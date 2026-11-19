Nacionales
¡Calor de hasta 38 °C y posibles lluvias! Así estará el clima este jueves en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este jueves 19 de noviembre una jornada marcada por altas temperaturas, cielo parcialmente nublado y posibilidades de lluvias puntuales en diferentes sectores de El Salvador. El ambiente será caluroso durante el día y más fresco por la noche y madrugada.
Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado en todo el territorio nacional. Sin embargo, por la tarde se espera un incremento de nubosidad en sectores montañosos de Ahuachapán, Sonsonate, norte de Santa Ana, Chalatenango y Morazán, donde podrían registrarse precipitaciones breves.
Para horas de la noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel. Las condiciones estarán acompañadas de vientos del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.
En cuanto a las temperaturas, Nueva Concepción podría registrar la máxima más elevada, con 38 °C, seguida de San Miguel con 37 °C. San Salvador alcanzaría los 33 °C, Santa Ana los 32 °C, mientras que Acajutla y La Unión podrían llegar a los 36 °C. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante el calor y las lluvias.
Nacionales
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA IMPULSA FORO TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL JUEGO
El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades, organismos especializados y representantes del sector deportivo para abordar la prevención de la manipulación de competencias, la regulación del juego y la cooperación frente a los riesgos asociados a las apuestas deportivas.
San Salvador, noviembre de 2026. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará el próximo 23 y 24 de noviembre el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un encuentro internacional que busca fortalecer las capacidades institucionales, promover las mejores prácticas y generar espacios de cooperación para proteger la integridad deportiva y contribuir al desarrollo de un entorno de juego transparente, responsable y sostenible.
El foro reunirá a autoridades, expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos especializados, organizaciones deportivas, operadores, sector financiero y proveedores tecnológicos, en torno a una agenda que abordará los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria del juego y las apuestas deportivas.
Durante la primera jornada, se desarrollará un taller técnico especializado en la detección, prevención e investigación de la manipulación de competiciones deportivas y delitos asociados. A través de conferencias y un ejercicio interinstitucional basado en un caso simulado, los participantes profundizarán en la identificación de señales de alerta, el seguimiento de flujos financieros ilícitos, la gestión de investigaciones y los mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Entre los expertos invitados se encuentran representantes de INTERPOL, la Policía de Integridad Deportiva de España, Sport Integrity Global Alliance (SIGA) y especialistas en investigación penal y prevención de riesgos. Asimismo, se contempla la coordinación técnica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fortaleciendo el enfoque de colaboración entre instituciones.
🎙️🇸🇻 ¡El Salvador apuesta por un juego más transparente y seguro!
🗣️ Javier Milian, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), destacó la importancia de fortalecer la integridad, la transparencia y la cooperación internacional durante el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un espacio que reúne a expertos y organismos internacionales para enfrentar los desafíos de la industria de las apuestas. @loteriasv
@rcjaviermilian
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 19, 2026
La segunda jornada estará dedicada al Foro de Regulación, Integridad y Sostenibilidad del Juego y las Apuestas, con un enfoque en gobernanza, regulación y supervisión de mercados, integridad desde las organizaciones deportivas, cumplimiento financiero, innovación tecnológica y cooperación público-privada.
La agenda incluirá conversaciones sobre los nuevos desafíos que representan los mercados de predicción, la protección de los usuarios, la prevención del fraude, la aplicación de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento. También se analizarán experiencias internacionales y oportunidades para consolidar modelos de regulación y supervisión que contribuyan a una oferta legal competitiva y sostenible.
El encuentro contará con la participación de representantes de organismos internacionales, autoridades reguladoras, federaciones, ligas y clubes deportivos, operadores y especialistas en cumplimiento, entre ellos Vinicius Sousa Dos Santos, de SIGA; Maximiliano Ruiz, Fiscalía Especializada del Juego en Ciudad de Buenos Aires, y expertos de INTERPOL y de la Policía de Integridad Deportiva de España, junto a representantes de instituciones nacionales e invitados internacionales, entre ellos nuestro aliado en seguridad tecnológica Sharp Vision.
A través de esta iniciativa, la LNB reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la promoción de buenas prácticas en el sector, impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan anticipar riesgos, fortalecer la supervisión y contribuir a la protección de la integridad del deporte.
Como Lotería nos sentimos orgullosos de realizar el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego que será en el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, junto a los patrocinadores oficiales DoradoBet y Altenar. Asimismo, agradecemos el apoyo de las marcas Virtual Soft, Pateplay, Amusnet, Amigo Gaming, GanaPlay, Gana 777 y Jumio, cuyo respaldo contribuye al desarrollo de este importante encuentro internacional.
Patrocinadores y marcas que aparecen en el comunicado:
-
DoradoBet
-
Altenar
-
Virtual Soft
-
Pateplay
-
Amusnet
-
Amigo Gaming
-
GanaPlay
-
Gana 777
-
Jumio
Nacionales
¡Sorpresa en Ilobasco! Capturan a un coyote de gran tamaño que merodeaba dentro de una vivienda
Momentos de temor vivió una familia de Ilobasco, departamento de Cabañas, luego de descubrir la presencia de un coyote de gran tamaño en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Sagrado Corazón. El inesperado encuentro con el animal silvestre sorprendió a los habitantes del inmueble.
Según información compartida en redes sociales, el coyote había sido visto merodeando dentro de la propiedad, situación que alertó a los residentes y motivó la intervención de las autoridades para evitar posibles incidentes.
Tras recibir el aviso, las autoridades acudieron al lugar y lograron capturar al animal, para posteriormente trasladarlo y liberarlo en una zona donde no representara peligro para las personas ni para los habitantes de la vivienda.
Ante este tipo de situaciones, las autoridades hicieron un llamado a la población a no atacar, perseguir ni intentar capturar animales silvestres, y recomendaron mantenerse a una distancia segura mientras se solicita apoyo especializado para su manejo.
Judicial
¡Cae alias “Garroba” en La Libertad! PNC la señala de recoger dinero de extorsiones para la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ana Marina Flores Argueta, conocida como alias “Garroba”, señalada de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y colaborar con las actividades de extorsión en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con las autoridades, la mujer era la encargada de recoger el dinero exigido mediante extorsiones a habitantes y vendedores de la zona, para posteriormente entregárselo a sus hijos, quienes también estarían vinculados a la estructura criminal y ya fueron capturados.
La detención se realizó en la colonia Huezo, en La Libertad Costa, luego de que los agentes verificaran su vinculación con la pandilla mediante el sistema de información policial ONI. La institución también informó que la detenida cuenta con antecedentes relacionados con organizaciones terroristas.
La PNC indicó que Flores Argueta será remitida por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento forma parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales y las redes dedicadas al cobro de extorsiones en el país.