Nacionales
Bus de la ruta 305 aparece con pintadas ofensivas y el motivo sigue sin confirmarse
Un autobús de la ruta 305 apareció con dibujos y mensajes ofensivos en la carrocería, según fotografías difundidas en redes sociales este viernes 27 de noviembre. La ruta conecta San Francisco Gotera, en Morazán, con San Salvador y pasa por San Miguel.
En las imágenes se observan inscripciones hechas con pintura oscura en el frente, los costados y la parte trasera de la unidad. Entre las palabras que se alcanzan a leer figuran «perro» y «tacaño».
Tras la difusión de las fotografías, en redes sociales circuló una versión que atribuye las pintadas a un posible conflicto sentimental. Hasta el momento, esa versión carece de confirmación oficial.
Sigue sin establecerse en qué punto del recorrido fue pintado el autobús ni quién lo hizo. Tampoco se ha informado públicamente si se presentó una denuncia o si el incidente afectó el servicio de la ruta.
Judicial
El Salvador registra al menos 50 detenciones en operativos antidrogas entre octubre y noviembre
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.
En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.
En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.
El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.
Nacionales
Sismo de magnitud 4.2 se registra frente a la costa de San Vicente
Un sismo de magnitud 4.2 se registró frente a la costa de San Vicente a las 5:15 p. m. de este viernes 27 de noviembre, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El boletín revisado ubicó el epicentro a 59 kilómetros al sur de la desembocadura del río Lempa. El movimiento tuvo una profundidad de 35.26 kilómetros y el MARN reportó una intensidad de grado II en San Vicente.
El ministerio atribuyó el sismo al proceso de subducción, que ocurre cuando una placa tectónica se hunde bajo otra. Por las características del movimiento, el MARN informó que no había alerta de tsunami.
Más temprano, a las 6:37 a. m., el MARN registró otro sismo, de magnitud 3.5, frente a la costa de La Libertad. Su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al sur de playa Mizata.
Judicial
PNC captura en Ilobasco a un hombre señalado de pertenecer al Barrio 18 Sureños
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 27 de noviembre de la captura de Raúl Alberto Rivera Portillo, alias «Chacalón», en el cantón Los Llanitos, distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas Oeste.
La corporación señaló que sus agentes consultaron el sistema de registros policiales y vincularon al detenido con la facción Sureños del Barrio 18. La PNC también indicó que Rivera Portillo tiene tatuajes alusivos a esa estructura.
Según el reporte policial, el detenido registra antecedentes por homicidio tentado, agrupaciones ilícitas y lesiones. La PNC no detalló cómo concluyeron esos casos.
Rivera Portillo será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista, informó la corporación policial.