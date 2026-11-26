Nacionales
CEPA anuncia modernización en el acceso principal del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) inició la remodelación de la fachada principal en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero», como parte de las acciones del Gobierno por invertir en infraestructura de calidad para la principal puerta de entrada del país.
Estas mejoras garantizarán espacios más eficientes y cómodos, brindando un servicio de primer nivel a todos los pasajeros, visitantes y usuarios, fortaleciendo la competitividad de la infraestructura nacional para atender la creciente demanda de conectividad, turismo e inversión.
Durante la ejecución de las obras, las operaciones, vuelos, y atención en mostradores se mantendrán funcionando gracias a una logística especial para minimizar las molestias temporales y asegurar la fluidez de los pasajeros.
Judicial
Causante de accidente en Acajutla no quiso conciliar e irá a prisión
El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó que Yuri Elizabeth M. R., de 36 años, permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra. Centros Judiciales informó este jueves 26 de noviembre que la conductora es procesada por homicidio culposo y lesiones culposas tras un choque que dejó tres personas fallecidas y una niña herida.
El choque ocurrió el 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, la conductora no tenía licencia y habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en un tramo con línea amarilla continua. La camioneta que conducía chocó de frente contra un pick-up.
Dos ocupantes del pick-up murieron en el lugar. Por la gravedad de sus lesiones, Daniel M. y una niña fueron remitidos al Hospital El Salvador. Centros Judiciales informó que Daniel falleció el 14 de noviembre.
Según la publicación que circula en redes sociales, la procesada se encuentra actualmente en un hospital privado, del cual aún no ha salido para ser llevada tras las rejas.
El accidente, que involucró a dos vehículos, uno de ellos volcado, dejó víctimas mortales y consternación entre las familias afectadas y la comunidad.
La conductora también resultó lesionada y, según el requerimiento fiscal, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Quedó bajo custodia policial mientras recibía atención médica. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
Principal
Capturan a sospechoso de herir con machete a una mujer y un adolescente en Huizúcar
Una mujer de 30 años y un adolescente de 14 resultaron gravemente heridos en un ataque con machete dentro de una vivienda de la colonia María Victoria, en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves 26 de noviembre.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el sospechoso habría entrado por equivocación a la vivienda mientras buscaba a una persona con la que presuntamente mantenía una relación. La mujer dormía cuando fue atacada y el adolescente resultó herido al intentar auxiliarla, según el reporte preliminar. Socorristas de la seccional de Antiguo Cuscatlán atendieron a ambos en el lugar y los trasladaron al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al sospechoso como José Ángel Valladares. Según la corporación, el hombre aún portaba el machete cuando llegaron los agentes y se abalanzó contra uno de ellos. La PNC sostuvo que el agente disparó en defensa propia y que el proyectil le rozó la pantorrilla derecha a Valladares.
La Policía Nacional Civil capturó a José Ángel Valladares e informó que lo remitirá por el presunto delito de intento de homicidio.
Judicial
PNC detiene a dos personas e incauta marihuana en Santa Ana
Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un hombre y a una mujer en Santa Ana durante un operativo en el que incautaron marihuana. Las capturas se dieron a conocer este jueves 26 de noviembre.
Los detenidos fueron identificados como Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y Sofía Acevedo Kaufman, de 21. El reporte preliminar los vincula con la presunta venta de drogas en distintos puntos de Santa Ana.
Durante el procedimiento, los agentes también incautaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un vehículo. El reporte no precisa la cantidad de marihuana ni el monto del efectivo.
La PNC informó que ambos serán remitidos por el presunto delito de posesión y tenencia de drogas.