El camino a clases cambia en Apopa. Frente al Complejo Educativo Católico Santa Catarina, la alcaldía de San Salvador Oeste, que dirige José Urbina, construyó el primer tramo de un corredor peatonal que se extenderá hasta la carretera Troncal del Norte. La obra busca que estudiantes, docentes y familias puedan caminar por una acera accesible en una de las vías que conectan el centro del distrito con esa carretera.

Los primeros 58 metros lineales se construyeron frente al centro educativo, sobre la calle Leonardo Azcúnaga. La ubicación responde a una necesidad concreta: contar con un espacio separado del tránsito vehicular para quienes llegan a clases, acompañan a sus hijos o pasan a diario por el sector.

El segundo tramo, de 132 metros lineales, está en construcción. Al completarse, ambas intervenciones sumarán 190 metros de infraestructura peatonal. La ampliación facilitará el recorrido entre el complejo educativo y la Troncal del Norte, sobre la misma calle que comunica la carretera con el parque central de Apopa.

La recuperación de las aceras es otro de los avances que más ha destacado la gestión municipal, junto con la construcción del primer tramo y el inicio del segundo. Durante años, parte de ese espacio permaneció ocupado y deteriorado por la actividad de establecimientos de entretenimiento para adultos que operaban en el sector.

Según la información municipal, esos establecimientos fueron clausurados por incumplir la Ordenanza Municipal de San Salvador Oeste. La medida permitió recuperar el espacio público y destinarlo de nuevo al paso de peatones, con una intervención que combina la rehabilitación de aceras, el ordenamiento de la vía y la seguridad vial.

La alcaldía también contempla construir una moderna estación de autobuses como parte del proyecto. El objetivo es ofrecer a los usuarios un lugar adecuado para esperar el transporte público y ordenar el ascenso y descenso de pasajeros en el sector.

Urbina anunció que el modelo de corredor peatonal se replicará en el acceso principal a la colonia Los Ángeles de Apopa. Allí, la calle ya fue renovada y el nuevo corredor dará continuidad a las mejoras viales con espacio para quienes se desplazan a pie.

En Los Ángeles, la comuna también informó que instaló paradas de autobús, iluminación y señalización vial. Estas obras atienden necesidades de quienes salen temprano a trabajar, van a estudiar o regresan a casa después de que oscurece.

La intervención tiene un antecedente de seguridad en la zona. La Fiscalía General de la República documentó años atrás que una estructura del Barrio 18 operaba en varias comunidades de Apopa, entre ellas Los Ángeles. En ese sector, las mejoras actuales se concentran en espacios de uso diario como la calle de acceso, las paradas y el recorrido peatonal.

Para la gestión de José Urbina al frente de San Salvador Oeste, municipio integrado por Apopa y Nejapa, el proyecto conecta tres necesidades cotidianas: llegar a la escuela, caminar hasta la Troncal del Norte y esperar el autobús en un espacio adecuado. Con el primer tramo construido y la ampliación en marcha, el siguiente paso en Apopa es extender ese modelo a Los Ángeles.

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