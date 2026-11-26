Un motorista de transporte pesado fue asesinado de un disparo en la cabeza la tarde de este miércoles 25 de noviembre, mientras conducía su rastra sobre la carretera del Litoral, en el sentido hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste. La víctima murió de forma inmediata frente al volante y el cabezal, un Freightliner celeste sin placas visibles, quedó detenido en medio de uno de los carriles, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector y un amplio despliegue policial y militar, con helicópteros sobrevolando la zona durante las diligencias.

#AlertaSV | El conductor de un camión falleció este miércoles por la tarde tras recibir un impacto de bala mientras circulaba por la carretera del Litoral, en dirección a Zacatecoluca, departamento de La Paz. Según información preliminar, el disparo habría sido efectuado por el conductor de otro vehículo. Autoridades se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 26, 2026



La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el homicidio a través de su cuenta oficial en X, pero con información limitada: “Reportamos un homicidio en San Luis Talpa. La víctima es un hombre que fue herido con arma de fuego. Nuestros elementos trabajan para ubicar al responsable”. Hasta el cierre de los informes de ese día, la corporación no había revelado oficialmente la identidad de la víctima, ni el móvil del crimen, ni reportado capturas vinculadas al hecho.

De forma extraoficial, medios hondureños y publicaciones en redes sociales identificaron a la víctima como Marvin David Castellanos, de 32 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, quien habría regresado de Estados Unidos cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon. Esa identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por la PNC ni por la Fiscalía General de la República, por lo que se consigna como información pendiente de verificación oficial. En el parabrisas del cabezal quedó visible el orificio que dejó el proyectil que acabó con su vida.

Con este homicidio, noviembre suma cuatro asesinatos registrados en El Salvador, según el balance diario de la PNC citado por medios locales, después de tres casos reportados los días 16 y 22. Hasta la mañana de este jueves 26 de noviembre no existe información oficial sobre el móvil, testigos, cámaras de seguridad o detenidos, y la investigación sigue abierta para determinar desde dónde se disparó, si se trató de un asalto o un ataque directo, y coordinar con autoridades hondureñas la entrega del cuerpo a su familia.

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