Nacionales
Carnaval de San Miguel 2026 reúne a miles con carrozas y un concierto de Marc Anthony
Miles de salvadoreños y visitantes extranjeros se congregaron el sábado 28 de noviembre en San Miguel para celebrar la 67.ª edición de su Carnaval Internacional. El desfile de carrozas y el concierto gratuito de Marc Anthony fueron dos de los principales atractivos del cierre de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Reina de la Paz.
Desde la tarde, familias y grupos de amigos se ubicaron a lo largo de la avenida Roosevelt para ver el desfile. La Banda El Salvador abrió el recorrido con «Carnaval en San Miguel», la composición de Paquito Palaviccini, seguida por carrozas temáticas, comparsas, bailarines folclóricos y carros sonoros.
Por la noche, Marc Anthony subió al escenario del estadio Miguel Félix Charlaix, donde el público coreó temas como «Vivir mi vida» y «Flor pálida». La cartelera también reunió a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores y a la Banda El Recodo de México.
La programación incluyó a más de 60 agrupaciones entre orquestas, chanchonas y discomóviles, distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El carnaval, declarado Bien Cultural de El Salvador en 2008, reúne cada año a visitantes en el oriente del país.
¡Marc Anthony en el Carnaval de San Miguel!
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Principal
Conductor de pick-up muere en la carretera a El Delirio, en San Miguel
El conductor de un pick-up murió en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 29 de noviembre en la carretera a El Delirio, cerca de la Avícola Campestre, en San Miguel.
El vehículo circulaba por la vía que conecta San Miguel con Usulután y quedó con daños graves en la parte delantera tras el impacto.
Las autoridades acudieron al lugar para esclarecer cómo ocurrió el choque. Los reportes preliminares aún no confirman si otro vehículo estuvo involucrado.
La identidad del conductor no se había divulgado al momento del reporte. Tampoco se informó de otras personas lesionadas.
🚨 ACCIDENTE MORTAL EN CARRETERA SAN MIGUEL-USULUTÁN
Una persona falleció en la madrugada de este domingo en un percance vial registrado sobre la carretera que conduce de San Miguel hacia Usulután, en las cercanías del sector de El Delirio.
La víctima viajaba en un pickup que colisionó y quedó con la parte frontal completamente destruida debido a la fuerza del impacto. Las autoridades se encuentran en el lugar investigando las causas del accidente.
#ElSalvador #AccidenteDeTránsito #Usulután
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Social
Paso restringido en San Salvador este domingo 29 de noviembre: calles y horarios
El Viceministerio de Transporte (VMT) programó restricciones de paso vehicular en el Área Metropolitana de San Salvador este domingo 29 de noviembre por actividades deportivas, entre ellas la carrera 21K El Salvador y el Garmin Duatlón. Los gestores de tránsito regularán la circulación en las vías afectadas.
En el bulevar Los Héroes, el horario anunciado es de 5:00 a. m. a 12:00 del mediodía. En el paseo General Escalón, el control se programó de 5:00 a. m. a 8:00 a. m., y en los bulevares Luis Poma y Orden de Malta, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m.
De 6:00 a. m. a 9:00 a. m., el operativo abarca las avenidas Jerusalén y El Espino, el bulevar del Hipódromo y las calles El Pedregal, La Mascota y La Jacaranda.
La avenida El Espino tendrá una segunda restricción de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. El VMT recomendó utilizar rutas alternas durante los horarios señalados y seguir las indicaciones de los gestores de tránsito.
Principal
Rescatan a un pasajero atrapado tras accidente en la autopista a Comalapa
Socorristas de Comandos de Salvamento rescataron a un pasajero que quedó atrapado dentro de un vehículo la mañana del domingo 29 de noviembre. El accidente ocurrió en la autopista a Comalapa, a la altura del puente de San Juan Talpa, en La Paz Oeste.
Según el reporte preliminar, el vehículo se salió de la calzada y terminó junto al puente, en el sector de la entrada al distrito. El pasajero quedó atrapado entre las partes deformadas del automotor.
Tras liberarlo, los socorristas le brindaron atención en el lugar y lo trasladaron a un hospital. El reporte inicial no precisó el centro asistencial ni el estado de salud del pasajero o del conductor.
Las autoridades acudieron al lugar para investigar qué provocó que el vehículo se saliera de la vía.
Un sedán impactó contra el puente de San Juan Talpa, sobre la carretera a Comalapa, y el acompañante quedó atrapado entre los hierros del vehículo esta mañana.
Equipos de Comandos de Salvamento y primera respuesta usaron equipo hidráulico para liberarlo y, tras el rescate, una unidad del SEM lo trasladó para atención médica
#TráficoSV #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026