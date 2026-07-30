Nacionales
Capturan a sujeto tras hurtar un celular en una cervecería de Sonsonate
Las autoridades policiales capturaron en las últimas horas a un sujeto acusado de hurtar un celular en el occidente del país.
El detenido fue identificado como David, de 35 años, y la captura se realizó en el barrio Veracruz, del municipio de Sonsonate Centro.
De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto será llevado en las próximas horas ante el tribunal correspondiente para continuar con el proceso establecido.
Sucesos
Fuerte accidente de tránsito involucra a camión y vehículo en el bulevar Monseñor Romero
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el bulevar Monseñor Romero, donde un camión y un vehículo particular se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con los informes preliminares, ambos vehículos impactaron aproximadamente a 100 metros adelante de la incorporación en sentido hacia Santa Tecla, La Libertad.
Tras el percance, cuerpos de socorro se movilizaron al lugar para verificar la gravedad del accidente y la posible existencia de personas lesionadas.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el choque, ya que las autoridades policiales mantienen las investigaciones correspondientes.
Nacionales
La DOM comienza la remodelación de centro educativo
La Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Palomía de Gualcho, ubicado en el distrito de Nueva Granada, Usulután Norte, proyecto que beneficiará a 163 estudiantes desde parvularia hasta noveno grado.
La intervención contempla la remodelación de cuatro módulos y 10 aulas, entre ellas una destinada a parvularia, la cual contará con inodoro tipo baby, ducha, lavamanos y espacios diseñados para el desarrollo de actividades lúdicas.
La DOM informó que también se mejorarán las áreas administrativas, el salón de usos múltiples, los servicios sanitarios, la cocina-comedor y la bodega. Asimismo, se demarcarán las áreas verdes, recreativas y de juegos, además de las zonas de caminamientos y rampas de acceso.
Como parte de las obras complementarias se construirán modernos sistemas de drenaje, instalaciones eléctricas y contra incendios, iluminación LED, internet gratuito, señalización, rutas de evacuación, rehabilitación de la fachada, portones principales y muros perimetrales, así como una cisterna y un cuarto de bombeo.
«Tenemos muchas dificultades, no tenemos agua potable, el estado de los baños, los techos, las aulas, necesitamos una mejora en todo. Desde que la hizo la República de Japón, nadie más volvió a invertir en la escuela», expresó Alba Luz Pineda, docente del centro escolar, al referirse a las condiciones actuales del inmueble y las expectativas por el proyecto.
La docente manifestó que, aunque posiblemente no disfrute por mucho tiempo de las nuevas instalaciones, se siente agradecida porque, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, el centro escolar contará con infraestructura de primer nivel.
Como parte de la modernización también se sustituirán los pisos deteriorados por superficies antideslizantes, como porcelanato y caucho, además de instalar nuevas puertas y ventanas, y techos con cubierta termoacústica para reducir el ruido y el calor.
La institución informó que todos los espacios serán amueblados y equipados de acuerdo con su función.
Esta es la décima escuela que la DOM interviene en el departamento de Usulután. De estos proyectos, uno ya fue finalizado y entregado en el caserío Agua Fría, del distrito de Jucuarán.
Nacionales
Tres agentes de la PNC son capturados por exigir dinero a un conductor en un retén
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres de sus agentes por el delito de cohecho, luego de que presuntamente exigieran, bajo amenazas, el pago de hasta $700 al conductor de un pick up en la zona occidental de El Salvador.
Los detenidos fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años; Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41 años; y Josué Enmanuel Godínez Presa, de 31 años, quienes pertenecen a la División Antinarcóticos.
De acuerdo con la corporación policial, los agentes hicieron una señal de alto al conductor de un pick up en un retén instalado sobre la carretera que conduce de San Cristóbal La Frontera hacia Santa Ana.
Durante la inspección del vehículo, los agentes introdujeron sin previo aviso un canino en el automotor, lo que, según la víctima, provocó daños en documentos importantes que se encontraban en el interior.
Cuando el conductor les reclamó por lo sucedido, los agentes presuntamente le exigieron $200 y lo amenazaron con que tendría más problemas si no entregaba el dinero.
Posteriormente, lo dejaron retirarse del lugar, pero antes le solicitaron su número de teléfono celular y, más tarde, le exigieron otros $500.
Según la PNC, con las pruebas presentadas por la víctima, esta interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió la captura de los tres agentes, quienes serán puestos a disposición de la justicia y enfrentarán el proceso disciplinario correspondiente.