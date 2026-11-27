El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) amplió el horario de sus 22 DUIcentros en El Salvador antes del cierre del registro electoral de 2027. Este viernes 27 de noviembre atenderán de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., sin cerrar al mediodía. El sábado 28, las 22 sedes atenderán hasta la medianoche.

El domingo 29, los DUIcentros de Galerías, San Miguel y Santa Ana atenderán hasta la medianoche. Los otros 19 cerrarán a las 10:00 p. m. Ese día vence el plazo para inscribirse por primera vez en el registro electoral o actualizar el domicilio del DUI para los comicios de 2027.

En el exterior, los centros habilitados en Estados Unidos, México y Canadá atenderán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. hasta el sábado 28. En España e Italia, el horario será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El domingo 29, esas sedes abrirán a la misma hora que el sábado y extenderán la atención hasta la medianoche, informó el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco.

La renovación gratuita en El Salvador puede solicitarse hasta el sábado 28 de noviembre. El beneficio aplica a los DUI que vencen entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El trámite puede hacerse en un DUIcentro o en la plataforma digital del RNPN.

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