Nacionales
Camión impacta contra poste del tendido eléctrico en bulevar Los Próceres
Un camión chocó contra un poste del tendido eléctrico la tarde de este miércoles 21 de octubre en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. El percance dejó daños materiales y motivó la presencia de agentes policiales en el sector.
La información preliminar no confirma personas lesionadas. Aunque el primer reporte se concentra en las afectaciones materiales, todavía no se ha detallado la condición del conductor ni si otras personas resultaron involucradas.
Las autoridades policiales realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa confirmada del accidente ni se han atribuido responsabilidades.
Tampoco se ha precisado si el impacto provocó interrupciones del suministro eléctrico, cierres de carriles o restricciones a la circulación. Estos datos permanecen pendientes de confirmación mientras se desarrolla la inspección en el lugar.
🚨 ¡OTRO MÁS!
🚛💥 Volqueta choca contra poste en el Bulevar Los Próceres y paraliza el tráfico
Una volqueta de carga impactó esta tarde contra un poste del tendido eléctrico en el Bulevar Los Próceres (sentido al monumento Hermano Bienvenido a Casa). El paso quedó restringido de forma preventiva por el VMT.
Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Autoridades trabajan en el lugar y recomiendan usar rutas alternas y manejar con precaución.
¿Cuántos “otro más” más vamos a ver en esta avenida? 😤
Manejen con cuidado, familia. ⚠️
#Accidente #LosPróceres #SanSalvador #Tránsito #Cronio
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2026
Migración
Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa transformando el Aeropuerto Internacional de El Salvador con importantes obras de modernización
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desarrolló importantes obras de modernización en 14 salas de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria, mejorar los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y eficiente a los pasajeros.
Estas mejoras responden al crecimiento de la actividad aeroportuaria. A la fecha, el Aeropuerto Internacional de El Salvador registra más de 4.1 millones de pasajeros movilizados y más de 37,400 operaciones de vuelos de pasajeros.
La modernización de las 14 salas de espera incluyó la instalación de nuevos mostradores de atención para las aerolíneas, adecuaciones de infraestructura y reorganización de espacios, permitiendo ofrecer instalaciones más modernas, ordenadas y funcionales.
Uno de los avances más importantes es la segregación de pasajeros de llegada y salida en las salas de espera 2 a la 6, donde ahora los viajeros cuentan con recorridos independientes, evitando que quienes ingresan al país se mezclen con aquellos que esperan abordar sus vuelos.
Esta intervención permite mejorar la circulación de pasajeros, brindar mayor comodidad y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil. Las salas de espera 2 a la 6 cuentan con 670 asientos, pantallas de información de vuelos, áreas comerciales, filas preferenciales para familias y una cabina de lactancia, ofreciendo espacios más cómodos y funcionales para los viajeros.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad, también se habilitó un punto de inspección equipado con dos equipos de rayos X, dos arcos detectores de metales y personal certificado para realizar los procedimientos correspondientes.
Además, en los puntos de inspección operados por CEPA, los pasajeros ya no necesitan retirarse los zapatos durante las revisiones habituales, salvo cuando un procedimiento específico de seguridad lo requiera. Esta medida permite brindar una experiencia de inspección más cómoda y menos invasiva, manteniendo los controles de seguridad establecidos.
Estas obras permitirán recibir la temporada alta de diciembre con espacios mejor organizados y procesos más eficientes, beneficiando a los salvadoreños, nuestra diáspora y los visitantes internacionales.
Las intervenciones forman parte de un proceso permanente de transformación del aeropuerto, que también contempla el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de pavimentos, la ampliación de la terminal de pasajeros con seis nuevas salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles y la remodelación de la fachada de la terminal de pasajeros.
Nacionales
AVANZO 2026: fechas, horarios y materias de la prueba del 28 y 29 de octubre
Los estudiantes de segundo año de bachillerato realizarán las evaluaciones de AVANZO 2026 los próximos miércoles 28 y jueves 29 de octubre, según la programación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. La prueba será virtual y forma parte de los requisitos para optar al título de bachiller, además de permitir evaluar los aprendizajes alcanzados durante la educación media.
El 28 de octubre se aplicarán las pruebas de Precálculo y Ciudadanía y Valores, mientras que el 29 de octubre corresponderá a Ciencia y Tecnología y Lengua y Literatura. El proceso comenzó el 12 de octubre con la prueba diagnóstica de Inglés y el cuestionario socioemocional, programados para estudiantes de los 14 departamentos.
Ambas jornadas tendrán horarios diferenciados: los estudiantes de San Salvador y La Libertad realizarán las evaluaciones de 1:30 a 4:30 de la tarde. Para Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, el horario será de 8:00 a 11:00 de la mañana.
Para ingresar a la plataforma de evaluación, cada estudiante deberá utilizar el usuario y la contraseña proporcionados por la dirección de su institución educativa. El calendario también contempla aplicaciones para modalidades extraordinarias el 31 de octubre y el 1 de noviembre, así como una fecha extraordinaria el 11 de diciembre para quienes no puedan completar el proceso en las jornadas correspondientes.
Principal
Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas
Efraín Mauricio Arévalo Mojica, catedrático de la Universidad de Sonsonate (USO) y colaborador del Órgano Judicial, falleció la mañana de este miércoles 21 de octubre en un accidente de tránsito en la Ruta de las Flores. Familiares y amigos confirmaron la identidad del profesional, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió la colisión.
El percance se registró en el sector conocido como La Pedrera, en el tramo que conecta Salcoatitán con Apaneca, sobre la carretera entre Sonsonate y Ahuachapán. En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas; el otro conductor fue reportado en condición delicada, de acuerdo con la información preliminar.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Sin embargo, al intentar auxiliar a Arévalo Mojica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento fue divulgado entre personas vinculadas con su labor docente y su trabajo en el ámbito judicial.
Las primeras versiones apuntan a que uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario, provocando el impacto. Esta explicación es preliminar y no permite atribuir responsabilidades mientras no se conozcan las conclusiones de la inspección correspondiente.