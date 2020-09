A cuatro años de los “panamá papers” no hay resultados de las investigaciones por lavado y evasión fiscal contra Fito Salume

El empresario harinero Adolfo Salume Artiñano alias “Fito Salume”, volvió a estar en la palestra judicial de la región durante la presente semana, cuando el medio digital LA PÁGINA publicó la noticia: “Detectan 36 empresas offshore de Fito Salume en paraíso fiscal, por $20 millones”. El citado medio destacaba además que: “No es la primera vez que ‘Fito Salume’ se ve envuelto en escándalos que lindan con la corrupción y presunto lavado de dinero…”.

En abril de 2016, cuando se conoció a nivel internacional el escándalo de los denominados “Panamá Papers” distintos medios de comunicación en Centroamérica retomaron la noticia e indagaron sobre la relación de distintos empresarios, en una trama de manejo de offshore por parte de la firma legal panameña MossackFons eca, señalada de favorecer y facilitar el ocultamiento de fuentes de dinero de oscura procedencia, así como también la elusión y evasión fiscal. Una de las empresas que aparecen relacionadas en el caso fue la compañía ILS HOLDING INC., que el propio bufete Mossack Fonseca identificó como accionistas y beneficiarios finales a partes iguales de un 50% cada uno, a Fito Salume y al guatemalteco Ricardo Antonio Saravia Baechli.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá abrió expediente de investigación en el año 2016, habiendo efectuado requerimientos a Mossack Fonseca, sobre la empresa ILS HOLDING INC, así como otras empresas también propiedad de Salume. De acuerdo a documentación interna de Mossack Fonseca, mientras el relacionado despacho intentaba completar la información de las compañías de Salume para ser entregada a la UAF, este último realizaba los cambios de Agente Residente (Despacho legal a cargo del manejo legal de las empresas en Panamá) trasladando la administración de sus compañías al bufete panameño ROBLES Y ROBLES.

Fito Salume, quien en los últimos años comenzó a autopublicitarse como uno de los empresarios más exitosos del país, tiene negocios relacionados con la producción y comercialización de harinas, instituciones financieras y bancarias, servicios de restauración, fabricación de productos alimenticios, elaboración de bebidas carbonatadas, medios de comunicación, equipos deportivos y también ha incursionado en la política nacional a través del partido Democracia Salvadoreña, que en la última elección presidencial formó coalición con los otros Partidos de derecha (ARENA, PCN y PDC). La principal fuente de financiamiento de Democracia Salvadoreña son las donaciones efectuadas por las propias empresas de Salume, de acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda.

Hasta febrero de 2017, Fito Salume poseía 17 empresas con Mossack Fonseca como agente residente: 15 en Panamá y 2 en el Estado de Nevada (Estados Unidos). La documentación interna de Mossack Fonseca,

puesta a disposición de la UFA, muestra que ILS HOLDING INC, estaba bajo administración de otra empresa: ABBERLEY INC., también propiedad de Fito Salume. Saravia Baechli, por su parte, es actualmente uno de los representantes legales de la empresa Grupo CLC. Un fuerte operador de logística, almacenamiento y transporte de carga.

En la citada publicación de fecha 8 de septiembre del presente año, Diario La Página también destacaba que: “Las empresas inscritas en el Registro Público de Panamá a nombre de Salume cuentan con capitales que van desde un mil dólares, hasta casi $ 17 millones, como es el caso de Aberlley Inc., que reporta capital social de $16,893,110.49” de manera que acá vuelve a aparecer en la órbita de la investigación la sociedad ABERLLEY INC.

Actualmente, Fito Salume ha transferido todo el conjunto de compañías a la firma legal ROBLES Y ROBLES como Agente Residente, entre las que se encuentran las siguientes:

BLACK FOX PARTNERS, S.A.; cuyo Presidente es Adolfo Salume Artiñano y cuenta como Director a: Eduardo Arias Rank.

SOL INVESTMENTS CORPORATION; Presidente: Adolfo Salume Artiñano; Director: José Francisco Sola Zabaneh.

CONSTELLATION INVESTMENT HOLDINGS INC. Presidente: Adolfo Salume Artiñano; Tesorero: Adolfo Salume Barake y Director: Eduardo Arias Rank.

CONTINUUM LIFE STYLE PANAMA INC. Presidente: Adolfo Salume Artiñano y como Director a Eduardo Arias Rank.

También están bajo administración del bufete panameño ROBLES Y ROBLES otras sociedades como GM TRADING CORPORATION; TECHNOLOGY SOLUTIONS PANAMA, S.A.; MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A; OXFORD GRAY CORPORATION; COMPAÑÍA DEL MILENIO, S.A.; CONSORCIO HOTELERO CONSTELACIÓN; COLINVEST CAPITAL CORPORATION.

La actual Magistrada del Tribunal Supremo Electoral: Sonia Clementina Liévano de Lemus, también apareció en su momento relacionada con seis empresas Offshore de Salume, ubicadas en Panamá, tratándose de: GRUPO PROLOGIX, S.A.; MOLSA HOLDING DOMINICANA; MOLSA HOLDING EL SALVADOR, S.A.; OXFORD GRAY; FUNDACIÓN TRANSPARENCIA y FUNDACIÓN VISIÓN DEMOCRÁTICA. Lo que a criterio de un abogado consultado implica como mínimo un conflicto de interés para la Magistrada, tomando en cuenta que haya podido resolver o lo haga en el futuro temas relacionados con el instituto político: DEMOCRACIA SALVADOREÑA.

En el caso de El Salvador, se conoce que desde el año 2016, se realizaron diligencias de allanamientos a las oficinas locales de Mossack Fonseca, en las que intervino el entonces Fiscal General de la República: Douglas Meléndez; el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera: Jorge Cortez; y varios de los fiscales auxiliares, uno de ellos Mario Henryk Ortiz, sobre quien según publicación de El Faro, se encontraron durante el allanamiento documentos notariales elaborados por Ortiz, no obstante este fue Mantenido en la Unidad. A la fecha no se conocen más avances de la investigación que unas cajas con documentos que después del allanamiento fueron depositados ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. La desatención sobre estos hechos, a criterio del abogado consultado, son constitutivos del delito de omisión en la investigación, ya que al no haber profundizado en las diligencias se perdieron rastros para resolver casos de evasiones tributarias, lavado de dinero y narcotráfico que pudieren haberse intentado ocultar en esas operaciones en Panamá y otros destinos del Caribe.

Una fuente de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, que habló bajo reserva de identidad, comentó a este medio que en diciembre de 2018, efectivamente existía un expediente de investigación por delito de

Lavado, contra Salume, sobre el cual Jorge Cortez, entonces Jefe UIF, dio la orden para que se cerrara la carpeta sin realización del análisis financiero correspondiente, para ello se auxilió de los fiscales auxiliares:

David Ramírez y Nahún Martínez, ambos abandonaron la institución fiscal en los primeros meses de la actual administración del Fiscal General y se han dedicado a litigar en casos, sobre hechos que conocieron mientras fungían en la Unidad Especializada.

Con información de: La Noticia SV.