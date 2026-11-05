Clausuran botadero en Tonacatepeque y advierten sanciones a quienes vuelvan a tirar basura

La Alcaldía de San Salvador Este clausuró un botadero a cielo abierto ubicado en la calle que conduce al cantón El Rosario, en Tonacatepeque. La intervención fue anunciada este jueves 5 de noviembre como parte de las acciones municipales para recuperar espacios públicos y mantenerlos limpios.

Personal de la comuna intervino el lugar y colocó letreros que advierten sobre sanciones para quienes depositen desechos en ese sector. El aviso busca evitar que el punto vuelva a utilizarse para arrojar basura.

La municipalidad no precisó la cantidad de residuos retirados, cuánto tiempo llevaba funcionando el botadero ni el monto de las sanciones aplicables. Tampoco informó si durante el procedimiento se identificó o sancionó a personas responsables de abandonar desechos.

Los habitantes de Tonacatepeque también pueden reportar acumulaciones de basura y abandono de residuos en lugares no autorizados mediante el portal de denuncias de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES). El servicio permite adjuntar fotografías y la ubicación del problema para facilitar su atención.

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