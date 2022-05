VIDEO | Un elefante ayuda a rescatar a un antílope que cayó al agua en un zoo de Guatemala alertando a los cuidadores￼￼

Payton S- Gendron, presunto sospechoso de protagonizar un tiroteo en un supermercado de Nueva York donde murieron diez personas este sábado por la tarde, se declaró no culpable durante la lectura de cargos.

De acuerdo con WKTW-TV Gendron, de 18 años, proveniente de Conklin, Nueva York, vestía una bata de papel blanco y una máscara mientras estaba rodeado de policías durante su comparecencia este sábado en horas de la noche. Se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado que enfrenta.

Gendron es acusado de matar a diez personas e herir a otras tres en una tienda de comestibles Tops, en un vecindario predominantemente afroamericano alrededor de las 2:30 p.m. De todas las víctimas, dos eran de tez blanca, informó New York Post.

Ante el incidente, el FBI estaba investigando los hechos como “crimen de odio”, y un “caso de extremismo violento por motivos raciales”, de acuerdo con el representante especial de la agencia en Buffalo, Stephen Belongia.

“La profundidad del dolor que tienten las familias y que todos nosotros sentimos en este momento ni siquiera se puede explicar“, dijo el alcalde de Buffalo, Byron Brown.

Entretanto, el alguacil del condado de Erie, John García, apuntó en una conferencia de prensa que el trágico tiroteo se debió a motivos raciales.

“Esto fue pura maldad. Fue un crimen de odio claramente motivado por razones raciales por parte de alguien fuera de nuestra comunidad, fuera de los vecinos de la ‘Ciudad del Bien’, que entró en nuestra comunidad y trató de infligirnos ese mal”, apuntó García.

Según indicaron las autoridades, Gendron condujo unas 200 millas desde su casa cerca de Binghamton para llevar a cabo el tiroteo masivo, y se encontraba fuertemente armado con un equipo táctico.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento del supermercado, y luego continuó dentro de la tienda. Posteriormente la policía de Buffalo detuvo a Gendron.

Tras los hechos, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que el suceso fue perpetrado por «supremacistas blancos» a través de su cuenta de Twitter, mientras se reunía con las autoridades.

“Reunión con las fuerzas del orden público para conocer las últimas noticias sobre el terrible tiroteo de supremacistas blancos en Buffalo”, indicó la gobernadora.

Meeting with law enforcement for the latest on the horrific white supremacist shooting in Buffalo.



Grateful for the swift actions of everyone involved in the response & holding close the memory of the security guard who was killed trying to stop the shooter. A true hero. pic.twitter.com/X7dC03PSuK