque también pueden reportar acumulaciones de basura y abandono de residuos en lugares no autorizados mediante el portal de denuncias de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES). El servicio permite adjuntar fotografías y la ubicación del problema para facilitar su atención.
Principal
Accidente con autobús de la ruta 190 deja una persona fallecida en San Martín
Una persona perdió la vida la mañana de este jueves 5 de noviembre en un accidente de tránsito que involucró a un autobús de la ruta 190. El hecho ocurrió en el kilómetro 18½ de la carretera Panamericana, en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al sector para atender la emergencia. Sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las investigaciones. La identidad y la edad de la persona fallecida no habían sido divulgadas en el reporte disponible.
Las circunstancias del percance permanecen pendientes de esclarecer. Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial detallada que permita establecer cómo ocurrió el accidente ni atribuir responsabilidades al conductor de la unidad.
Social
Santa Ana interviene talleres que ocupan calles y aceras para reparar vehículos
La Alcaldía de Santa Ana Centro inspeccionó talleres mecánicos señalados por utilizar la vía pública para estacionar y reparar vehículos. La intervención se realizó tras recibir denuncias ciudadanas sobre obstáculos que dificultaban la circulación en calles y aceras.
Durante el procedimiento, el personal municipal emplazó a los propietarios para que sus actividades no obstruyan los espacios destinados al tránsito. La comuna explicó que mantiene labores de verificación y liberación de áreas ocupadas indebidamente.
El objetivo es garantizar el paso de peatones y automovilistas en las zonas donde operan estos negocios. El anuncio, difundido este jueves 5 de noviembre, no precisó cuántos talleres fueron inspeccionados, sus ubicaciones ni si se impusieron multas o plazos para corregir los incumplimientos.
Los habitantes pueden presentar denuncias o consultas mediante la Línea Ciudadana de la municipalidad, al 2402-7570. Este canal permite comunicar situaciones que requieren atención de las dependencias municipales, incluidas las relacionadas con la ocupación de espacios públicos.
Sucesos
Víctor Manuel Larios muere en el hospital tras choque en la carretera de Oro
Víctor Manuel Larios, residente de Altavista, fue identificado como el motociclista que falleció después de un accidente registrado la mañana de este jueves 5 de noviembre en la carretera de Oro, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con los reportes disponibles, Larios chocó contra un vehículo en el tramo comprendido entre San Martín e Ilopango. El impacto le provocó lesiones graves que requirieron atención hospitalaria.
El motociclista murió posteriormente en un centro asistencial, pese a recibir atención médica. No se han precisado su edad, el hospital al que fue trasladado ni la hora exacta del percance.
Versiones de testigos señalan una posible maniobra imprudente antes de la colisión, pero no se dispone de un dictamen oficial que establezca cómo ocurrió el accidente o quién tuvo responsabilidad. Esas circunstancias permanecen pendientes de esclarecer.