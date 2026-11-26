Nacionales
Asesinan a transportista hondureño en la carretera del Litoral
Un motorista de transporte pesado fue asesinado de un disparo en la cabeza la tarde de este miércoles 25 de noviembre, mientras conducía su rastra sobre la carretera del Litoral, en el sentido hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste. La víctima murió de forma inmediata frente al volante y el cabezal, un Freightliner celeste sin placas visibles, quedó detenido en medio de uno de los carriles, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector y un amplio despliegue policial y militar, con helicópteros sobrevolando la zona durante las diligencias.
#AlertaSV | El conductor de un camión falleció este miércoles por la tarde tras recibir un impacto de bala mientras circulaba por la carretera del Litoral, en dirección a Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Según información preliminar, el disparo habría sido efectuado por el conductor de otro vehículo. Autoridades se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 26, 2026
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el homicidio a través de su cuenta oficial en X, pero con información limitada: “Reportamos un homicidio en San Luis Talpa. La víctima es un hombre que fue herido con arma de fuego. Nuestros elementos trabajan para ubicar al responsable”. Hasta el cierre de los informes de ese día, la corporación no había revelado oficialmente la identidad de la víctima, ni el móvil del crimen, ni reportado capturas vinculadas al hecho.
De forma extraoficial, medios hondureños y publicaciones en redes sociales identificaron a la víctima como Marvin David Castellanos, de 32 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, quien habría regresado de Estados Unidos cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon. Esa identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por la PNC ni por la Fiscalía General de la República, por lo que se consigna como información pendiente de verificación oficial. En el parabrisas del cabezal quedó visible el orificio que dejó el proyectil que acabó con su vida.
Con este homicidio, noviembre suma cuatro asesinatos registrados en El Salvador, según el balance diario de la PNC citado por medios locales, después de tres casos reportados los días 16 y 22. Hasta la mañana de este jueves 26 de noviembre no existe información oficial sobre el móvil, testigos, cámaras de seguridad o detenidos, y la investigación sigue abierta para determinar desde dónde se disparó, si se trató de un asalto o un ataque directo, y coordinar con autoridades hondureñas la entrega del cuerpo a su familia.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por fabricar y poseer explosivos artesanales en Cuscatlán
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a José Antonio Velásquez Velásquez a 10 años de prisión por la tenencia y fabricación de explosivos artesanales. La Fiscalía General de la República informó sobre el fallo el 24 de noviembre.
Velásquez fue detenido la noche del 15 de marzo de 2026 durante un registro en su vivienda, ubicada en el caserío Loma Linda, cantón El Salitre, en el distrito de San José Guayabal, Cuscatlán Norte.
En el inmueble, las autoridades incautaron una granada artesanal y materiales que, según la Fiscalía, estaban destinados a la elaboración de explosivos. El tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de Velásquez.
La condena se impuso con base en el artículo 346-A del Código Penal, que establece penas de 10 a 15 años de prisión para la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales.
Judicial
Ordenan capturar a acusado de estafar a nueve ahorrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Elmer Osmín T. C., acusado de estafa agravada en perjuicio de nueve personas. El juzgado también ordenó su captura porque el imputado no compareció al proceso.
Según la acusación, entre 2023 y 2024 el hombre se presentó como presidente de una supuesta cooperativa de ahorro y ofreció rendimientos mensuales de entre el 5 % y el 10 %. Atendía en una oficina de Santa Ana, donde presuntamente entregaba contratos de depósito a plazo, recibos y libretas de ahorro.
Una de las personas entregó $40,000 que había ahorrado durante varios años de trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, el imputado hizo algunos pagos al inicio, pero al vencerse los contratos dijo que no tenía dinero para devolverle el capital. El hermano de esa persona también invirtió $10,000 y solo recibió algunos abonos.
La investigación documentó además depósitos frecuentes de entre $5 y $20 que, en algunos casos, el acusado habría recogido en las viviendas de los ahorrantes. Según el expediente, después de noviembre de 2024 dejó de comunicarse con ellos y la oficina permaneció cerrada.
Judicial
Condenan a seis años de prisión a tres personas por un caso de billetes falsos de $100 en Santa Ana
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a cada uno de los tres procesados por el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda. Los sentenciados son Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, Evelyn María Sánchez Cáceres y Luis Mario Monterroza Herrera.
El caso se remonta al 3 de junio de 2025, cuando las autoridades detuvieron el vehículo en el que viajaban durante un control en la carretera que conecta Santa Ana con Candelaria de la Frontera. El retén estaba ubicado en el cantón Piedras Azules, en Santa Ana Oeste.
Durante el registro, las autoridades encontraron un maletín con 16 paquetes de papel que llevaban impresiones de billetes de $100. También incautaron cinco paquetes de papel en blanco y una máquina contadora de dinero.
Según Centros Judiciales El Salvador, las impresiones resultaron falsas. Los tres ocupantes fueron capturados en flagrancia después de indicar que carecían de documentos para acreditar la procedencia del material y del equipo.