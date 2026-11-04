Internacionales
VIDEO: Tráiler vuelca y golpea varios vehículos en Guatemala; conductor muere en la Palín-Escuintla
Un accidente múltiple dejó un conductor fallecido y tres personas lesionadas, según reportes preliminares, la mañana de este miércoles 4 de noviembre en la autopista Palín-Escuintla, Guatemala. El percance ocurrió cerca del enlace con la Ruta Nacional 14 e involucró un tráiler y varios vehículos livianos.
Una grabación difundida en redes sociales muestra al transporte pesado zigzagueando antes de volcar y golpear otros automóviles. Las imágenes captaron la secuencia del siniestro, aunque por sí solas no permiten establecer qué provocó la pérdida de control.
Bomberos Voluntarios informaron que el conductor del vehículo pesado quedó atrapado entre los restos de la cabina. Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlo y, tras evaluarlo, confirmaron que había fallecido por múltiples traumatismos. Su identidad no había sido divulgada.
El vuelco dejó parte de la carga esparcida sobre la carretera y afectó la circulación mientras los equipos atendían la emergencia. Los reportes sitúan el accidente entre los kilómetros 54 y 56; las circunstancias y responsabilidades deberán establecerse mediante las diligencias correspondientes.
Se registra siniestro vial con fatalidad en la Autopista Palín-Escuintla, a la altura del kilómetro 56. Involucra un tráiler y varios vehículos; Servicios de emergencia reportan una persona fallecida en el lugar. https://t.co/bZRRxQJP1h
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) November 4, 2026
Internacionales
Abdul El-Sayed gana en Michigan y será el primer musulmán en el Senado de Estados Unidos
El demócrata Abdul El-Sayed ganó la elección al Senado por Michigan frente al republicano Mike Rogers, según las proyecciones electorales divulgadas este miércoles 4 de noviembre. Su victoria lo convierte en el primer musulmán elegido para integrar la Cámara Alta estadounidense y permite a los demócratas conservar el escaño.
El-Sayed, de 42 años, es epidemiólogo, exfuncionario de salud pública e hijo de inmigrantes egipcios. Ocupará el puesto del senador demócrata Gary Peters, quien decidió no buscar la reelección. Su llegada al Senado está prevista para enero de 2027, con el inicio del nuevo Congreso.
Durante la campaña, defendió la reducción de los costos para las familias trabajadoras, una menor influencia de las grandes corporaciones en la política y la ampliación de la cobertura sanitaria mediante Medicare para Todos. También cuestionó la ayuda militar estadounidense a Israel, una postura que marcó diferencias dentro de su propio partido.
El triunfo representa un avance para el sector progresista demócrata en un estado electoralmente competitivo. Rogers, excongresista y exagente del FBI respaldado por Donald Trump, buscaba recuperar para los republicanos un escaño senatorial en Michigan, donde ese partido no gana una elección a la Cámara Alta desde 1994.
Internacionales
Demócratas recuperan el Senado de EE. UU. y perfilan control del Congreso: qué cambia para Trump
El Partido Demócrata recuperó la mayoría del Senado de Estados Unidos tras las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, según las proyecciones electorales. El resultado supone un revés para el presidente Donald Trump, quien enfrentará un mayor contrapeso legislativo durante los dos últimos años de su segundo mandato, cuando el nuevo Congreso asuma en enero de 2027.
Los demócratas lograron arrebatar escaños republicanos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Texas, Kansas, Iowa y Maine. Entre los ganadores figuran Roy Cooper, Annie Andrews, Sherrod Brown, James Talarico, Adam Hamilton, Josh Turek y Troy Jackson. Antes de los comicios, los republicanos controlaban 53 de los 100 asientos; el bloque demócrata necesitaba una ganancia neta de cuatro para alcanzar la mayoría.
Las proyecciones también otorgan a los demócratas el control de la Cámara de Representantes, lo que los coloca en posición de dirigir ambas cámaras. Sin embargo, el conteo continúa en distintas contiendas y la distribución definitiva de escaños todavía puede cambiar. Las proyecciones identifican ganadores con base en el escrutinio disponible y son distintas de la certificación oficial de los resultados.
La nueva mayoría podrá someter a mayor escrutinio al Gobierno, impulsar investigaciones y frenar nominaciones presidenciales que requieran confirmación del Senado, incluidos cargos judiciales y del gabinete. Trump conservará la facultad de vetar leyes, por lo que el cambio anticipa negociaciones más difíciles sobre presupuesto, inmigración y otras prioridades de su administración.
Internacionales
ONU confirma petición de mediación de líder de 400 Mawozo y aclara que no implica respaldo
La Organización de las Naciones Unidas confirmó que recibió una carta firmada por Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou”, líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, dirigida al secretario general António Guterres. En la comunicación solicita una delegación internacional para facilitar un diálogo, en medio del incremento de las operaciones de seguridad y del despliegue militar salvadoreño en Haití.
El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, precisó en un pronunciamiento del 2 de noviembre que recibir la carta no constituye respaldo a su contenido, reconocimiento del remitente ni una posición formal de Naciones Unidas. El organismo no anunció la aceptación de la solicitud ni la apertura de una mesa de negociación.
La petición ocurre mientras El Salvador mantiene una operación para localizar y recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos desde la emboscada del 18 de octubre, en las afueras de Puerto Príncipe. El presidente Nayib Bukele ha presentado el despliegue de más de 2,000 militares como una misión de rescate y ha asegurado que las tropas regresarán cuando sus compatriotas sean entregados con vida.
Dujarric también aclaró que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no está desplegada bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), por lo que sus operaciones quedan fuera del mandato y los mecanismos de reporte de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití. Naciones Unidas reiteró que todas las operaciones deben respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.