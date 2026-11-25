Yamíl Bukele pidió mecanismos para proteger a jugadores, árbitros y entrenadores. Javier Milián planteó que la banca conozca cómo se supervisan las apuestas y que los operadores apliquen medidas de juego responsable.

¿Qué debe hacer una federación cuando recibe una alerta de posible manipulación de un partido? Esa fue la pregunta que puso a trabajar juntos a especialistas deportivos, financieros y policiales durante el Foro de Transparencia e Integridad en el Juego. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) organizó el encuentro los días 23 y 24 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente, en San Salvador. La primera jornada se centró en detectar e investigar posibles amaños. La segunda amplió la discusión a la supervisión de las apuestas y la protección de los usuarios.

Lo que pidieron Yamíl Bukele y Javier Milián

En la apertura de la segunda jornada, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamíl Bukele, planteó que el riesgo para el deporte está en quienes buscan lucrar alterando resultados o estadísticas. Pidió que jugadores, árbitros y entrenadores sepan a quién acudir y cómo actuar si alguien intenta involucrarlos en un amaño. «Es importante crear las herramientas y que todos sepamos cuál es el proceso para blindar al entrenador, al árbitro, al jugador», dijo.

Javier Milián, presidente de la LNB y de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), puso el énfasis en los controles que las empresas deben cumplir. «Un regulador moderno debe controlar, supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones», afirmó al presentar el foro. Milián explicó que el encuentro buscaba mostrar a la banca cómo supervisa la LNB a los operadores y lograr que las empresas de apuestas apliquen las medidas de juego responsable. Durante el foro, señaló la revisión de transacciones como parte de esa supervisión.

La LNB tiene atribuciones para autorizar y fiscalizar actividades de juego y pronósticos deportivos, incluidas las modalidades en línea, y sancionar incumplimientos. El programa incluyó un panel con Milián, Evert Montero, presidente de Fecoljuegos de Colombia, y Karen Sierra Hughes para examinar el modelo salvadoreño junto con experiencias de otros mercados.

De una señal de alerta a una investigación

La primera jornada examinó qué puede indicar una irregularidad y qué información se necesita para investigarla. Nayelly Loya Marín, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en El Salvador, destacó la formación y la cooperación entre instituciones. El penalista Juan Pablo Rodríguez Cárdenas analizó cómo el amaño puede vincularse con el lavado de activos. José Aníbal Esteban Narváez, de INTERPOL, se centró en el seguimiento de fondos y en el intercambio de información cuando una investigación abarca más de un país.

David Calvete Sarasa, jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional de España, y Giannis Avgoustidis, director regional de Altenar, abordaron la detección de patrones sospechosos y la gestión de alertas en un panel moderado por Alvina Mangandí. Vinícius Sousa dos Santos, de SIGA Latin America, llevó el tema al funcionamiento de clubes y federaciones, con medidas como evaluar riesgos, habilitar canales de denuncia y dar seguimiento a los reportes.

Maximiliano Ruiz, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y Dana Morales, de la División de Competiciones de Concacaf, analizaron cómo preservar pruebas y coordinar las vías disciplinaria y penal. Una alerta requiere verificación antes de que una autoridad pueda atribuir un amaño. El foro puso esa coordinación a prueba con un caso simulado. Los grupos debieron decidir qué información hacía falta, quién podía aportarla y cómo organizar la investigación. Rodríguez coordinó el ejercicio con el acompañamiento de Ruiz, Calvete y Esteban. Los equipos presentaron sus decisiones y recibieron retroalimentación de los especialistas.

Dinero, datos y protección de los usuarios

La segunda jornada incorporó los mercados de predicción, donde se toman posiciones sobre resultados futuros, y el riesgo de que alguien se beneficie con información deportiva que el público desconoce. La agenda también incluyó un panel con Hans Morales, director legal de la FESFUT, Dana Morales y Sousa dos Santos, dedicado a las reglas sobre apuestas, los conflictos de interés y los canales de denuncia dentro de las organizaciones deportivas.

En materia financiera, el programa incluyó a Beatriz Henao, de DoradoBet, Iliana Pineda, de Wplay, y a un representante bancario para examinar la trazabilidad de los pagos y los controles según el nivel de riesgo. Para la tarde, la agenda reservó una exposición de Carolina Galtieri y Maximiliano Montani, de CIBELAE, sobre la certificación de sistemas de cumplimiento y la prevención del lavado de activos.

El componente tecnológico había comenzado el lunes con Pilar Pereira, de Jumio, quien explicó por qué la verificación de identidad debe continuar después de abrir una cuenta. La agenda del martes contempló un panel de Pereira y Ange-François Demartini, de Sharp Vision, sobre prevención del fraude, privacidad y supervisión humana de las herramientas de inteligencia artificial. También incluyó una exposición de Felippe Marchetti, de Sportradar, sobre el uso de datos de apuestas para detectar comportamientos inusuales.

El compromiso previsto para el cierre

Para el cierre del martes estaba prevista la firma de una Declaración de Compromiso por la Transparencia e Integridad en el Juego. Las reseñas identifican a la LNB, la FESFUT, DoradoBet, GanaPlay y otros operadores asistentes como firmantes previstos. La LNB identificó a DoradoBet y Altenar como patrocinadores oficiales del foro. Al cierre de esta nota, la firma y el texto definitivo de la declaración seguían sin confirmarse.

El seguimiento permitirá saber si el ejercicio del lunes se traduce en procedimientos que puedan usarse ante un caso real. Queda por precisar quién recibirá las alertas, cómo compartirán la información los operadores y las federaciones, y qué mecanismos protegerán a las personas que denuncien.

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