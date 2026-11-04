VIDEO: Tráiler vuelca y golpea varios vehículos en Guatemala; conductor muere en la Palín-Escuintla

La Organización de las Naciones Unidas confirmó que recibió una carta firmada por Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou”, líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, dirigida al secretario general António Guterres. En la comunicación solicita una delegación internacional para facilitar un diálogo, en medio del incremento de las operaciones de seguridad y del despliegue militar salvadoreño en Haití.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, precisó en un pronunciamiento del 2 de noviembre que recibir la carta no constituye respaldo a su contenido, reconocimiento del remitente ni una posición formal de Naciones Unidas. El organismo no anunció la aceptación de la solicitud ni la apertura de una mesa de negociación.

La petición ocurre mientras El Salvador mantiene una operación para localizar y recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos desde la emboscada del 18 de octubre, en las afueras de Puerto Príncipe. El presidente Nayib Bukele ha presentado el despliegue de más de 2,000 militares como una misión de rescate y ha asegurado que las tropas regresarán cuando sus compatriotas sean entregados con vida.

Dujarric también aclaró que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no está desplegada bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), por lo que sus operaciones quedan fuera del mandato y los mecanismos de reporte de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití. Naciones Unidas reiteró que todas las operaciones deben respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.

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