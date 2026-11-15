Nacionales
Bomberos recuperan cuerpo de hombre que murió ahogado en el río Lempa
Antonio Amaya fue encontrado sin vida luego de varias horas de búsqueda, tras desaparecer al caer accidentalmente a las aguas del río Lempa en el sector de Nombre de Jesús, Chalatenango.
Equipos de rastreo de la Policía Nacional Civil localizaron el cuerpo a aproximadamente 1,714 metros al oriente del puente de Nombre de Jesús, en el sector conocido como Agua Caliente El Bufadero.
Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de extracción del cuerpo. El hecho ocurrió mientras Amaya se encontraba pescando.
ENTREGA ESPECIAL
Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes” fundador del Cártel de Guadalajara
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, “El Padrino” y “El Zar de la droga”, falleció este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. Había sido trasladado de emergencia el 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande por problemas de oxigenación y otras complicaciones. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que la causa fue una falla orgánica múltiple.
Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo inició su trayectoria como agente de la Policía Judicial estatal y llegó a trabajar como escolta de la familia del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Tras la muerte de Pedro Avilés Pérez en 1978, asumió el control de importantes rutas de tráfico de marihuana y opio. A finales de los años setenta y principios de los ochenta fundó el Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”). Esta organización se convirtió en la primera gran estructura del narcotráfico moderno en México y controló durante años las principales vías hacia Estados Unidos.
Bajo su liderazgo, el cártel estableció alianzas con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar (a través del hondureño Ramón Matta Ballesteros) y fue pionero en el tráfico masivo de cocaína colombiana por territorio mexicano. El grupo fue antecedente directo de organizaciones posteriores como el Cártel de Sinaloa, el de Tijuana (Arellano Félix) y el de Juárez. Su poder se consolidó en la década de 1980, aunque siempre operó con un perfil relativamente bajo y con protección política e institucional.
Félix Gallardo fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Se le vinculó al secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en febrero de 1985. Recibió una condena de 40 años por delitos de narcotráfico y una segunda de 37 años por los homicidios. Pasó más de 37 años en prisión y murió cumpliendo sentencia, sin haber sido extraditado a Estados Unidos. Su organización se fragmentó tras su detención, dando origen a varios de los cárteles que marcaron las décadas siguientes del narcotráfico mexicano.
ENTREGA ESPECIAL
Recluso de Mariona obtiene CUM de 9.5 en Administración de Empresas y se prepara para graduarse
Rafael Tula, un privado de libertad del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, logró completar la licenciatura en Administración de Empresas con un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) de 9.5, convirtiéndose en uno de los estudiantes destacados del programa universitario que funciona dentro del recinto penitenciario. A sus 40 años, Tula retomó sus estudios en 2021, después de permanecer 16 años alejado de las aulas, y ahora se prepara para recibir su título profesional en mayo de 2027, junto a aproximadamente 40 compañeros.
Su formación académica se desarrolló durante cinco años consecutivos, en los que cursó 48 asignaturas con clases de lunes a sábado. El proceso representó un desafío adicional debido a las restricciones tecnológicas del centro penitenciario: los estudiantes no tienen acceso libre a internet y deben apoyarse en libros impresos, apuntes manuscritos y computadoras conectadas a una intranet local. La carrera es impartida mediante una sede de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), instalada en Mariona como parte del Plan Cero Ocio y con apoyo de cooperación internacional.
Además de sus estudios, Tula participa en actividades de alfabetización dentro del penal, donde enseña lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas a otros internos. El proyecto educativo cuenta actualmente con 318 estudiantes inscritos en la carrera de Administración de Empresas y contempla formación complementaria mediante diplomados técnicos y de idiomas. La iniciativa también incluye actividades de proyección social para que los universitarios compartan sus conocimientos con otros privados de libertad.
Tras completar su formación, Rafael Tula proyecta utilizar los conocimientos adquiridos para desarrollar una empresa distribuidora enfocada en facilitar la comercialización de productos de pequeños artesanos y emprendedores salvadoreños. Aunque todavía le restan aproximadamente dos años y medio de condena, su objetivo es construir una oportunidad laboral cuando recupere su libertad. Su historia pone de relieve el papel que puede desempeñar la educación superior en los procesos de formación y preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Principal
¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate
Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.
El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.
🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate
Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros.
@PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata.
El video ya circula en redes.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026