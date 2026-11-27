Nacionales
Carnaval de San Miguel 2026 tendrá cierres viales desde las 6:00 a. m. del sábado
Los cierres parciales de calles por el Carnaval Internacional de San Miguel comenzarán a las 6:00 a. m. del sábado 28 de noviembre. La Gobernación de San Miguel informó que las primeras restricciones permitirán instalar las tarimas de las agrupaciones musicales.
El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció restricciones en la avenida Roosevelt y la 2.ª calle Poniente por el desfile de carrozas. El recorrido partirá de la Roosevelt, a la altura de la 11.ª calle Poniente, y girará hacia la 2.ª calle Poniente.
El periférico Gerardo Barrios será una de las principales rutas alternas para quienes se dirijan hacia Morazán, La Unión o el sector de El Delirio. Dentro de la ciudad, los conductores podrán utilizar la carretera Panamericana, la Ruta Militar, la 10.ª avenida Norte y la 8.ª avenida Sur. Gestores del VMT orientarán el tránsito.
Las autoridades prevén una afluencia de alrededor de dos millones de visitantes para la edición 67 del carnaval. El estadio Miguel Félix Charlaix abrirá a las 5:00 p. m. para el espectáculo gratuito con Marc Anthony, Banda El Recodo y Los Hermanos Flores.
Judicial
Edwin Pérez Deodanes recibe 40 años de prisión por doble homicidio en Panchimalco
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Edwin Alexander Pérez Deodanes, de 25 años, a 40 años de prisión por el homicidio agravado de José Manuel R. y Santos R.
El doble homicidio ocurrió la noche del 2 de julio de 2020 en una vivienda del caserío San Luis Córdova, cantón Los Troncones, en el distrito de Panchimalco, San Salvador Sur. Las víctimas estaban en la casa cuando llegó un grupo de cinco hombres armados.
Durante el juicio se estableció que Pérez Deodanes vigiló el lugar mientras uno de los atacantes disparaba contra Santos R. El tribunal también determinó que Pérez Deodanes participó en los disparos contra José Manuel R., quien intentó defender a la mujer. Ambos murieron en el lugar.
En un proceso anterior por el mismo doble homicidio, Gabriel Omar Cruz y José Ronaldo Deodanes recibieron penas de 25 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República.
Nacionales
RNPN amplía los horarios para tramitar el DUI en El Salvador y cinco países
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) amplió el horario de sus 22 DUIcentros en El Salvador antes del cierre del registro electoral de 2027. Este viernes 27 de noviembre atenderán de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., sin cerrar al mediodía. El sábado 28, las 22 sedes atenderán hasta la medianoche.
El domingo 29, los DUIcentros de Galerías, San Miguel y Santa Ana atenderán hasta la medianoche. Los otros 19 cerrarán a las 10:00 p. m. Ese día vence el plazo para inscribirse por primera vez en el registro electoral o actualizar el domicilio del DUI para los comicios de 2027.
En el exterior, los centros habilitados en Estados Unidos, México y Canadá atenderán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. hasta el sábado 28. En España e Italia, el horario será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El domingo 29, esas sedes abrirán a la misma hora que el sábado y extenderán la atención hasta la medianoche, informó el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco.
La renovación gratuita en El Salvador puede solicitarse hasta el sábado 28 de noviembre. El beneficio aplica a los DUI que vencen entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El trámite puede hacerse en un DUIcentro o en la plataforma digital del RNPN.
Judicial
Tres acusados de cobrar $1,300 por falsos alquileres seguirán detenidos en San Salvador
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó que Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continúen en detención provisional. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que buscaban apartamentos en alquiler en la capital.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Los acusados habrían publicado anuncios de apartamentos en redes sociales y solicitado transferencias bancarias a los interesados con el argumento de reservarles los inmuebles.
La acusación señala que, después de recibir el dinero, los procesados habrían dejado de responder y no se presentaron a las citas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando los denunciantes acudieron a las direcciones que les habían dado, personal de vigilancia les informó que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
La Fiscalía estima que las cinco personas transfirieron $1,300 en conjunto. En la audiencia inicial, la jueza consideró que había indicios suficientes para que el caso avanzara a la etapa de instrucción con los tres acusados bajo detención provisional.