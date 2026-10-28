Buscan a Andrés Pascual, de 62 años, tras accidente en Cabañas: familia pide ayuda para localizarlo

Efraín Atilio Rodas López fue identificado como el motociclista que falleció la mañana de este martes tras impactar contra una vaca que cruzaba la carretera que conduce al distrito de Tapalhuaca, en el municipio de La Paz Oeste. La víctima residía en el caserío Tierra Prometida, en el distrito de Zacatecoluca, según información proporcionada por autoridades y medios locales. La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el conductor embistió al animal mientras este cruzaba la vía, resultando también el bovino con golpes; agentes policiales acudieron al lugar para procesar la escena y acordonar la zona.

El percance se registra en un tramo rural de la vía hacia Tapalhuaca y se suma a la elevada siniestralidad vial que enfrenta el país. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 26 de octubre de 2026 El Salvador acumula 18,187 accidentes de tránsito, que han dejado 13,028 personas lesionadas y 1,205 fallecidos. Las principales causas reportadas por las autoridades son la distracción al conducir, la invasión de carril y la falta de respeto a las señales de prioridad.

Este tipo de incidentes con animales en carreteras no es aislado en El Salvador, donde el tránsito de ganado por vías rurales sigue generando riesgos para conductores, especialmente motociclistas. En el caso de Rodas López, el impacto fue de tal gravedad que provocó su muerte en el lugar de los hechos. La PNC mantiene las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

El hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas en carreteras de zonas rurales y la necesidad de mayor control sobre el cruce de animales en vías de tránsito frecuente. Hasta el momento no se han reportado otros lesionados en el incidente de Tapalhuaca.

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