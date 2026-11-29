Miles de salvadoreños y visitantes extranjeros se congregaron el sábado 28 de noviembre en San Miguel para celebrar la 67.ª edición de su Carnaval Internacional. El desfile de carrozas y el concierto gratuito de Marc Anthony fueron dos de los principales atractivos del cierre de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Reina de la Paz.

Desde la tarde, familias y grupos de amigos se ubicaron a lo largo de la avenida Roosevelt para ver el desfile. La Banda El Salvador abrió el recorrido con «Carnaval en San Miguel», la composición de Paquito Palaviccini, seguida por carrozas temáticas, comparsas, bailarines folclóricos y carros sonoros.

Por la noche, Marc Anthony subió al escenario del estadio Miguel Félix Charlaix, donde el público coreó temas como «Vivir mi vida» y «Flor pálida». La cartelera también reunió a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores y a la Banda El Recodo de México.

La programación incluyó a más de 60 agrupaciones entre orquestas, chanchonas y discomóviles, distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El carnaval, declarado Bien Cultural de El Salvador en 2008, reúne cada año a visitantes en el oriente del país.

¡Marc Anthony en el Carnaval de San Miguel! — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026

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