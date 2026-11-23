Nacionales
Aerocable de San Salvador tendrá 153 góndolas para conectar Mejicanos con el centro
El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, presentó este lunes 23 de noviembre el modelo de góndola del primer Aerocable de El Salvador. La línea conectará Mejicanos con el centro de San Salvador y contará con 153 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros y videovigilancia durante todo el recorrido.
La ruta tendrá 3.5 kilómetros y cuatro estaciones. El trayecto comenzará en la colonia Zacamil, en Mejicanos, y pasará por la Universidad de El Salvador y el Centro de Gobierno. La última estación estará en el sector de la calle Rubén Darío, cerca del parque Cuscatlán. El sistema contará con 23 torres de soporte.
El Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte proyectan que el Aerocable movilice entre 30,000 y 40,000 personas al día. Según las estimaciones oficiales, el viaje entre Mejicanos y el centro de la capital pasaría de unos 60 minutos a aproximadamente 15.
El Ministerio de Obras Públicas reportó a mediados de noviembre un avance del 50 % en la construcción. En la estación de Zacamil se instalan vigas laterales, mientras continúan los trabajos en la torre número 12. Las autoridades prevén que el servicio comience en 2027 y aún no han anunciado una fecha de inauguración.
Social
Nueva Concepción entre las zonas más calurosas de El Salvador este lunes
Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.
Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.
El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.
Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.
Judicial
Falsos alquileres en San Salvador: tres acusados de estafa seguirán detenidos
Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continuarán en detención provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que, según la Fiscalía, pagaron en conjunto $1,300 para reservar apartamentos en la capital.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Las personas afectadas encontraron en redes sociales anuncios de apartamentos en alquiler. Al comunicarse con los números que aparecían en las publicaciones, los supuestos arrendadores les pidieron dinero por adelantado para reservar los inmuebles.
Según la acusación, los imputados dejaron de responder después de recibir el dinero y no se presentaron a las citas acordadas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando las personas afectadas acudieron a las direcciones proporcionadas, los vigilantes les dijeron que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
En la audiencia inicial, el juzgado consideró que había indicios de la posible participación de los tres acusados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Los imputados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso.
Nacionales
José Urbina amplía el corredor peatonal de Apopa desde Santa Catarina hasta la Troncal del Norte
El camino a clases cambia en Apopa. Frente al Complejo Educativo Católico Santa Catarina, la alcaldía de San Salvador Oeste, que dirige José Urbina, construyó el primer tramo de un corredor peatonal que se extenderá hasta la carretera Troncal del Norte. La obra busca que estudiantes, docentes y familias puedan caminar por una acera accesible en una de las vías que conectan el centro del distrito con esa carretera.
Los primeros 58 metros lineales se construyeron frente al centro educativo, sobre la calle Leonardo Azcúnaga. La ubicación responde a una necesidad concreta: contar con un espacio separado del tránsito vehicular para quienes llegan a clases, acompañan a sus hijos o pasan a diario por el sector.
El segundo tramo, de 132 metros lineales, está en construcción. Al completarse, ambas intervenciones sumarán 190 metros de infraestructura peatonal. La ampliación facilitará el recorrido entre el complejo educativo y la Troncal del Norte, sobre la misma calle que comunica la carretera con el parque central de Apopa.
La recuperación de las aceras es otro de los avances que más ha destacado la gestión municipal, junto con la construcción del primer tramo y el inicio del segundo. Durante años, parte de ese espacio permaneció ocupado y deteriorado por la actividad de establecimientos de entretenimiento para adultos que operaban en el sector.
Según la información municipal, esos establecimientos fueron clausurados por incumplir la Ordenanza Municipal de San Salvador Oeste. La medida permitió recuperar el espacio público y destinarlo de nuevo al paso de peatones, con una intervención que combina la rehabilitación de aceras, el ordenamiento de la vía y la seguridad vial.
La alcaldía también contempla construir una moderna estación de autobuses como parte del proyecto. El objetivo es ofrecer a los usuarios un lugar adecuado para esperar el transporte público y ordenar el ascenso y descenso de pasajeros en el sector.
Urbina anunció que el modelo de corredor peatonal se replicará en el acceso principal a la colonia Los Ángeles de Apopa. Allí, la calle ya fue renovada y el nuevo corredor dará continuidad a las mejoras viales con espacio para quienes se desplazan a pie.
En Los Ángeles, la comuna también informó que instaló paradas de autobús, iluminación y señalización vial. Estas obras atienden necesidades de quienes salen temprano a trabajar, van a estudiar o regresan a casa después de que oscurece.
La intervención tiene un antecedente de seguridad en la zona. La Fiscalía General de la República documentó años atrás que una estructura del Barrio 18 operaba en varias comunidades de Apopa, entre ellas Los Ángeles. En ese sector, las mejoras actuales se concentran en espacios de uso diario como la calle de acceso, las paradas y el recorrido peatonal.
Para la gestión de José Urbina al frente de San Salvador Oeste, municipio integrado por Apopa y Nejapa, el proyecto conecta tres necesidades cotidianas: llegar a la escuela, caminar hasta la Troncal del Norte y esperar el autobús en un espacio adecuado. Con el primer tramo construido y la ampliación en marcha, el siguiente paso en Apopa es extender ese modelo a Los Ángeles.